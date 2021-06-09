Son Dakika Haberi... Galatasaray'da transferde kritik saatler! Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gelişmesi, Fenerbahçe'den iki bomba...

LARIN'E TEKLİFLER VAR Larin konusunda teklif var. Ama satmaya niyetimiz yok. Kadromuzu korumak istiyoruz. Ersin de buna dahil. Nice'ten teklif gelebilir. Teklif geliyor diye futbolcu verilmez ki. Önümüze gelen rakamlar bizi tatmin edici değil