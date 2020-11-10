Son Dakika Haberi | Galatasaray'da bilinmeyen o gerçek ortaya çıktı! Arda Turan'dan büyük fedakarlık
Galatasaray'da Fatih Terim'in yerli-yabancı futbolcular arasında köprü kurmasını istediği Arda Turan, bu görevini başarıyla yerine getirirken, yaptığı büyük fedakarlık da ortaya çıktı.
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FLORYA'DA SAĞ KOLU OLDU
Bir yıl önce elini öpen talebesi için "Ben o eski Arda'yı görür gibi oldum. Bu Arda gönüllere girer" diyen Fatih Terim'in öngörüsü tuttu. Terim'in geri dönmesini sağladığı Arda, hocasının Florya'daki sağ kolu oldu.
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SAHA İÇİ VE DIŞINDA KAPTAN
Deneyimli teknik adamın, "Bu takımı sen bir arada tutacaksın. Yerli ve yabancı oyuncular arasında köprü olacaksın" dediği yıldız oyuncu, bu direktifi harfiyen uyguladı. Hem saha içi hem saha dışında kaptan gibi davranan Arda Turan, özellikle Belhanda ve Feghouli'nin kazanılmasında önemli rol oynadı.
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FEGHOULI'Yİ MOTİVE ETTİ
Herkesin eleştirdiği Kuzey Afrikalı yıldızlara sahip çıkan Arda, Feghouli'yi "Ligin en kaliteli oyuncusu sensin'' diyerek motive etti, Erzurum'da pazubandı takan Belhanda'nın da kaptanlığını destekledi.
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"SANA GÜVENİYORUM..."
Fatih Terim, Sivas'ta Arda'yı ilk 11'e koymaya maçtan beş gün önce karar verdi ve kaptanına "Sana güveniyorum. Kendini iyi hazırla" dedi. Sahanın yıldızlarından olan 33 yaşındaki oyuncu da golünü atarken maç sonunda gözyaşlarına boğuldu.
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İŞTE ARDA'NIN DÖNÜŞ SERÜVENİ
1- HAFTADA 4 GÜN TESİSTE KALDI
Kulüpsüz kaldığı 7 aylık periyotta bireysel çalışmalarını aksatmadı ve Atletico Madrid'deki kilosuna (75) kavuştu. Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında en çok çalışan isimdi. Ağustos ayında ailesini Bodrum'a gönderdi, haftada 3-4 gün tesiste kaldı.
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2- TÜM TAKIM ONA SAYGI DUYUYOR
Altyapıdan çıkan Emin Bayram'dan takımın en kariyerli ismi Falcao'ya kadar herkesin sevgisini ve saygısını kazandı.
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3- HERKES SOHBET TOPLANTISINDA
Kamplarda yenen yemeklerin ardından odalarına çekilmeyen yerli-yabancı futbolcular, Arda'nın yanında sohbetlere katılıp birbirileriyle kaynaştı. Deneyimli oyuncu hem Galatasaray'la ilgili anılarını anlattı hem de takımı birbirine kenetledi.
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VERGİSİNİ KENDİ VERİYOR, YILLIK 2.6 MİLYON TL ALIYOR
Galatasaray'dan yıllık 4 milyon TL alan Arda Turan'ın anlaşmasının bir de detayı ortaya çıktı.
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VERGİ FEDAKARLIĞI
Yönetimin, oyuncunun vergisine karışmadığı ve 2020-21 sezonu için ödediği verginin ardından yıllık 2.6 milyon TL kazandığı öğrenildi. (Sabah)
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Milli maçlar için verilen araya galibiyetle giren sarı-kırmızılılar dün idman yaparken çalışmalar ise cuma gününe kadar devam edecek.
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Teknik direktör Fatih Terim'in, 3 maçlık galibiyet serisi ile zirveye yeniden ortak olan takımını milli arada 3 günlük izinle ödüllendireceği öğrenildi.
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Cuma, cumartesi ve pazar günleri takımına izin verecek olan Fatih Terim, herkesi dinlendirmek istiyor.