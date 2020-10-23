Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'den şaşırtan karar! Herkes ayrılık beklerken...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yönetimin fikir ayrılıkları devam ediyor.
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TERİM'İN KARARI YÖNETİMİ ŞAŞIRTTI
Süper Lig'e görkemli bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve ligde 3 maçtır kazanamayan Galatasaray'da Fatih Terim, aldığı kararla yönetimi şaşırttı.
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Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde oyuncu satışı yapılamadığı için taraftarın ve teknik heyetin beklediği transferleri gerçekleştirememişti. Bu kez gönderilecek oyuncu aylar öncesinden belirlenmişti.
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TERİM'İN ELİ DARALDI
Ancak Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli krizinin patlak vermesiyle Fatih Terim'in kadro kurma konusunda eli iyice daralmıştı.
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BELHANDA VE FEGHOULI PLANLARI...
Galatasaray'da maaşlarda yüzde 15 kesintiyi Belhanda ve Feghouli'nin kabul etmemesiyle birlikte iki yıldız için ayrılık planları yapılacağı düşünülmüştü.
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İki yıldızın dışında sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden beri eleştirilere maruz kalan Ryan Babel ile en geç sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyordu.
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BABEL'E GÖREV VERECEK AMA...
Ancak Fatih Terim, Falcao ve Mbaye Diagne'nin performansından memnun olmaması sebebiyle ileri uçta bir sür süre daha Ryan Babel'e görev vermeyi düşünüyor.
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Babel'in ise bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesinin 1 yıl uzayacak olması yönetimi rahatsız ediyor.
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Hollandalı futbolcunun sözleşmesi uzarsa maaş bütçesini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı kulübün kasasından önümüzdeki sezon en az 2.5 milyon Euro çıkacak.
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BU SEZON 8 MAÇTA OYNADI
Son olarak Alanyaspor maçında forma giyen Ryan Babel, bu sezon 8 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asistlik perofrmans sergiledi.
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Tecrübeli yıldız, 12 maçta daha forma giymesi halinde Galatasaray'da en az 1 sezon daha ter dökecek.
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YENİ ADRESİ PREMİER LİG
Geçtiğimiz günlerde CNN'e konuşan Ryan Babel, "Galatasaray'dan sonra Premier Lig'e geri dönebiilrim, böyle bir hedefim var" şeklinde açıklama yapmıştı.
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Hollandalı futbolcu sözlerini"Futbol hayatım bir gün bitecek. Sonrasında zorluk çekmemek adına ekonomik yatırımlarımı gayrimenkul üzerine yaptım. Elbette futbolcular hayatın tadını çıkarmalı ama kenara da bir şeyler koymalılar." ifadeleriyle sürdürmüştü.