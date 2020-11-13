Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan transferde ters köşe! Herkes Onyekuru'yu beklerken...

Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak zirve yarışında tekrar iddialı konuma gelen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Galatasaray yönetimi, Ocak ayı için düğmeye şimdiden bastı.Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, kadroya hızlı bir kanat oyuncusunu takviye etmek istiyor.Galatasaray'ın gündemine Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues gelmiş ancak yaz transfer döneminin son gününde anlaşmanın yapılamadığı ortaya çıkmıştı.Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların, Monaco'dan Henry Onyekuru'yu bir kez daha kiralamak için harekete geçtiği belirtilmişti.Galatasaray Yönetimi'nin, Onyekuru'nun forma giydiği Monaco ile temasa geçtiği ve kış transfer dönemi için görüşme sözü aldığı kaydedilmişti.Ancak sarı-kırmızılılar, rotayı Fatih Terim'in uzun süredir kadrosunda görmek istediği milli oyuncuya kırdı.Yaz transfer döneminde gurbetçi oyuncunun 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini finansal fair- play yüzünden ödeyemeyen Galatasaray, Kenan Karaman transferini bu kez bitirmek istiyor.Alman ekibi Düsseldorf'la sözleşmesini uzatmayan Kenan'ın sezon sonunda boşa çıkacak olması sarı-kırmzıılı yönetimin elini güçlendiriyor.Kenan Karaman ile Başakşehir'in de ilgilendiği ancak milli futbolcunun ilk tercihinin Galatasaray olduğu belirtiliyor.A Milli Takım'a düzenli olarak çağrılan Karaman, sol kanat ve forvet bölgelerinde forma giyebiliyor.Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon 6 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı.