Son Dakika Haberi | Fransa zaferi sonrası şaşırtan tablo! Millilerin C Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

SON 15 MAÇTA... Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği maçtan bu yana oynadığı 15 karşılaşmada sadece 5 galibiyet alabildi.



Bu karşılaşmalarda iki kez Andorra'yı mağlup eden Milliler, Moldova, Arnavutluk ve Rusya'yı yendi.