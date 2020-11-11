Son dakika haberi | Galatasaraylı Radamel Falcao için olay 'ihanet' iddiası!

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve milli ara öncesi 3 puanı cebine koymuştu.
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Maçın ardından sarı kırmızılıların zirve tırmanışı bir adım daha ilerlerken, bir yandan da Radamel Falcao'nun mevcut durumu tartışılmaya başlanmıştı.
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Kısa süre önce Galatasaray yönetimine, ara transfer döneminde kendisi için teklif gelmesi halinde ayrılabileceğini ileten Kolombiyalı golcü, Güney Amerika basınında yazılmaya başlandı.
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Elintransigente'nin aktardığı habere göre Arjantin kulübü River Plate, Falcao'yu yeniden takımlarına bekliyor. Bununla beraber haberin manşetinde flaş bir ifade kullanıldı.
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"RIVER'A İHANET Mİ EDECEK?"
Haberin detaylarında Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılması halinde önüne gelecek tercihleri değerlendireceği ifade edildi. Kolombiyalı yıldızın MLS'e gitmeye sıcak baktığı kaydedilirken, River'a ihanet edeceği vurgusu yapıldı.
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ONU BEKLİYORLAR
Öte yandan tarihi boyunca birçok dünyaca ünlü yıldızı bünyesinden çıkartan ve bunun son örneğinin Falcao olduğu River'da büyük bir bekleyiş sürüyor. Falcao'nun Avrupa macerası kapanmak üzere.
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River Plate'in unutulmaz isimlerinden Enzo Francescoli konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "O (Falcao) burada önemli bir miras bıraktı. Karar onun ve seçmek onun isteklerine bağlı olacak.
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Radamel'in takımımıza gelmesi bir olasılık ancak önce bu transferi onun istemesine ihtiyacımız var" dedi.
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FALCAO'NUN NİYETİ YOK
Ancak Falcao'nun geri dönmeye niyeti yok gibi görünüyor. Her şeyden önce Falcao ve Galatasaray transfer için son kararını vermeli.
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İddialara göre sarı kırmızılılar, oyuncunun ocak ayında serbest ayrılmasına izin verecek. Görünüre göre MLS'e imza atacak. (Fotomaç)