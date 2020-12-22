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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Mbaye Diagne'den şaşırtan tepki! Sahayı terk etti...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 22:08 | 

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Mbaye Diagne'den şaşırtan tepki! Sahayı terk etti...

Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Göztepe'yi 3 golle mağlup eden Galatasaray'da yıldız futbolcunun beklenmedik tepkisi olay oldu.

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Teknik Direktör Fatih Terim'in tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle kulübede yer almadığı maçı sarı kırmızılılar, 3-1 kazanarak Trabzon maçı öncesi haftayı galibiyetle kapattı.

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Ege temsilcisini konuk eden Galatasaray'da, oyundan alınmasına sinirlenen Mbaye Diagne'nin tepkisi ise olay oldu.

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Sarı kırmızılıların 3-1 önde götürdüğü maçın 66. dakikasında oyundan alınan Senegalli golcü tepki gösterdi.

4DEĞİŞİKLİ KARARINI BEĞENMEDİ
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DEĞİŞİKLİ KARARINI BEĞENMEDİ

Karşılaşmaya 11'de başlayan Diagne, 66'da yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakırken bu kararı beğenmedi.

5DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ
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DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Öfkeli bir şekilde köşe çizgisine gelen Diagne, oyundan çıkarılmasına tepki göstererek direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

6KİMSE ANLAM VEREMEDİ
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KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Golcü futbolcunun takım adına her şey iyi giderken bu şekilde moral bozması, teknik heyet ve takım arkadaşlarında şaşkınlığa neden oldu.

7SOSYAL MEDYADA TEPKİ
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SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Senegalli golcünün bu tavrına tepki gösterdi.

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Mbaye Diagne'nin gününde olmadığına yönelik mesajlar atılırken yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

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