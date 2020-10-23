Son Dakika Haberi | Galatasaray'da yeni krizi duyurdu! Tarihinde bir ilk...

"SATMAK DA ÖNEMLİ" Teknik Direktör Fatih Terim, transfer konusunda memnuniyetsizliğini "Çalıştık, olmadı. Durumumuz müsait değildi. Yapmak için uğraştılar ama olmadı. Satma konusunda becerili olamadığımız çok açık. Bunu söyleyince birileri anılıyor ama yok. Bu kabul edilir bir şey. Sadece almak değil, satmak da önemli." sözleriyle belirtmiş ve sarı kırmızılılarda görüş ayrılığı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.