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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 22:11 | 

Son Dakika Haberi | Gaziantep FK-Beşiktaş maçına damga vuran karar! Sergen Yalçın çıldırdı: "Hocam..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep'e konuk olurken, maça damga vuran kararın ardından Sergen Yalçın çılgına döndü.

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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı.

2ANTEPE MORALLİ GİTTİ
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ANTEP'E MORALLİ GİTTİ

Lige istediği girişi yapamayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, son 2 haftada Denizlispor ve Yeni Malatyaspor takımlarını mağlup ederek moral buldu.

3TARTIŞMALI POZİSYON
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TARTIŞMALI POZİSYON

Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK'ya konuk olan ve mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan siyah beyazlılar, mücadeleye istediği gibi başlayamazken, golsüz eşitlikle geçilen ilk yarıda tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

4KIRMIZI BEKLEDİLER
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KIRMIZI BEKLEDİLER

Müsabakanın başlarında Beşiktaş savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Nouha Dicko, kaleci Ersin'in müdahalesi sonrası yerde kalırken, ev sahibi ekip kırmızı kart bekledi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.

5VARDAN UYARI GELDİ, GOL SAYILDI
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VAR'DAN UYARI GELDİ, GOL SAYILDI

Müsabakanın 45. dakikasında Gaziantep FK'nın Kevin Mirallas ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle önce sayılmadı.

6VAR KARARI DEĞİŞTİRDİ
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VAR KARARI DEĞİŞTİRDİ

VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olmadığına karar verildi ve ev sahibi Mirallas ile öne geçti.

71 YILLIK HASRET SON BULDU
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1 YILLIK HASRET SON BULDU

Gaziantep FK forması giyen Kevin Mirallas, Kasım 2019'dan (Antep formasıyla) bu yana ilk golünü Beşiktaş'a attı.

8ERSİN KIZARDI
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ERSİN KIZARDI

Maçın ikinci yarısının 55. dakikasında yine Beşiktaş savunma arkasına gönderilen uzun topa bu kez Muhammet Demir hareketlenirken, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı.

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Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, kaleci Ersin'i direkt kırmızı kartla ihraç etti.

10RÜŞTÜ REÇBERDEN BU YANA İLK KEZ...
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RÜŞTÜ REÇBER'DEN BU YANA İLK KEZ...

Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de Ekim 2007'den (Rüştü Reçber) bu yana kırmızı kart gören ilk Beşiktaş kalecisi oldu.

11İTİRAZLAR YÜKSELDİ
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İTİRAZLAR YÜKSELDİ

Kırmızı kartın ardından Beşiktaş cephesinde itirazlar yükselirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın dördüncü hakemine "Hocam faul bile yok, ne kırmızısı ya?" sözleriyle tepki gösterdi.

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Takımını 10 kişi bırakan genç kaleci Ersin, "Böyle bir şey yok" diyerek hakeme itirazda bulundu.

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Kartal'ın Brezilyalı futbolcusu Josef ise, Ersin Destanoğlu'na "Neden kaleden açıldın?" diye sordu.

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