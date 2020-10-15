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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim istedi, Fenerbahçe transferi bitiriyor! Mert Hakan'dan sonra....
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 19:55 | 

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim istedi, Fenerbahçe transferi bitiriyor! Mert Hakan'dan sonra....

Yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Emre Kılınç için kapışan Galatasaray ile Fenerbahçe, bir transfer için daha karşı karşıya geldi.

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Transfer dönemi kapanmasına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'de Ocak ayı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

2F.BAHÇE KADROYU YENİLEMİŞTİ
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F.BAHÇE KADROYU YENİLEMİŞTİ

Fenerbahçe, yaptığı 18 yeni transferle kadrosunu büyük ölçüde yenilemeyi başarmıştı.

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Galatasaray ise 7 ismi kadrosuna katmasına karşın son günlerdeki suskunluk sebebiyle yönetim, taraftarlar tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

4MERT HAKAN YANDAŞ DAMGA VURMUŞTU
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MERT HAKAN YANDAŞ DAMGA VURMUŞTU

Transfer döneminde damga vuran olaylarlardan biri ise Mert Hakan Yandaş'ın transferi olmuştu.

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Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle rotasını sarı-lacivertlilere kırmıştı.

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Emre Kılınç transferinde de karşı karşıya gelmiş ancak milli oyuncu, sarı-lacivertli kulübe imza atmıştı.

7BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA
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BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha transferde karşı karşıya geldiler

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türk futbolunun yeni Mehmet Topal'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için yarış içine girdiği ortaya çıktı

9ALBAYRAKTAN HAMLE
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ALBAYRAK'TAN HAMLE

A Spor'un haberine göre; Terim'in hayalini kurduğu yeni nesil ön liberolara uyan özellikleriyle 22 yaşındaki futbolcuyu istediği hatta Abdurrahim Albayrak'ın transfer döneminde Oğulcan için bir hamle bile yaptığı öğrenildi.

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Öte yandan oyuncunun menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un Fenerbahçe ile de temas halinde olmasının transferi zorlaştırdığı ifade edildi. Cimbom'un bu nedenle acele ettiği belirtildi.

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Ceylanspor, Bucaspor altyapılarında oynadıktan sonra Altınordu'ya transfer olan Oğulcan'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Bugüne kadar 78 maçta forma giyen 22 yaşındaki Oğulcan Ülgün bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor üretti.

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