Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Mbaye Diagne'den şaşırtan tepki! Sahayı terk etti...

Teknik Direktör Fatih Terim'in tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle kulübede yer almadığı maçı sarı kırmızılılar, 3-1 kazanarak Trabzon maçı öncesi haftayı galibiyetle kapattı. Ege temsilcisini konuk eden Galatasaray'da, oyundan alınmasına sinirlenen Mbaye Diagne'nin tepkisi ise olay oldu.Sarı kırmızılıların 3-1 önde götürdüğü maçın 66. dakikasında oyundan alınan Senegalli golcü tepki gösterdi.Karşılaşmaya 11'de başlayan Diagne, 66'da yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakırken bu kararı beğenmedi.Öfkeli bir şekilde köşe çizgisine gelen Diagne, oyundan çıkarılmasına tepki göstererek direkt soyunma odasının yolunu tuttu.Golcü futbolcunun takım adına her şey iyi giderken bu şekilde moral bozması, teknik heyet ve takım arkadaşlarında şaşkınlığa neden oldu.Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Senegalli golcünün bu tavrına tepki gösterdi.Mbaye Diagne'nin gününde olmadığına yönelik mesajlar atılırken yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde: