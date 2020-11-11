MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Galatasaraylı Radamel Falcao için olay 'ihanet' iddiası!
GeriFutbol Son dakika haberi | Galatasaraylı Radamel Falcao için olay 'ihanet' iddiası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 09:44 | 

Son dakika haberi | Galatasaraylı Radamel Falcao için olay 'ihanet' iddiası!

Güney Amerika basını, Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ile ilgili çok çarpıcı bir habere imza attı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve milli ara öncesi 3 puanı cebine koymuştu.

2
Abone Olgoogle-news

Maçın ardından sarı kırmızılıların zirve tırmanışı bir adım daha ilerlerken, bir yandan da Radamel Falcao'nun mevcut durumu tartışılmaya başlanmıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Kısa süre önce Galatasaray yönetimine, ara transfer döneminde kendisi için teklif gelmesi halinde ayrılabileceğini ileten Kolombiyalı golcü, Güney Amerika basınında yazılmaya başlandı.

4
Abone Olgoogle-news

Elintransigente'nin aktardığı habere göre Arjantin kulübü River Plate, Falcao'yu yeniden takımlarına bekliyor. Bununla beraber haberin manşetinde flaş bir ifade kullanıldı.

5RIVERA İHANET Mİ EDECEK
Abone Olgoogle-news

"RIVER'A İHANET Mİ EDECEK?"

Haberin detaylarında Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılması halinde önüne gelecek tercihleri değerlendireceği ifade edildi. Kolombiyalı yıldızın MLS'e gitmeye sıcak baktığı kaydedilirken, River'a ihanet edeceği vurgusu yapıldı.

6ONU BEKLİYORLAR
Abone Olgoogle-news

ONU BEKLİYORLAR

Öte yandan tarihi boyunca birçok dünyaca ünlü yıldızı bünyesinden çıkartan ve bunun son örneğinin Falcao olduğu River'da büyük bir bekleyiş sürüyor. Falcao'nun Avrupa macerası kapanmak üzere.

7
Abone Olgoogle-news

River Plate'in unutulmaz isimlerinden Enzo Francescoli konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "O (Falcao) burada önemli bir miras bıraktı. Karar onun ve seçmek onun isteklerine bağlı olacak.

8
Abone Olgoogle-news

Radamel'in takımımıza gelmesi bir olasılık ancak önce bu transferi onun istemesine ihtiyacımız var" dedi.

9FALCAONUN NİYETİ YOK
Abone Olgoogle-news

FALCAO'NUN NİYETİ YOK

Ancak Falcao'nun geri dönmeye niyeti yok gibi görünüyor. Her şeyden önce Falcao ve Galatasaray transfer için son kararını vermeli.

10
Abone Olgoogle-news

İddialara göre sarı kırmızılılar, oyuncunun ocak ayında serbest ayrılmasına izin verecek. Görünüre göre MLS'e imza atacak. (Fotomaç)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi