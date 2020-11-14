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Hürriyet
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Motor Sporları
Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 15:35 | 

Son dakika haberi | Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran an!

Formula 1 İstanbul GP'sinde yoğun yağmur altında pilotlar arabaları pistte tutmakta güçlük çekti.

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2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde 3'üncü antrenman seansı, yoğun yağış altında tamamlandı.

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9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte dün saat 11.00 ve 15.00'te koşulan 2 antrenman seansı ile başladı.

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Bugün saat 12.00'de 3'üncü ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar dün sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3'üncü antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı.

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Red Bull pilotu Max Verstappen ilk 2 antrenman turunda olduğu gibi 3'üncü antrenman turunda da 1.48.485'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmazken, İstanbul Park'ta ilk 2 antrenman seansında da başarılı bir performans ortaya koymayı başaran Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Alexander Albon ise Verstappen'i takip eden isimler oldu

5YAĞMUR ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI
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YAĞMUR ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI

Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı.

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Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seansınlarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi.

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Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

8ANKETLERDE İSTANBUL PARK FIRTINASI ESTİ
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ANKETLERDE İSTANBUL PARK FIRTINASI ESTİ

Formula 1'i yakından takip eden yurt dışı medya kuruluşlarının açtığı anketlerde ise İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli ve heyecanlı geçeceği sonucu çıktı.

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Pilotların şikayetçi olduğu pist zemininin şartları zorlaştırması nedeniyle yarışın daha heyecanlı geçeceğini savunan Formula 1 severler, anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli geçeceği konusunda fikir birliğine vardı.

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Anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park desteklendi.

11SEVİMLİ MİSAFİR
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SEVİMLİ MİSAFİR

Öte yandan piste giren bir köpek renkli görüntüler oluşturdu. Formula 1 resmi Twitter hesabı da sevimli misafirin fotoğrafını paylaştı.

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İşte Türkiye Grand Prix'inden özel fotoğraflar...

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