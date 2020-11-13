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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan transferde ters köşe! Herkes Onyekuru'yu beklerken...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 17:41 | 

Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan transferde ters köşe! Herkes Onyekuru'yu beklerken...

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun transfer edilmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yeni oyuncusunu Almanya'da buldu.

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Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak zirve yarışında tekrar iddialı konuma gelen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Galatasaray yönetimi, Ocak ayı için düğmeye şimdiden bastı.

3HIZLI BİR KANAT OYUNCUSU İSTİYOR
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HIZLI BİR KANAT OYUNCUSU İSTİYOR

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, kadroya hızlı bir kanat oyuncusunu takviye etmek istiyor.

4RODRIGUES OLMAYINCA...
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RODRIGUES OLMAYINCA...

Galatasaray'ın gündemine Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues gelmiş ancak yaz transfer döneminin son gününde anlaşmanın yapılamadığı ortaya çıkmıştı.

5ONYEKURU İSTENDİ AMA...
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ONYEKURU İSTENDİ AMA...

Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların, Monaco'dan Henry Onyekuru'yu bir kez daha kiralamak için harekete geçtiği belirtilmişti.

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Galatasaray Yönetimi'nin, Onyekuru'nun forma giydiği Monaco ile temasa geçtiği ve kış transfer dönemi için görüşme sözü aldığı kaydedilmişti.

7ROTAYI MİLLİ OYUNCUYA KIRDI
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ROTAYI MİLLİ OYUNCUYA KIRDI

Ancak sarı-kırmızılılar, rotayı Fatih Terim'in uzun süredir kadrosunda görmek istediği milli oyuncuya kırdı.

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Yaz transfer döneminde gurbetçi oyuncunun 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini finansal fair- play yüzünden ödeyemeyen Galatasaray, Kenan Karaman transferini bu kez bitirmek istiyor.

9GALATASARAYIN ELİ GÜÇLÜ
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GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLÜ

Alman ekibi Düsseldorf'la sözleşmesini uzatmayan Kenan'ın sezon sonunda boşa çıkacak olması sarı-kırmzıılı yönetimin elini güçlendiriyor.

10BAŞAKŞEHİR DE İLGİLENİYOR
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BAŞAKŞEHİR DE İLGİLENİYOR

Kenan Karaman ile Başakşehir'in de ilgilendiği ancak milli futbolcunun ilk tercihinin Galatasaray olduğu belirtiliyor.

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A Milli Takım'a düzenli olarak çağrılan Karaman, sol kanat ve forvet bölgelerinde forma giyebiliyor.

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Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon 6 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı.

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