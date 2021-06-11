Son Dakika Haberi... Galatasaray'da çifte imza, yıldız isim Fenerbahçe'yi bekliyor! Beşiktaş'a yeni sağ bek...

BİR KEZ DAHA LERMA! Başkanlık seçimine kısa bir süre kala Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, Bournemouth forması giyen orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'yla yeniden ilgilenmeye başladı. Avrupa'da birçok takımın ilgilendiği Kolombiyalı orta saha oyuncusuna en ciddi talibin Galatasaray ile İspanyol ekibi Valencia'nın olduğu belirtilirken, Lerma'nın da Bournemouth'tan, bu iki takımdan gelecek tekliflerin değerlendirmesini istediği kaydedildi.