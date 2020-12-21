Son Dakika Haberi | Fransa'da maç sonu talihsiz kaza! Görevli hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1'de Rennes'in deplasmanda Lorient'i 3-0 mağlup ettiği maçın ardından bir görevli hayatını kaybetti.Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte saha zemininden sorumlu bir görevlinin başına projektör ışıkları düştü.Fransa basınından L'Equipe'te yer alan haberde projektör ışıklarının altında kalan görevlinin, acı içinde çığlıklar atarak arkadaşlarından yardım istediği belirtildi.Henüz stattan ayrılmayan ambulansların anında müdahalede bulunduğu ve görevliyi hastaneye kaldırdığı vurgulandı.Görevliye stadyumda kalp masajı yapıldığı ve sonrasında hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirildiği kaydedildi.Ancak tüm müdahalelere rağmen görevlinin hayatını kaybettiği açıklandı.Hayatını kaybeden görevlinin, 38 yaşında ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.