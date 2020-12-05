Son Dakika Haberi | Galatasaray-Hatayspor maçında golünü attı, olay oldu! Ayrılık beklenirken tarihe geçti
Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom'da Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da yıldız futbolcu tarihe geçti.
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Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ini korudu.
Ligin 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, 11. haftada Türk Telekom Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
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TERİM KAZANAN TAKIMI BOZMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi bir performans sergileyen takımının ilk 11'inde herhangi bir değişiklik yapmadı.
Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi önüne Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıktı.
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Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika ile Ali Yavuz Kol yer aldı.
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ARDA, OKAN VE BELHANDA DÖNDÜ
Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüsü atlatan Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi. Koronavirüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
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FALCAO, SARACCHİ, BABEL VE ELABDELLAOUİ YİNE YOK
Galatasaray'da Radamel Falcao, Marcelo Saracchi, Ryan Babel ve Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
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Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Falcao ve Saracchi ile koronavirüs protokolüne takılan Elabdellaoui'nin yanı sıra koronavirüsü atlatarak takımla çalışmalara başlayan Babel, Hatay temsilcisine karşı forma giyemedi.
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DİAGNE, DİOP'U UNUTMADI
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, geçen günlere 42 yaşında hayatını kaybeden Senegal Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Papa Bouba Diop'u andı.
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Diagne, maç öncesi ısınmaya Diop'un 19 numaralı milli takım formasını giyerek çıktı.
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HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 9. haftasındaki Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Ligin 10. haftasını maç yapmadan geçiren Akdeniz temsilcisinde genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Munir Mohand Mohamedi, Strahil Popov, Pablo Santos, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Aabid Rayane, Babajide Akintole, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Adama Traore, Mame Diouf ilk 11'i ile çıkardı.
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Erdoğan, 9. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev verdiği Mesut Çaytemel'in yerine Galatasaray karşısında Popov'u oynattı.
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AYRILIK BEKLENİRKEN TARİHE GEÇTİ
Sarı kırmızılı taraftarlarla yıldızı pek barışmayan, geçen sezonu Club Brugge'de kiralık geçiren ve sık sık ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Diagne, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın 1000. golünü attı ve tarihe geçti.
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SENEGALLİ GOLCÜ CİMBOM'U TAŞIYOR
Ligin son haftalarında büyük çıkış yakalayan Galatasaray'ın başarısında en büyük pay sahiplerinden biri de kuşkusuz Mbaye Diagne. Sarı kırmızılıların ligdeki son 6 golünün 5'ini Diagne kaydetti.
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Diagne; Kayserispor maçında 1 gol, Rizespor maçında 3 gol ve Hatayspor maçında 1 gol kaydetti.
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DİAGNE'NİN G.SARAY PERFORMANSI
Sarı kırmızılılar 33 maça çıkan Senegalli golcü, 18 kez ağları sarsarken, 2 de asist yaptı.
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FALCAO, DIAGNE'NİN GERİSİNDE KALDI
Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edilen Kolombiyalı golcü, sık sık sakatlık sorunu yaşarken, çıktığı 29 maçta; 16 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
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FALCAO YOKSA BEN VARIM
Radamel Falcao'nun yokluğunda formayı alan Diagne, son 3 maçta 5 kez ağları sarsarken, Galatasaray formasıyla Nisan 2019'dan bu yana ilk kez üst üste 3 Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı.
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Senegalli golcünün performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, yapılan bazı paylaşımlar şöyle: