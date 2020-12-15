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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da gerginlik! İki futbolcu saha ortasında tartıştı...
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Futbol
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 23:21 | 

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da gerginlik! İki futbolcu saha ortasında tartıştı...

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta sarı kırmızılı iki futbolcu gerginlik yaşadı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son dönemde Süper Lig'de az forma şansı bulan futbolculardan kurulu ilk 11 çıkardı.

2TERİM GENÇLERİ SAHAYA SÜRDÜ
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TERİM GENÇLERİ SAHAYA SÜRDÜ

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Emin Bayram, Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Arda Turan, Ali Yavuz Kol ilk 11'i ile mücadele etti.

3DIAGNE KULÜBEDE
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DIAGNE KULÜBEDE

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz ile Mbaye Diagne görev bekledi.

Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11'inin tamamını değiştirdi ve önceki haftalarda az süre alan oyuncularına görev verdi.

4EMİN BAYRAM, BU SEZON İLK KEZ SAHADA
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EMİN BAYRAM, BU SEZON İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, bu sezon ilk kez bir resmi maçta mücadele etti.

Geçen sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terleten 17 yaşındaki oyuncu, bu sezon A takımla ilk maçına Darıca Gençlerbirliği karşısında çıktı.

5OYUNA GİREMEMİŞTİ
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OYUNA GİREMEMİŞTİ

Emin, bu sezon Süper Lig'deki 5 maçın kadrosunda yer almasına rağmen oyuna girmemişti.

6ALİ YAVUZ KOLUN İLK 11 HEYECANI
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ALİ YAVUZ KOL'UN İLK 11 HEYECANI

Sarı-kırmızılı ekibin genç hücum oyuncusu Ali Yavuz Kol, Galatasaray A Takımı'nda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.A takımda, 3'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 5 kez forma giyen 19 yaşındaki santrfor, sonradan girdiği bu karşılaşmalarda ligde 23, kupada ise toplamda 16 dakika sahada kaldı.

Ayrıca yedek kulübesinde görev bekleyen 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz, ilk kez A takımın resmi bir maçında kadroya alındı.

7TOPU PAYLAŞAMADILAR
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TOPU PAYLAŞAMADILAR

Galatasaray’ın 70.dakikada kazandığı frikikte iki futbolcu topu paylaşamadı.

8BELHANDA VE EMRE ARASINDA GERGİNLİK
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BELHANDA VE EMRE ARASINDA GERGİNLİK

Oyuna sonradan dahil olan Emre Akbaba, serbest vuruşu kullanmak istedi. Ancak Belhanda frikik için hazırlanan Emre’ye müsaade etmeyip topu elinden aldı.

9TAKIM ARKADAŞINA İZİN VERMEDİ
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TAKIM ARKADAŞINA İZİN VERMEDİ

Emre’ye çıkışan Belhanda "Ben kullanacağım" diyerek topu kendi aldı ve takım arkadaşına izin vermedi.

10BELHANDANIN TAVRINA TEPKİ GÖSTERDİ
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BELHANDA'NIN TAVRINA TEPKİ GÖSTERDİ

Etebo iki oyuncu arasında tansiyonun yükselmemesi adına araya girerken Emre, Belhanda’nın tavrına tepki gösterdi.

11SELÇUKLA DA TARTIŞMIŞTI
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SELÇUK'LA DA TARTIŞMIŞTI

Galatasaray’ın 2019 yılında Başakşehir’le oynadığı Süper Lig maçında Belhanda ile Selçuk İnan saha ortasında tartışmıştı.

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13SERBEST VURUŞ ÖNCESİ GERGİNLİK YAŞANMIŞTI
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SERBEST VURUŞ ÖNCESİ GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Kazanılan serbest vuruşta topun başına Belhanda geçmiş ancak serbest vuruşu Selçuk İnan kullanmak isteyince ikili kısa süreli bir tartışma yaşamıştı.

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Bunun üzerine Belhanda, Selçuk İnan’a tepki göstererek topun başından ayrılmıştı.

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