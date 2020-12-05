Son Dakika Haberi | Galatasaray-Hatayspor maçında golünü attı, olay oldu! Ayrılık beklenirken tarihe geçti

FALCAO YOKSA BEN VARIM Radamel Falcao'nun yokluğunda formayı alan Diagne, son 3 maçta 5 kez ağları sarsarken, Galatasaray formasıyla Nisan 2019'dan bu yana ilk kez üst üste 3 Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı.