Son Dakika Haberi... Galatasaray için İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaşmaya vardı, Beşiktaş imzayı attırıyor
Son dakika transfer haberleri.. EURO 2020'de final heyecanı yaklaşırken tüm Avrupa'da olduğu gibi Süper Lig'de transfer çalışmalarının hareketliliği artıyor. İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan son dakika hamleleri...
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu takımlarından son dakika transfer haberleri...
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FENERBAHÇE'DE BOUPENDZA ZİRVESİ
Süper Lig'de son yıllarda çektiği golcü sorununu önümüzdeki sezon yaşamak istemeyen Fenerbahçe, geçen sezon Hatayspor'da patlama yapan Aaron Boupendza transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertliler, devre arasında da görüşme gerçekleştirdiği Gabonlu golcünün transferini bitirmeye oldukça yakın.[Sabah]
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GALATASARAY'DAN SAĞ VE SOL BEK KARARLARI
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray savunma için arayışlarını sürdürüyor. Bursaspor, İsmail Çokçalış için 2 milyon Euro talep etti. Bonservisi elinde olan Van Aanholt’un ise menajeriyle görüşme yapılacak.
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F.BAHÇE ANLAŞMAYA VARDI
Fenerbahçe 'de forvet transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira, Rennes'li M'Baye Niang için yönetime yeşil ışık yaktı. Sarı-lacivertli yönetim, Senegalli golcünün kiralık olarak transferi için kulübüyle büyük ölçüde anlaştı.(Fanatik)
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TRABZONSPOR'A ALIOSKI'DE RAKİP KALMADI
Leeds United'dan ayrılan Ezgjan Alioski'yi isteyen Trabzonspor, transferde önemli bir hamle yaptı. CSKA Moskova'nın da talip olduğu oyuncu için gözünü karartan bordo-mavililer, 1.2 milyon Euro maaş ve 900 bin Euro imza parası teklif etti. Bu rakama henüz talip olan takımların çıkamadığı kaydedilirken, Karadeniz ekibi oyuncudan gelecek cevaba kilitlendi.(Sabah)
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TRANSFERDEN VAZGEÇMEK ÜZERE
Sarı-kırmızılıların sol bek alternatifi olan Mario Rui de ise durumlar daha farklı. Aanholt'un menajerini İstanbul'a davet eden Galatasaray, Mario Rui için Napoli ile henüz anlaşma sağlayamadı. Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bu transferden vazgeçmek üzere olduğunu ve farklı isimlere yöneldiğini belirtti.
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BOLASIE TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA
Ç. Rizespor kulübü Yannick Bolasie transferi hakkında açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir transfer gündemimizde olan Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile kulübümüzün gerçekleştirdiği görüşmeler sona ermiştir. Oyuncu ile kulübümüzün şu andan itibaren bir ilgisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.
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GEDSON FERNANDES'TE FLAŞ GELİŞME
Gedson Fernandes transferinde Fatih Terim, Benfica'da başkanlık koltuğuna oturan eski öğrencisi Rui Costa'yla bizzat görüşecek. Geçen sezon Costa'yla ikili ilişkilerini kullanarak Portekizli yıldızı takıma kazandıran Terim yine benzer bir yol izleyecek, daha iyi bir teklifle Costa'yı ikna edecek.(Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'A İMZAYA GELİYOR
Bonservisi elinde olan milli futbolcunun bugün veya yarın İstanbul'da Beşiktaş yönetimi ile yüz yüze görüşeceği ve ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Kenan Karaman'la 3 yıllık sözleşme imzalanacak.(Sabah)
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ADEM BÜYÜK'TEN İTİRAF
beIN Sports'a konuşan Adem Büyük, Tabii ki tekrar Galatasaray'da forma giymek isterim. Bu sadece benim için değil, büyük takım havası solumak başka bir şey. Ben çok şey öğrendim, başta Fatih Terim olmak üzere bana çok yardımcı oldular. 1 sene daha kontratım var, tekrar fırsatım olursa öyle bir camiada forma giymek isterim, kim istemez ki! Ben Galatasaray'a 32 yaşında gittim, yine olsa giderim. Bilmiyorum, kısmet" ifadelerini kullandı.
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BRUMA, BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da etkili olabilmek için alternatifli bir kadro oluşturmayı planlayan yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda hem belirlenen isimler hem de önerilen futbolcuları değerlendirip arasından seçilen oyuncular için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, Bruma’yı da radarında tutuyor. Temsilcisi aracılığıyla kulübe teklif edilen 26 yaşındaki PSV’li oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın’la yapılacak görüşmenin ardından harekete geçilecek.(Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'TA LARIN KARARI
Daha önce Galatasaray forması da giyen Bruma için Beşiktaş'ta teknik heyetten onay çıkması halinde girişimler başlayacak. Transferin bitmesi durumunda ise Cyle Larin’in satışına onay çıkma durumu bulunuyor.(Fanatik)
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GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen ve sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor. Transferi bonservis bedeli ödemeden bitirecek olan Galatasaray, oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Patrick van Aanholt'un menajeri önümüzdeki hafta görüşmeler için Türkiye'de olacak.