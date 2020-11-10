Son Dakika Haberi | Galatasaray'da bilinmeyen o gerçek ortaya çıktı! Arda Turan'dan büyük fedakarlık

SAHA İÇİ VE DIŞINDA KAPTAN Deneyimli teknik adamın, "Bu takımı sen bir arada tutacaksın. Yerli ve yabancı oyuncular arasında köprü olacaksın" dediği yıldız oyuncu, bu direktifi harfiyen uyguladı. Hem saha içi hem saha dışında kaptan gibi davranan Arda Turan, özellikle Belhanda ve Feghouli'nin kazanılmasında önemli rol oynadı.