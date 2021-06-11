Son Dakika Haberi... Galatasaray'da çifte imza, yıldız isim Fenerbahçe'yi bekliyor! Beşiktaş'a yeni sağ bek...

Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla girecek olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da günün önemli transfer haberleri...
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BİR KEZ DAHA LERMA!
Başkanlık seçimine kısa bir süre kala Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, Bournemouth forması giyen orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'yla yeniden ilgilenmeye başladı. Avrupa'da birçok takımın ilgilendiği Kolombiyalı orta saha oyuncusuna en ciddi talibin Galatasaray ile İspanyol ekibi Valencia'nın olduğu belirtilirken, Lerma'nın da Bournemouth'tan, bu iki takımdan gelecek tekliflerin değerlendirmesini istediği kaydedildi.
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TRABZONSPOR SOL BEKİNİ BULDU
Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig 'in yeni sezonunda şampiyonluk adına çok daha iddialı olmayı hedefleyen Trabzonspor, transferin en dikkat çeken ekibi konumunda. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan ve bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'un Cadiz forması giyen Alfonso Espino'nun transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi. Uruguaylı gazeteci Nacho Oviedo'nun haberine göre Trabzonspor, Cadiz ile yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi.
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BEŞİKTAŞ'A YENİ SAĞ BEK
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Rosier için Sporting Lizbon'la görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Fransız yıldızın alternatifini ise Hollanda'da buldu. Beşiktaş'ın, AZ Alkmaar forması giyen Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile ilgilendiği ortaya çıktı. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın transfer için bizzat devreye girdiği ve AZ Alkmaar'a resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Rosier konusunda mutlu sona ulaşamazsa 28 yaşındaki Svensson'u renklerine bağlayacak.
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ROSIER'DE MUTLU SON YAKIN!
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sporting'ten kiraladığı Valentine Rosier'nin transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Rosier ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'ın Sporting Lizbon ile görüşmelerinde ufak pürüzler kaldı. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor. (Orta Çizgi)
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ÖMER BAYRAM'LA ANLAŞMA TAMAM
Galatasaray sözleşmesi sona eren futbolcusu Ömer Bayram ile 3 yıllığına yeniden anlaştı. Sözleşmesi TL’ye çevrilen Ömer’e yüzde 50’ye yakın zam uygulanarak sezon başına 6 milyon TL karşılığında anlaşma sağlandı.
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GALATASARAY'DA ÇİFTE İMZA!
Galatasaray, yeni sezon öncesinde ilk transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe'yle sözleşme yenilemeyen Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Sarı Kırmızlı ekip, iki futbolcu için Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleyecek. İki futbolcu da 3'e yıllık sözleşmeye imza atacak ve sezonluk 6 milyon TL garanti ücret alacaklar. (Fanatik)
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CAULKER FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR
Fenerbahçe deneyimli bir stoper almak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe’de ağırlık David Luiz, Jerome Boateng ve Andrea Ranocchia’ya verilmiş durumda. 3 yıldız için girişimler sürerken, daha önce adı sık sık gündeme gelen Steven Caulker’ın da umutlu bekleyişi sürüyor. Başarılı stoperin gözü kulağı Fenerbahçe’de. Alanyaspor’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Caulker’a İngiltere ve İskoçya’dan teklifler geldiği öğrenildi. Ancak başarılı stoperin önceliği Sarı-Lacivertli formayı giymek olduğu için bu teklifleri askıya aldığı belirtildi. (Fanatik)
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Yeni sezona yeni bir teknik direktör ile başlayacak olan Fenerbahçe'de gündeme Marco Silva ismi geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Silva'nın, Fenerbahçe'yi çalıştırmakla ilgilendiğini yazdı.
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OZAN KABAK PREMIER LİG'DE KALACAK
Bonservisi Schalke'de bulunan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık olarak geçiren milli futbolcumuz Ozan Kabak'a iki Premier Lig ekibi Leicester City ile Newcastle United'ın talip olduğu öğrenildi.