Son Dakika Haberi | Galatasaray'da görülmemiş operasyon! Fatih Terim kararı verdi, 14 ayrılık...

MBAYE DIAGNE Galatasaray'a bonuslarla dahil toplam 13 milyon euroluk maliyete patlayan Diagne, Fatih Terim'in verdiği son şansı da iyi kullanamadı. Galatasaray'ın maliyet/performansı kaleminde en büyük hayal kırıklığı transferlerinden biri olan Diagne, ya Ocak döneminde ya da Yaz transfer döneminde takımda veda edecek.Sözleşme bitiş: 30.06.2023