Son dakika haberi | Galatasaray-Göztepe maçı sonrası Taylan Antalyalı çılgınlığı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 14. haftasında oynadığı ve 3-1 kazandığı Göztepe maçına Taylan Antalyalı damga vurdu. Gösterdiği performansın yanı sıra 62. dakikada Feghouli'ye harika bir asist yapan Taylan, takımının galibiyetinde başrol oynadı.Yüzde 85 pas isabet oranı ile oynayan genç oyuncu, istatistiklerine 4 ikili mücadele, 8 sahipsiz top kazanma ve üç ara pası ekledi.Maç sonrası açıklamalarda bulunan Taylan, Selçuk İnan ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu sözlerine ekledi.Genç oyuncu, Onu andıran bir pas oldu. Selçuk hoca da asistim sebebiyle tebrik etti. Kendisinden öğreneceğim çok şey var ifadelerini kullandı.Galatasaray taraftarları, Taylan Antalyalı'nın bu performansına sosyal medyada övgüler yağdırdı.