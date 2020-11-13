Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'den bomba 'adaylık' itirafı! Haluk Ulusoy...
Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Faruk süren, sarı-kırmızılı kulüpteki seçim gündemini değerlendirdi ve adaylığını açıklamalaya hazırlanan sürpriz ismi duyurdu.
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Galatasaray, 10 Kasım'da yaptığı duyuruyla 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldığını açıklamıştı.
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy birliğiyle olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı belirtilmişti.
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İLK ADAY BURAK ELMAS OLDU
Seçim kararı alınmasının ardından adaylığını açıklayan ilk isimlerden biri Burak Elmas olmuştu.
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Elmas, adaylığını "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleriyle duyurmuştu.
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METİN ÖZTÜRK DE AÇIKLADI
Elmas'ın ardından adaylığını açıklayan bir diğer isim ise Metin Öztürk olmuştu.
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Galatasaray'da 1996-2001 yılları arasında başkanlık yapan Faruk süren, sarı-kırmızılı takımdaki seçim süreci hakkında Independent Türkçe'ye konuştu.
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Faruk Süren, seçim konularının futbol takımını nasıl etkileyeceğini de değerlendirirken flaş ismin de adaylığını açıklamaya hazırlandığını söyledi.
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İŞTE FARUK SÜREN'İN AÇIKLAMALARI
Bu yönetim ibra edilmedi. Geçen mart ayında 2019 hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul zorunlu olarak ertelendi. Önce 2019'un mali kongresinin yapılması lazım. 2021'in Mart ayında 2020'nin mali hesaplarının genel kurulca incelenip, gözden geçirilmesi lazım.
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BÖYLE BİR SÜRECİ HİÇ YAŞAMADI
19'unda hazirunun yarısının gelmesi lazım. Büyük ihtimal 26 Aralık'taki ikinci toplantıda yapılır ancak okulda olacağı için Sağlık Bakanlığı ve Dernekler Masası'nın müsaade edeceğini düşünmüyorum. Kaldı ki yapılmamış bir genel kurul var. Yönetimin, Genel Kurul'a karşı 16 Kasım'da davası var. Cengiz yönetiminin şu an orada bulunması hukuki bir haktır, saygı duyuyorum ama genel teamüle karşı bir davranıştır. Çünkü biz bir kulübüz ve kulüp demek bir cemiyet demektir. Kendi kuralları vardır. Bu arkadaşların hiçbiri kurallara uymuyor. Galatasaray böyle bir süreci hiç yaşamadı.
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FABRİKA AYARLARINA DÖNMEMİZ LAZIM
Buraya kavga etmeyecek, geniş kapsamlı toparlanmış bir yönetimin gelmesi ve fabrika ayarlarına dönmemiz lazım. Burak Bey, Metin Bey ve Cengiz Bey var. Ali Fatinoğlu'nun aday olacağından bahsediyorlar
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HALUK ULUSOY DA ADAY OLACAKMIŞ
Galiba Haluk Ulusoy da aday olacakmış. Bu kadar çok adaylı seçim Mustafa Cengiz'in işine yarar ve onun istediği gibi olur. Galatasaray fabrika ayarlarına geri dönmelidir.
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'ÇATI ADAY' DEYİNCE...
Çatı aday sözünü iyice açmak lazım. Biri başkan olacak ama kukla başkan mı olacak? Çatı adayla ilgili şunu mu ifade etmek istiyorlar: 'Biz muhalefetiz, kimse girmesin. Birini bulalım. Tek liste çıksın, o Cengiz'e karşı aday olsun, herkes onu desteklesin. Ama bu başkan da 6 buçuk aylık olsun, mayıstaki seçime kadar götürsün'. Amaç bu ise bunu açıkça ifade etmek lazım. 'Çatı aday' deyince böyle anlaşılıyor
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TAKIMA ZARAR VERMEZ
Fatih Hoca orada oldukça bu süreç zarar vermez. Çünkü her şey kontrolü altına. Oyuncular da hocaya ve sözlerine son derece güveniyor. Fatih Hoca bu işi götürür. Tabi ki hoca da ihtilafı olmayan ve uyum içinde olan bir yönetimle çalışmak ister. Bu nedenle bu, mayıstan sonraki hadise. Galatasaray'ın önce mayısı görmesi lazım. Mart sonunda 2019 ve 2020'nin mali genel kurulu yapılacak. Daha çok işimiz var. Bütün bunlar kaosa sürüklüyor. Bütün bunlarla gündem değiştiriliyor