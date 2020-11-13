Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'den bomba 'adaylık' itirafı! Haluk Ulusoy...

BÖYLE BİR SÜRECİ HİÇ YAŞAMADI 19'unda hazirunun yarısının gelmesi lazım. Büyük ihtimal 26 Aralık'taki ikinci toplantıda yapılır ancak okulda olacağı için Sağlık Bakanlığı ve Dernekler Masası'nın müsaade edeceğini düşünmüyorum. Kaldı ki yapılmamış bir genel kurul var. Yönetimin, Genel Kurul'a karşı 16 Kasım'da davası var. Cengiz yönetiminin şu an orada bulunması hukuki bir haktır, saygı duyuyorum ama genel teamüle karşı bir davranıştır. Çünkü biz bir kulübüz ve kulüp demek bir cemiyet demektir. Kendi kuralları vardır. Bu arkadaşların hiçbiri kurallara uymuyor. Galatasaray böyle bir süreci hiç yaşamadı.