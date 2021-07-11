Son Dakika Haberi... Galatasaray için İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaşmaya vardı, Beşiktaş imzayı attırıyor

ADEM BÜYÜK'TEN İTİRAF beIN Sports'a konuşan Adem Büyük, Tabii ki tekrar Galatasaray'da forma giymek isterim. Bu sadece benim için değil, büyük takım havası solumak başka bir şey. Ben çok şey öğrendim, başta Fatih Terim olmak üzere bana çok yardımcı oldular. 1 sene daha kontratım var, tekrar fırsatım olursa öyle bir camiada forma giymek isterim, kim istemez ki! Ben Galatasaray'a 32 yaşında gittim, yine olsa giderim. Bilmiyorum, kısmet" ifadelerini kullandı.