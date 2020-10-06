VEDAT VE JAÄ°LSON ELÄ° RAHATLATTI Vedat Muriqi'nin 17.5 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Lazio'ya satÄ±lmasÄ±, Jailson'un 4.5 milyon euroya Ã‡in'e gitmesi, birÃ§ok transferi bedelsiz bitiren sarÄ± lacivertlilerin elini rahatlattÄ±. Bu sayede forvet bÃ¶lgesinde Mbwana Samatta iÃ§in 6 milyon euro bonservis bedeli Ã¶denmesinin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±ldÄ±.