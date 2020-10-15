Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim istedi, Fenerbahçe transferi bitiriyor! Mert Hakan'dan sonra....

Transfer dönemi kapanmasına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'de Ocak ayı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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F.BAHÇE KADROYU YENİLEMİŞTİ
Fenerbahçe, yaptığı 18 yeni transferle kadrosunu büyük ölçüde yenilemeyi başarmıştı.
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Galatasaray ise 7 ismi kadrosuna katmasına karşın son günlerdeki suskunluk sebebiyle yönetim, taraftarlar tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.
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MERT HAKAN YANDAŞ DAMGA VURMUŞTU
Transfer döneminde damga vuran olaylarlardan biri ise Mert Hakan Yandaş'ın transferi olmuştu.
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Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle rotasını sarı-lacivertlilere kırmıştı.
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Emre Kılınç transferinde de karşı karşıya gelmiş ancak milli oyuncu, sarı-lacivertli kulübe imza atmıştı.
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BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA
Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha transferde karşı karşıya geldiler
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türk futbolunun yeni Mehmet Topal'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı Oğulcan Ülgün için yarış içine girdiği ortaya çıktı
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ALBAYRAK'TAN HAMLE
A Spor'un haberine göre; Terim'in hayalini kurduğu yeni nesil ön liberolara uyan özellikleriyle 22 yaşındaki futbolcuyu istediği hatta Abdurrahim Albayrak'ın transfer döneminde Oğulcan için bir hamle bile yaptığı öğrenildi.
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Öte yandan oyuncunun menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un Fenerbahçe ile de temas halinde olmasının transferi zorlaştırdığı ifade edildi. Cimbom'un bu nedenle acele ettiği belirtildi.
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Ceylanspor, Bucaspor altyapılarında oynadıktan sonra Altınordu'ya transfer olan Oğulcan'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Bugüne kadar 78 maçta forma giyen 22 yaşındaki Oğulcan Ülgün bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor üretti.