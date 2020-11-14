Son dakika haberi | Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran an! İstanbul'da büyük sürpriz...
Formula 1İstanbul GP'sinde yoğun yağmur altında pilotlar arabaları pistte tutmakta güçlük çekti. Sıralama turlarında ise tüm dünyanın konuştuğu tarihi olaylar yaşandı...
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'i sıralama turlarında tüm dünyanın konuştuğu sürpriz sonuçlara imza atıldı.
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9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte dün saat 11.00 ve 15.00'te koşulan 2 antrenman seansı ile başladı.
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Bugün saat 12.00'de 3'üncü ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar dün sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3'üncü antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı.
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Red Bull pilotu Max Verstappen ilk 2 antrenman turunda olduğu gibi 3'üncü antrenman turunda da 1.48.485'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmazken, İstanbul Park'ta ilk 2 antrenman seansında da başarılı bir performans ortaya koymayı başaran Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Alexander Albon ise Verstappen'i takip eden isimler oldu
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YAĞMUR ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI
Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı.
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Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seansınlarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi.
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Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.
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ANKETLERDE İSTANBUL PARK FIRTINASI ESTİ
Formula 1'i yakından takip eden yurt dışı medya kuruluşlarının açtığı anketlerde ise İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli ve heyecanlı geçeceği sonucu çıktı.
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Pilotların şikayetçi olduğu pist zemininin şartları zorlaştırması nedeniyle yarışın daha heyecanlı geçeceğini savunan Formula 1 severler, anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli geçeceği konusunda fikir birliğine vardı.
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Anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park desteklendi.
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SEVİMLİ MİSAFİR
Öte yandan piste giren bir köpek renkli görüntüler oluşturdu. Formula 1 resmi Twitter hesabı da sevimli misafirin fotoğrafını paylaştı.
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SIRALAMA TURLARI NEFES KESTİ!
Merakla beklenen Formula 1 Türkiye Grand Prix'inde sıralama turları adeta nefes kesti. 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde yoğun yağmur sonrası ilk başta sıralama turlarında kırmızı bayrak kalktı ve ara verildi.
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FERRARI'LER İLK 10'A GİREMEDİ
Pistin temizlenmesinin ardından sıralama turları başladı ve ilk sürprizler gelmeye başladı. Ferrari pilotları Leclerc ve Vettel, ilk 10 sıraya giremedi.
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KARİYERİNDE İLK KEZ!
Formula 1 Türkiye Grand Prix'i sıralama turlarında en büyük sürpriz ise Lance Stroll'den geldi. İstanbul Grand Prix pole pozisyonunu Racing Point'ten Lance Stroll aldı ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti.
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TARİHİ BAŞARI İSTANBUL'DA!
Kanadalı pilot, kariyerinin ilk pole pozisyonunu İstanbul'da almış oldu. Takımı Racing Point'in de ilk pole pozisyonu İstanbul'da geldi.
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İLK 3 SIRA...
Stroll, yarın yarışa ilk sırada başlayacak. İkinci sırayı ise Red Bull'dan Max Verstappen, 3. sırayı ise yine Racing Point'ten Sergio Perez aldı.
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'ŞOKE OLMUŞ DURUMDAYIM!'
Kanadalı pilot, sıralamanın ardından ''Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, şoke olmuş durumdayım, bunu beklemiyordum aslında. Şu anda çok iyi hissediyorum kendimi.'' sözlerini kullandı.
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Yarışın ardından Stroll büyük bir sevinç yaşarken 'İşimi çok seviyorum!' diye bağırdı ve takım arkadaşlarının yanına koştu.
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MERCEDES VE HAMILTON ŞOKTA!
Bu sezon pole pozisyonunu kimseye kaptırmayan Mercedes ise ilk kez bir yarışa birinci sırada başlayamayacak. Şampiyona lideri Lewis Hamilton, bu senenin en düşük sırasını aldı ve 6. sırada kaldı.