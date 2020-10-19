Son dakika haberi | Galatasaray'da Belhanda'nın dikkat çeken görüntüsü! Mutsuz ve tek başına...

Pandemi nedeniyle maaşlarda yapılan yüzde 15'lik indirimi kabul etmeyen ve Başkan Mustafa Cengiz'in sert sözlerine hedef olan Belhanda ve Feghouli karşılaşmaya yedek soyundu.Maç öncesi Galatasaraylı oyuncular sahayı gezerken, Faslı yıldızın yedek kulübesinde tek başına oturduğu anlar objektiflere yansıdı.Moralsiz olduğu gözlenen Belhanda, elindeki telefonla ilgilenirken, uzun bir süre tek başına yedek kulübesinde oturdu.Mutsuz halleri dikkatlerden kaçmayan Belhanda, karşılaşmaya ise ikinci yarıda dahil oldu. 70'de ağları havalandırsa da gol, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.Belhanda'nın tek başına yedek kulübesinde oturup telefonundan başını kaldırmadığı anlar sosyal medyada da sarı kırmızılı taraftarlarca konuşuldu.Belhanda ve Feghouli, Galatasaray'ın pandemi sebebiyle talep ettiği indirimi kabul etmemiş, Sarı-kırmızılı kulüp ise buna rağmen her oyuncuya uygulanan %15 indirimi bu iki isme de uygulanmıştı.Belhanda ve Feghouli ise konuyla ilgili FIFA'ya başvurmuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu iki oyuncu için sert ifadeler kullanmıştı.