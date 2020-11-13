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Hürriyet
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Motor Sporları
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 12:34 | 

Son dakika haberi | Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pilotları şaşkına çeviren olay

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde heyecan başladı. İlk antrenman turlarını atan pilotlar ise pistte kötü bir sürprizle karşılaştı.

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Türkiye'de Formula 1 heyecanı 9 yıllık aranın ardından yeniden yaşanmaya başladı. Pilotlar saat 11.00 itibariyle Intercity İstanbul Park'ta ilk antrenmanlarını yaptı.

2SEANS DURDURULDU
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SEANS DURDURULDU

Ancak antrenmanın başlamasından kısa süre sonra Ferrari pilotu Charles Leclerc'in çarptığı dubanın tamiri için pist şartları nedeniyle kırmızı bayrak sallandı ve seans durduruldu.

3BUZDA GİBİYİZ
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"BUZDA GİBİYİZ"

Yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından yeniden start verildi. Bu sırada pistte tur atan Red Bull pilotu Max Verstappen, "Buzda gibiyiz. 8. viraj için boyunluk kullanmayacağım. Boyunlukla yarışmaktansa kafamın düşmesini tercih ederim" ifadesini kullandı.

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McLaren sürücüsü Lando Norris, "Buzda kullanmaktan daha kötü" yorumunu yaparken, Haas için yarışan Kevin Magnussen ise "Çimlerde sürmek gibi.. Islak zeminden çok daha düşük yol tutuşu var" şeklinde konuştu.

5YENİ ASFALT FAZLA KAYGAN
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"YENİ ASFALT FAZLA KAYGAN"

Bu arada yarış hakemi olarak görev yapan Fatih Altaylı da "Yeni asfalt fazla kaygan. Pilotlar alışmaya çalışıyor ama bayağı zorlanıyorlar" paylaşımında bulundu.

62011DEN 18 SANİYE GERİDEYİZ
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"2011'DEN 18 SANİYE GERİDEYİZ"

Mercedes takımı "Türkiye için tahminimiz 2011 sıralama turlarından 4 saniye hızlı olmaktı. Şu anda 2011 turlarından 18 saniye gerideyiz" paylaşımını yaptı.

7CARLOS SAINZ PİST DIŞINDA
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CARLOS SAINZ PİST DIŞINDA

McLaren pilotu Carlos Sainz güç ünitesi ve hidrolik direksiyon problemi yaşayarak pist dışına alınırken, Alpha Tauri sürücüsü Pierre Gasly ise ilk virajda spin attı.

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Mercedes ekibinden antrenman turu atan Valtteri Bottas'a "Mümkün olduğunca lastik yak" uyarısı geldi.

9KVYAT UYUDU
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KVYAT UYUDU

Alpha Tauri'nin diğer pilotu Daniil Kvyat ise pist koşulların iyileşmesini beklerken aracında uyurken görüntülendi.

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İlk yarım saatlik bölümde Bottas, Raikkonen ve Vettel haricinde tur süresi kaydeden pilot olmadı.

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Valtteri Bottas 1:39.204'lük zamanı ile 1:40'lı turların altına inen ilk pilot oldu.

12START ANTRENMANI İÇİN YOL TUTUŞU YOK
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"START ANTRENMANI İÇİN YOL TUTUŞU YOK"

İlk turunu atan Lewis Hamilton sıralamada kendisine 17. olarak yer bulabildi. Hamilton, "Start antrenmanı yapmak için yeterli yok tutuşu yok" ifadelerini kullandı.

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Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 1:36.085'lik dereceye imza attı.

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Yol tutuşunun bir hayli zor olduğu pistte Valtteri Bottas dokuzuncu, Daniil Kvyat ise 12. virajda spin attı.

15İLK GÜNÜN EN HIZLI İSMİ VERSTAPPEN
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İLK GÜNÜN EN HIZLI İSMİ VERSTAPPEN

Türkiye Grand Prix'sinde birinci antrenman seansı sona erdi. Red Bull pilotu Max Verstappen 1:35.077'lik derecesiyle en hızlı zamana imza attı. Verstappen'i Albon, Leclerc, Gasly ve Vettel izledi.

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