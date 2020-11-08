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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fransa'da çılgın Türkler! Lille'de yine tarihe geçti: Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Kasım 2020 - 17:15 | 

Son Dakika Haberi | Fransa'da çılgın Türkler! Lille'de yine tarihe geçti: Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı

Lille'de forma giyen Türk yıldızlar, Ligue 1'de oynanan Brest maçına da damga vurmayı başardılar.

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Fransa Ligue 1 ekibinde forma giyen milli oyuncularımız, tarihe geçmeye devam ediyor.

2YUSUF YAZICI BAŞLATTI
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YUSUF YAZICI BAŞLATTI

Geçtiğimiz günlerde Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan-Lille maçında gösterdiği performansla Avrupa'nın gündemine oturmuştu.

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Yusuf Yazıcı, 22., 55. ve 58. dakikalarda attığı gollerle Lille'i Milano'da 3-0'lık galibiyet ulaştıran isim olmuştu.

4AVRUPADA TARİHE GEÇMİŞTİ
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AVRUPA'DA TARİHE GEÇMİŞTİ

Milli oyuncumuz, bu sezon Avrupa Ligi'nde ikinci kez hat-trick yapmış oldu ve böylece bir Avrupa kupası sezonunda iki deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

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Ligue 1'de oynanan Brest-Lille maçında da sahneye Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı birlikte çıktı.

6BURAK YILMAZ SAHNE ALDI
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BURAK YILMAZ SAHNE ALDI

Lille'in mücadeleyi 3-2 kaybetmesine karşın milli oyuncular, gol ve asist katkısında takımlarına katkı yaparken Burak Yılmaz da 9 yıllık rekoru egale etti.

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Brest karşısında 3-0 geriye düşen Lille'de Burak Yılmaz 45 ve 57. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi.

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Böyle milli futbolcu, son 6 maçta 6 gol, 1 asistlik performansa ulaştı.

99 YIL SONRA İLK KEZ...
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9 YIL SONRA İLK KEZ...

Burak Yılmaz ayrıca Ekim 2011'den (Eden Hazard) bu yana üst üste altı Ligue 1 maçında gol katkısı sağlayan ilk Lille oyuncusu oldu

10MBAPPEYİ KOVALIYOR
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MBAPPE'Yİ KOVALIYOR

Fransa Ligue 1'de 6 gole ulaşan Burak Yılmaz, gol krallığı listesinde Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Fransız futbolcunun şu ana kadar 7 golü bulunuyor.

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Avrupa Ligi'nde 6 golle krallık listesinin ilk sırasında yer alan Yusuf Yazıcı da bu maçta Burak Yılmaz'ın ikinci golünde pası veren isim olarak takımına katkıda bulundu.

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