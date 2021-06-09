Son Dakika Haberi... Galatasaray'da transferde kritik saatler! Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gelişmesi, Fenerbahçe'den iki bomba...
Son Dakika Transfer Haberleri... Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte hareketlenen transfer çalışmalarında gaza basıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sürpriz hamleler geldi.
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EURO 2020 için geri sayım sürerken transferde de hareketli günler devam ediyor. Transfere hızlı giren Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da da önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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BEŞİKTAŞ'TA YENİ ADAY
Mısır basını, Beşiktaş Yönetimi'nin, Olympiakos forması giyen golcü Ahmed Hassan için devrede olduğunu yazdı. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş 'ta transfer konusunda yıldız bir golcünün takıma kısa bir süre içerisinde katılması bekleniyor
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BALOTELLİ'YE 3 YILLIK TEKLİF
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Adana Demirspor, önemli yıldızları lşistesine aldı. Lacivert mavililerin son olarak Monza'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'ye 3 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi
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QUARESMA'NIN YENİ ROTASI
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Rusya 1. Lig ekiplerinden Krylya Sovetov'un 37 yaşındaki futbolcuyu listesine aldığını yazdı. Sovetov'un transfer için Quaresma'nın kulübü Vitoria de Guimaraes ile temasa geçeceği öğrenildi.
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BEŞİKTAŞ'TAN GEDSON AÇIKLAMASI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes hakkında transfer açıklamasında bulundu.
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'GÜNDEMİMİZDE YOK'
Ahmet Nur Çebi, Ajansspor'un canlı yayınında "Gedson Fernandes gündemimizde yok. Olmayacağı anlamına da gelmez. Şu anda bir alternatif değil" ifadelerini kullandı.
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LARIN'E TEKLİFLER VAR
Larin konusunda teklif var. Ama satmaya niyetimiz yok. Kadromuzu korumak istiyoruz. Ersin de buna dahil. Nice'ten teklif gelebilir. Teklif geliyor diye futbolcu verilmez ki. Önümüze gelen rakamlar bizi tatmin edici değil
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G.SARAY İÇİN SON 2 GÜN
Galatasaray'da Onyekuru'nun 4.35 milyon euroluk satın alma opsiyonu 2 gün sonra bitecek. Olympiakos'un, Nijeryalı yıldız için Monaco ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.
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FEGHOULI İÇİN DE HAMLE
Heny Onyekuru'nun dışında yine Olympiakos'un Galatasaraylı bir yıldızla ciddi ilgilendiği aktarılıyor. Yunan ekibinin, Sofiane Feghouli için 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.
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FENERBAHÇE, LUIZ İLE GÖRÜŞTÜ
Brezilya basını Premier Lig devi Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve şuan bonservisi elinde olan David Luiz'in Fenerbahçe ile görüştüğünü yazdı. 34 yaşındaki futbolcunun ya Brezilya'ya döneceğini ya da Avrupa'da kalarak Fenerbahçe formasını giyeceği iddia edildi
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YİNE MARTINS HAMLESİ
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralamak istediği Fabio Martins'i yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, sezonu Suudi Arabistan takımı Al Shabab'da geçiren 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için kulübü Braga ile temasa geçti