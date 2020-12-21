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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fransa'da maç sonu talihsiz kaza! Görevli hayatını kaybetti
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 00:07 | 

Son Dakika Haberi | Fransa'da maç sonu talihsiz kaza! Görevli hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1'de oynanan Lorient-Rennes maçının ardından talihsiz bir kaza yaşandı.

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Fransa Ligue 1'de Rennes'in deplasmanda Lorient'i 3-0 mağlup ettiği maçın ardından bir görevli hayatını kaybetti.

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Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte saha zemininden sorumlu bir görevlinin başına projektör ışıkları düştü.

3YARDIM İSTEDİ
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YARDIM İSTEDİ

Fransa basınından L'Equipe'te yer alan haberde projektör ışıklarının altında kalan görevlinin, acı içinde çığlıklar atarak arkadaşlarından yardım istediği belirtildi.

4İLK MÜDAHALE SAHADA YAPILDI
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İLK MÜDAHALE SAHADA YAPILDI

Henüz stattan ayrılmayan ambulansların anında müdahalede bulunduğu ve görevliyi hastaneye kaldırdığı vurgulandı.

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Görevliye stadyumda kalp masajı yapıldığı ve sonrasında hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirildiği kaydedildi.

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Ancak tüm müdahalelere rağmen görevlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Hayatını kaybeden görevlinin, 38 yaşında ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

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