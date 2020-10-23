Son Dakika Haberi | Galatasaray'da yeni krizi duyurdu! Tarihinde bir ilk...
Transfer dönemini verimli geçiremeyen, yapılan maaş indirimi sonrası Belhanda-Feghouli ikilisiyle sorunlar yaşayan ve seçim sesleri yükselen Galatasaray'da sular durulmuyor...
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Transfer döneminde istenilen oyuncuları kadrosuna katamayan ve takımdan gönderilmesi düşünülen futbolcularla ise yolları ayıramayan Galatasaray'da yeni sezon sancılı başlamıştı.
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"SATMAK DA ÖNEMLİ"
Teknik Direktör Fatih Terim, transfer konusunda memnuniyetsizliğini "Çalıştık, olmadı. Durumumuz müsait değildi. Yapmak için uğraştılar ama olmadı. Satma konusunda becerili olamadığımız çok açık. Bunu söyleyince birileri anılıyor ama yok. Bu kabul edilir bir şey. Sadece almak değil, satmak da önemli." sözleriyle belirtmiş ve sarı kırmızılılarda görüş ayrılığı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.
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KADROYA ALINMADI
Bu gelişmelerin üzerine pandemi nedeniyle futbolcu maaşlarında yapılan indirime itirazlar eklenince Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada Belhanda ve Feghouli'ye sert sözlerle yüklenmiş, gelinen noktada Cezayirli futbolcu Erzurumspor maçı kadrosuna alınmamıştı.
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"SEÇİM YAPMAK İSTİYORUZ"
Tüm bu gelişmeler üzerine Galatasaray'da seçim sesleri yükselirken, Başkan Mustafa Cengiz seçimden kaçmadıklarını ifade etti. Cengiz seçime gitmek istediklerini "Mali Genel Kurul için Dernekler Masası’na başvurduk. Bu akşam 16:00’da yanıt geldi. 1 Aralık’a kadar devletin pandemi nedeniyle yasak getirdiği kulübümüze bildirildi. Bahane gösterdiğimizi düşünüyorlar ama biz seçim yapmak istiyoruz." sözleriyle duyurdu.
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YARSUVAT TOPA TUTTU
Radyospor'a konuşan Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat; sarı kırmızılıların mali durumu, transfer politikası ve Terim-yönetim ilişkisine yönelik önemli açıklamalar yaptı.
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"GALATASARAY'I BATIRDILAR!"
Eski başkan Yarsuvat, "Genel Kurul yapmamak için ayak sürüyorlar. Korkunun ecele faydası yok. İki yıldır ötelemeye çalışıyorlar. Galatasaray'ı bağlayan sözleşmeler imza atıyorlar. Bankalar Birliği anlaşması ve transferler için yapılan kontratlar. Bankalar Birliği anlaşması Galatasaray genel kurulundan onay almadan yapılamaz, çünkü kulübü bağlıyor." dedi.
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Cengiz yönetiminin kulübü batıracağını belirten Yarsuvat, "Tüzüğümüzde hüküm vardır. Galatasaray'ı bağlayan her konuda, yönetim genel kuruldan izin almalı. Bu anlaşmanın içinde ne olduğunu bilmiyorum. Böyle devam ederlerse kulübü batırırlar. Zaten batırdılar. Muhasebe oyunları yaparak kulübü kâr ettirdiklerini iddia ediyorlar. Galatasaraylıları kandırmak istiyorlar" şeklinde konuştu.
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"ALBAYRAK'IN BAŞKANLIK TUTKUSU VAR"
Albayrak'ın başkanlık tutkusu var diyen Yarsuvat, "Abdurrahim Albayrak'ın bir tutkusu var. 'Mustafa Cengiz başkan olduktan sonra ben hayde haydeye olurum' diyor. Başkan adayı olacak. Ama ben kendisine pek şans vermiyorum. Yönetici olarak iyi ama başkanlık görevini götüremez. Aynı manzarayla karşı karşıya geliriz. O yüzden başkanlık fikrini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.
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"GALATASARAY İÇİN BİR ÇATI ADAYI FİKRİMİZ VAR"
Duygun Yarsuvat, "Galatasaray için bir çatı adayı fikrimiz var. Bazıları böyle bir adaylık için korkuyor. Kafamızda bir isim var ancak şu anda açıklayamayız. Açıklarsak, çatı adaylık düşüncesi doğmadan biter. Galatasaray için en iyisi, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir tek adayla seçime gitmesidir." dedi.
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"ÇOK ADAY ÇIKACAK"
Mevcut yönetimde bulunan isimlerin de başkan adayı olacağını belirten Yarsuvat, "Ama buna rağmen çok aday çıkacak. Mevcut yönetim kurulundan Abdürrahim Albayrak'ın dışında Kaan Kançal ve Yusuf Günay da aday olmak istiyor. Başarılı bir yönetim değil. Galatasaray içinde bölücülük yaptı bu yönetim. Onlar gitsin, başkası gelsin toplasın" dedi.
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"BAŞKAN İLE TERİM ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR VAR"
Cengiz ile Terim arasında anlaşmazlık olduğunu belirten Yarsuvat, "Galatasaray'da başkan ile Fatih Terim ve futbolcular arasında anlaşmazlıklar var. Bir yönetici, başkan kendi teknik direktörü ve futbolcusu hakkında kamuoyu önünde görüş bildirmez. Galatasaray tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor." şeklinde konuştu.
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"YÖNETİCİ DEĞİLLER"
Yönetime yaptığı açıklamalardan ötürü eleştirilerini sürdüren Yarsuvat, "Bir yönetici aklına her geleni söyleyemez. 9 defa düşünmesi gerekir. Bu bizim yöneticiler, yönetici olmadıkları için böyle davranıyorlar." ifadelerini kullandı.
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"MEŞRU BİR ZEMİNE OTURMUYORLAR"
Yarsuvat, "Bu yönetimin yasal bir geçerliliği de yok. İbra edilmediler, genel kurula gitmediler. Devamlı kaçtılar. Bu bakımdan da bunların söylediklerini kaale almıyorum çünkü yasal değiller. Meşru bir zemine oturmuyorlar" diye konuştu.