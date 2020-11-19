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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fransa zaferi sonrası şaşırtan tablo! Millilerin C Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 01:06 | 

Son Dakika Haberi | Fransa zaferi sonrası şaşırtan tablo! Millilerin C Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Macaristan'a mağlup olarak büyük bir fırsatı tepen ve C Ligi'ne düşen Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Budapeşte'de Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan son karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

2CENGİZ CEZALI, ZEKİ SAKAT
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CENGİZ CEZALI, ZEKİ SAKAT

Ay-yıldızlı ekibin Rusya ile oynadığı grup maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Cengiz Ünder cezalı olması, Zeki Çelik de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu ise yedekler arasında forma bekledi.

3GÜNEŞ 4 İSME ŞANS VERDİ
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GÜNEŞ 4 İSME ŞANS VERDİ

Deneyimli teknik adam, bu dört ismin yerine Ozan Kabak, Nazım Sangare, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

Türkiye, Macaristan mücadelesinde, Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'iyle sahaya çıktı.

4BAKAN KASAPOĞLU MAÇI STATTA İZLEDİ
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BAKAN KASAPOĞLU MAÇI STATTA İZLEDİ

Puskas Arena'da oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

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Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

6ŞENOL GÜNEŞ 50. RESMİ MAÇINDA
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ŞENOL GÜNEŞ 50. RESMİ MAÇINDA

Şenol Güneş, Macaristan mücadelesiyle A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 50. resmi maçına çıktı.

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Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 49 resmi maçın 28'ini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.

8BURAK YILMAZ KADRODA YOK
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BURAK YILMAZ KADRODA YOK

A Milli Takım'ın tecrübeli ismi Burak Yılmaz, Macaristan önünde kadroya alınmadı.

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Teknik direktör Şenol Güneş, müsabaka öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Buraya gelmeden bir gün önce Burak hastalandı ve hastaneye gitti. İki gündür halsiz durumda. Oynama şansı olmadığı için bugün kadroda yok." ifadelerini kullandı.

10FIRSAT TEPTİK
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FIRSAT TEPTİK

A Ligi'ne yükselmesi için Macaristan'ı mağlup etmesi gereken Milliler, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı ve C Ligi'ne düştü.

11FRANSA SONRASI ŞAŞIRTAN TABLO
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FRANSA SONRASI ŞAŞIRTAN TABLO

A Milli Takım'ın Eylül 2019'dan bu yana çıktığı 14 maçta aldığı iki mağlubiyet de Macaristan karşısında geldi.

12SON 15 MAÇTA...
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SON 15 MAÇTA...

Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği maçtan bu yana oynadığı 15 karşılaşmada sadece 5 galibiyet alabildi.

Bu karşılaşmalarda iki kez Andorra'yı mağlup eden Milliler, Moldova, Arnavutluk ve Rusya'yı yendi.

138 MAÇTA TEK GALİBİYET
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8 MAÇTA TEK GALİBİYET

Türkiye, oynadığı son 8 maçta tek galibiyet elde edebildi. Bu süreçteki iki yenilgisini de Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, 5 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez kazandı. Bu maçlarda 11 gol atan milli takım, kalesinde ise 14 gol gördü.

14MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
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MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Uluslar B Ligi'nden C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri belli oldu.

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Rakiplerimiz şu şekilde: Azerbaycan, Lüksemburg, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Belarus, Litvanya, Kosova, Kuzey İrlanda, Slovakya, Bulgaristan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

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