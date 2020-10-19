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GeriFutbol Son dakika haberi | Galatasaray'da Belhanda'nın dikkat çeken görüntüsü! Mutsuz ve tek başına...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 23:50 | 

Son dakika haberi | Galatasaray'da Belhanda'nın dikkat çeken görüntüsü! Mutsuz ve tek başına...

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray'da, Faslı orta saha oyuncusu Belhanda'nın maç öncesi halleri dikkat çekti.

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Pandemi nedeniyle maaşlarda yapılan yüzde 15'lik indirimi kabul etmeyen ve Başkan Mustafa Cengiz'in sert sözlerine hedef olan Belhanda ve Feghouli karşılaşmaya yedek soyundu.

2KULÜBEDE TEK BAŞINA
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KULÜBEDE TEK BAŞINA

Maç öncesi Galatasaraylı oyuncular sahayı gezerken, Faslı yıldızın yedek kulübesinde tek başına oturduğu anlar objektiflere yansıdı.

3TELEFONLA İLGİLENDİ
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TELEFONLA İLGİLENDİ

Moralsiz olduğu gözlenen Belhanda, elindeki telefonla ilgilenirken, uzun bir süre tek başına yedek kulübesinde oturdu.

4GOLÜ GEÇERLİ SAYILMADI
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GOLÜ GEÇERLİ SAYILMADI

Mutsuz halleri dikkatlerden kaçmayan Belhanda, karşılaşmaya ise ikinci yarıda dahil oldu. 70'de ağları havalandırsa da gol, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

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Belhanda'nın tek başına yedek kulübesinde oturup telefonundan başını kaldırmadığı anlar sosyal medyada da sarı kırmızılı taraftarlarca konuşuldu.

6İNDİRİM KRİZİ OLMUŞTU
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İNDİRİM KRİZİ OLMUŞTU

Belhanda ve Feghouli, Galatasaray'ın pandemi sebebiyle talep ettiği indirimi kabul etmemiş, Sarı-kırmızılı kulüp ise buna rağmen her oyuncuya uygulanan %15 indirimi bu iki isme de uygulanmıştı.

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Belhanda ve Feghouli ise konuyla ilgili FIFA'ya başvurmuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu iki oyuncu için sert ifadeler kullanmıştı.

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