Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Muslera itirafı ve transfer açıklaması!

MAKAS ÇOK AÇILDI Şaka bir yana, makas çok açıldı, bunu da hep söylüyorum. Futbolu bilen ve takip eden herkesin katılacağı bir gerçek var: Avrupa kulüpleriyle aramızda finansal, idari, teknolojik, kurumsallık olarak, her başlıkta fark çok büyük.