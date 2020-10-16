Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Muslera itirafı ve transfer açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımın genel durumu, transfer konuları ve gündemle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, transfer konuları ve projeler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
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Özellikle sahada bize hizmet etmiş arkadaşlarımızı, ofiste veya yine sahada emek vermeleri için hem idari hem teknik birtakım eklemeler yaptık. Futbolun içinde kalmaları için teşvik ediyoruz.
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Pek çok görüşün ve yorumun olduğu bir sistemde karar almak çok daha sağlıklı. Avrupa’da, dünyada uzmanlık her geçen gün artıyor ve futbol kulüplerimizde etkili oluyor
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Elbette, hayalim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 20 sene evvel, ‘UEFA Şampiyonu olabiliriz, bu sene bütün kupaları alabiliriz.’ dediğim zaman, dünyada kulüp seviyesinde 1 numaraya çıktığımızda, ‘en iyi futbolu oynayan’ denildiğinde gülenler, inanmayanlar olmuştu.
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MAKAS ÇOK AÇILDI
Şaka bir yana, makas çok açıldı, bunu da hep söylüyorum. Futbolu bilen ve takip eden herkesin katılacağı bir gerçek var: Avrupa kulüpleriyle aramızda finansal, idari, teknolojik, kurumsallık olarak, her başlıkta fark çok büyük.
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HAYALLERİ ERTELİYORUZ
Bu farkı kapatacak ciddi projeler elbette var. Bu farklar sadece parayla ilgili olmayan şeyler ancak bugünü kurtarmaktan, geleceğe yatırım yapamaz durumdayız, maalesef... Hayalden vazgeçmiyoruz belki ama erteliyoruz mecburen
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Elinizde büyük bir kavanoz olduğunu düşünün, ağzına kadar oyuncuyla dolu. İhtiyacınız olan mevkiye göre seçim yapacaksınız ancak sadece ihtiyacınıza veya idealinize göre değil, nedir bunlar?
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Kulübün kültürüne ve transfer politikasına uygun olacak. FFP kriterleriyle, harcama limiti ve bütçeye uygun olacak. Takımın genel yapısı ve oyun stratejisine uygun olacak. Takım içi performans ve mali dengelere uygun olacak...
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KARALAR BAĞLAYACAK HALMİİZ YOK
Bunlardan sonra, kendisi, ailesi, takım ve ülkeye gelmek isteyecek mi, istemeyecek mi, kabul edecek mi, etmeyecek mi ve de tabii unutulmaması gereken menajerler var. Gönlümüzdekiyle gerçekler pek uyuşmayabiliyor ancak Galatasaray’ız biz. Karalar bağlayacak halimiz yok.
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Mevcut kadromuzu en iyi şekilde organize edip, en yüksek performansı almak için elimizden geleni yapacağız. Her oyuncuma güveniyorum. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Diğer arkadaşlarımız da hazır
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Biraz daha çalışıp, biraz daha özverili bir süreç bekliyorum. Bu süreçte sadece mevcut kadroyla gideceğimiz düşüncesi de çok doğru olmayabilir. Futbol çok dinamik bir oyun. Yarın sabah ne olacağını bilemezsiniz
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Muhakkak ki kiralık oyuncu bir realite. Elbet olacak ama çok olursa her oyuncu için söylemiyorum, oyuncu performansını en çok etkileyen unsurların başında aidiyet gelir. Oraya ait olduğunu hissetmeyen, nasıl olsa gideceğini düşünen bir oyuncu, markayı ve armayı sahiplenme konusunda tereddüt yaşar.
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ISRARCI OLMAYIZ
Transfer konularına çok girmek istemiyorum ama görüşümü hatırlatmakta yarar var. Yerli oyuncu piyasasında her ne olursa olsun, Galatasaray birden çok takım içinde seçenek olamaz. Tek tercih değilse, biz de o oyuncu için ısrarcı olamayız.
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Takımında kadroda yer bulamayacak oyuncu kiralanır. Daha doğrusu şöyle diyorum; çok memnun olduğum kiralık oyuncularım da var. Onları diğerlerinden ayırmıyorum ama bir savaşa çıkarken kendi askerlerinizle daha güvende hissedersiniz.
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FALCAO'NUN KARİYERİ...
Falcao tekniği ve becerisi iyi olan, kendine yatırım yapmasını bilen bir oyuncu. Kariyerine bakıldığında, doğal olarak gerçekleşenin beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını anlayabiliyorum. Beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum.
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ARDA KÜLLERİNDEN DOĞACAKTIR
Arda’nın sahadaki ve içerideki liderliğinden beklentilerim var. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Bu çabası, onun yeteneğiyle birleşince kendi küllerinden doğacaktır.
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Muslera, Galatasaray için bir oyuncudan fazlasını ifade eder. Takıma dönüşü inşallah erken olur ama olmazsa, Ocak ayını bekliyoruz, o da sevindirici bir haberdir. Muslera'nın ileride ekibimde olmasından büyük mutluluk duyarım. Muslera'yı gelecek için teknik ekip listemize ekledik, beklentimizi kendisine de ilettik
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YÖNETİM ADİL OLMALI
Ben ilk defa erken gitmedim ki soyunma odasına. İki nedenden dolayı gittim. Ben ne kadar kötü oynarsam oynayayım, sahadaki maçın yönetimi adil olmalı.
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Maçın uzatmasıyla ilgili bir sıkıntı oldu ama daha önemlisi sadece bana ve Galatasaray’a değil. Kendilerine, yeteneklerine ve kapasitelerine, futbolun ruhuna ters düşen bir takım vardı sahada.