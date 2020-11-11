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GeriFutbol Son dakika haberi | Galatasaray'ın transferde ilk bombası Ahmed Musa
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 10:02 | 

Son dakika haberi | Galatasaray'ın transferde ilk bombası Ahmed Musa

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Nijeryalı golcü Ahmed Musa için temaslara başlama kararı aldı.

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