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GeriFutbol Son dakika haberi | Galatasaray-Göztepe maçı sonrası Taylan Antalyalı çılgınlığı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 09:54 | 

Son dakika haberi | Galatasaray-Göztepe maçı sonrası Taylan Antalyalı çılgınlığı

Galatasaray taraftarları, Göztepe maçında oynadığı futbol ve yaptığı harika asistle maça damga vuran Taylan Antalyalı'ya övgüler yağdırdı.

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Galatasaray'ın Süper Lig'in 14. haftasında oynadığı ve 3-1 kazandığı Göztepe maçına Taylan Antalyalı damga vurdu.

2YÜZDE 85 PAS İSABETİ
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YÜZDE 85 PAS İSABETİ

Gösterdiği performansın yanı sıra 62. dakikada Feghouli'ye harika bir asist yapan Taylan, takımının galibiyetinde başrol oynadı.

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Yüzde 85 pas isabet oranı ile oynayan genç oyuncu, istatistiklerine 4 ikili mücadele, 8 sahipsiz top kazanma ve üç ara pası ekledi.

4SELÇUK İNAN BÜYÜK ŞANS
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"SELÇUK İNAN BÜYÜK ŞANS"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Taylan, Selçuk İnan ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu sözlerine ekledi.

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Genç oyuncu, "Onu andıran bir pas oldu. Selçuk hoca da asistim sebebiyle tebrik etti. Kendisinden öğreneceğim çok şey var" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray taraftarları, Taylan Antalyalı'nın bu performansına sosyal medyada övgüler yağdırdı.

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