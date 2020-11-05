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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da görülmemiş operasyon! Fatih Terim kararı verdi, 14 ayrılık...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 19:27 | 

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da görülmemiş operasyon! Fatih Terim kararı verdi, 14 ayrılık...

Galatasaray'da tarihi transfer operasyonu için karar verildi ve düğmeye basıldı.

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Galatasaray'da yaz transfer döneminde yaşanan sıkıntıların sancıları devam ediyor.

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Süper Lig'de 7 maçta 13 puan toplayarak lider Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılardan flaş bir karar çıktı.

3DÜĞMEYE BASILDI
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DÜĞMEYE BASILDI

Yaz transfer döneminin son günlerinde transfer yapmaması sebebiyle en çok konuşulan kulüplerden biri olan Galatasaray'da düğmeye şimdiden basıldı.

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Fatih Terim ve yönetimin ortak kararıyla birlikte Galatasaray'ın şu anki 20 kişilik as kadrosundan 14 kişi sarı-kırmızılı formaya veda edecek.

5VALENTINA OZORNWAFOR
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VALENTINA OZORNWAFOR

Galatasaray'da bu sezon takımda kalan Ozornwafor, Ocak ayında kesin olarak başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek.Sözleşme bitiş: 30.06.2023

6ŞENER ÖZBAYRAKLI
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ŞENER ÖZBAYRAKLI

Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Şener Özbayraklı, bu sezon başında gönderilmek istendi ancak sözleşme feshine yanaşmadı ve takımda kaldı.Sözleşme bitiş: 30.06.2021

7MARTIN LINNES
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MARTIN LINNES

Galatasaray'da yabancı kontenjanından dolayı önce kadro dışı bırakılan ancak daha sonra yeniden kadroya dahil edilen Martin Linnes ile sezon sonunda sözleşme yenilenmeyecekSözleşme bitiş: 30.06.2021

8EMRE TAŞDEMİR
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EMRE TAŞDEMİR

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'a kiralık olarak gönderilen ve gönderilirken de sözleşmesi uzatılan Emre Taşdemir, sezon sonunda sarı-kırmızılı formaya kesin olarak veda edecek.Sözleşme bitiş: 30.06.2021

9YOUNES BELHANDA
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YOUNES BELHANDA

Galatasaray'ın sezon başında satmak istediği ancak elden çıkartamadığı Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda uzatılmayacak. Ocak ayında da büyük bir sürpriz olmazsa Belhanda, sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe para kazandırmadan Florya'ya veda edecek.Sözleşme bitiş: 30.06.2021

10ETEBO
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ETEBO

Stoke City'den kiralanan Etebo, Galatasaray'a beklenen katkıyı sağlayamadı ve sarı-kırmızılı yönetim, Etebo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacka.Sözleşme bitiş: 30.06.2021

11SOFIANE FEGHOULI
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SOFIANE FEGHOULI

Galatasaray'a sağladığı katkı kadar her dönem tartışma konusu olan Feghouili için gerek Kış gerekse Yaz transfer döneminde tüm satış opsiyonları zorlanacak. Feghouili'nin sarı-kırmızılı forma altındaki son dönemi...Sözleşme bitiş: 30.06.2021

12RYAN BABEL
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RYAN BABEL

Galatasaray'ın bu sezon başında sözleşme feshi de dahil olmak üzere tüm opsiyonları değerlendirdiği ancak istediği sonucu alamadığı Ryan Babel, sezon sonunda Galatasaray'a veda edecek.Sözleşme bitiş: 30.06.2022

13SEKIDIKA
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SEKIDIKA

Galatasaray'a geldiği günden bu yana varlık gösteremeyen Sekidika, Ocak ayı transfer dönemi olmasa bile sezon sonunda Florya'ya veda edecek isimlerin başında geliyor.Sözleşme bitiş: 30.06.2024

14MBAYE DIAGNE
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MBAYE DIAGNE

Galatasaray'a bonuslarla dahil toplam 13 milyon euroluk maliyete patlayan Diagne, Fatih Terim'in verdiği son şansı da iyi kullanamadı. Galatasaray'ın maliyet/performansı kaleminde en büyük hayal kırıklığı transferlerinden biri olan Diagne, ya Ocak döneminde ya da Yaz transfer döneminde takımda veda edecek.Sözleşme bitiş: 30.06.2023

15ÖMER BAYRAM
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ÖMER BAYRAM

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 40 maça çıkıp, 13 de asist yaparak sürpriz performansın altına imza atan Ömer Bayram, hem maaşında indirim yapılmak istenmesi hem de sözleşmesinin uzatılmamasından dolayı ciddi bir performans düşüşü yaşadı.Sözleşme bitiş: 30.06.2021

16RYAN DONK
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RYAN DONK

Fatih Terim'in jokeri Ryan Donk, bu sezon gözden düştü ve Galatasaray'da yedek kulübesine mahkum kaldı. Galatasaray, Hollandalı futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak.Sözleşme bitiş: 30.06.2021

17MARCAO
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MARCAO

Galatasaray'ın gelecek sezon transfer yapabilmesi ve kadrosunu yeniden yapılandırması için temel şart Marcao'nun satılması. Marcao, Fatih Terim için vazgeçilmez olsa da 14 futbolcunun veda edeceği bir sezon sonunda Galatasaray kadro kurabilmek için Marcao'nun satışına mecbur.Sözleşme bitiş: 30.06.2022

18CHRISTIAN LUYINDAMA
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CHRISTIAN LUYINDAMA

Marcao sürecinde yaşanması kuvvetli muhtemel seneryolardan biri de Luyindama için geçerli. Galatasaray, transfer bütçesi oluşturabilmek ve transfer döneminde hareket alanı yakalayabilmek için sezon sonunda sözleşme bitimine bir yıl kalacak olan Luyindama'nın satışını yapmak zorunda.Sözleşme bitiş: 30.06.2022 (Sporx)

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