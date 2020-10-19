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GeriFutbol Son dakika haberi | Fransa'da Türk rüzgarı esti! Bizim çocuklar geceye damga vurdu
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Futbol
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 00:52 | 

Son dakika haberi | Fransa'da Türk rüzgarı esti! Bizim çocuklar geceye damga vurdu

Lille'de forma giyen milli futbolcular; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Fransa'yı salladı...

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Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in damga vurduğu maçta Lille, Lens'i gole boğdu.

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Milli futbolcular; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında ligin yeni ekiplerinden Lens'i konuk etti.

3BURAK YILMAZ DURDURULAMIYOR
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BURAK YILMAZ DURDURULAMIYOR

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Burak Yılmaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi.

4KRAL 3TE 3 YAPTI
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KRAL 3'TE 3 YAPTI

Sezon başında Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan 35 yaşındaki golcü, son 3 maçta, 3 kez ağları havalandırarak şova devam etti.

5ZEKİ ASİST YAPTI
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ZEKİ ASİST YAPTI

47'nci dakikada Zeki Çelik'in asistiyle topu ağlara gönderen Bamba, farkı 2ye yükseltti. 69'uncu dakikada Jonathan Ikone, attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.

6BU KEZ YUSUF SAHNEDE
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BU KEZ YUSUF SAHNEDE

Oyuna 76'ncı dakikada Luiz Araujo'nun yerine dahil olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 79'uncu dakikada attığı golle skoru belirledi: 4-0.

7163 SANİYEDE GOL
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163 SANİYEDE GOL

Müsabakanın 76. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, tam 163 saniye sonra fileleri havalandırdı.

890 DAKİKA SAHADA KALDI
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90 DAKİKA SAHADA KALDI

Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken; Burak Yılmaz 65'inci dakikada yerini Jonathan Ikone'ye bıraktı.

9LİLLE LİDER TAMAMLADI
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LİLLE LİDER TAMAMLADI

Konuk ekipte 57'nci dakikada Jonathan Gradit ve 75'inci dakikada Clement Michelin kırmız kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla puanını 17'ye çıkartan Lille, 7'nci haftayı lider tamamladı.

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