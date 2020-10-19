Son dakika haberi | Fransa'da Türk rüzgarı esti! Bizim çocuklar geceye damga vurdu

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in damga vurduğu maçta Lille, Lens'i gole boğdu.Milli futbolcular; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında ligin yeni ekiplerinden Lens'i konuk etti.Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Burak Yılmaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi.Sezon başında Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan 35 yaşındaki golcü, son 3 maçta, 3 kez ağları havalandırarak şova devam etti.47'nci dakikada Zeki Çelik'in asistiyle topu ağlara gönderen Bamba, farkı 2ye yükseltti. 69'uncu dakikada Jonathan Ikone, attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.Oyuna 76'ncı dakikada Luiz Araujo'nun yerine dahil olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 79'uncu dakikada attığı golle skoru belirledi: 4-0.Müsabakanın 76. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, tam 163 saniye sonra fileleri havalandırdı.Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken; Burak Yılmaz 65'inci dakikada yerini Jonathan Ikone'ye bıraktı.Konuk ekipte 57'nci dakikada Jonathan Gradit ve 75'inci dakikada Clement Michelin kırmız kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla puanını 17'ye çıkartan Lille, 7'nci haftayı lider tamamladı.