Son dakika haberi | Fenerbahçe'ye imzayÄ± attÄ±, transfer iptal oldu! Büyük ÅŸok...
Transfer dÃ¶neminin en hareketli takÄ±mÄ± olan FenerbahÃ§e, son gÃ¼nde de bombalarÄ± bir bir patlattÄ±. SarÄ± lacivertliler, akÅŸam saatlerinde sÄ±rasÄ±yla Kemal Ademi, Dimitris Pelkas ve Diego Perotti'yi duyurdu.
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Diego Perotti transferinin resmen aÃ§Ä±klanmasÄ±yla beklenmedik bir son dakika geliÅŸmesi yaÅŸandÄ±... Ä°ÅŸte detaylar...
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BELÃ–ZOÄžLU 'KALÄ°TE' VURGUSU YAPMIÅžTI
FenerbahÃ§e, resmi gÃ¶revi aÃ§Ä±klanmasa da Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun liderliÄŸinde tarihe geÃ§ecek bir transfer dÃ¶nemini geride bÄ±raktÄ±.
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SarÄ± lacivertliler,Â transfer sezonunda 18 yeni futbolcu kadrosuna katarken bilanÃ§o olarak da tahtayÄ± artÄ±da kapatmÄ±ÅŸ oldu.
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VEDAT VE JAÄ°LSON ELÄ° RAHATLATTI
Vedat Muriqi'nin 17.5 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Lazio'ya satÄ±lmasÄ±, Jailson'un 4.5 milyon euroya Ã‡in'e gitmesi, birÃ§ok transferi bedelsiz bitiren sarÄ± lacivertlilerin elini rahatlattÄ±. Bu sayede forvet bÃ¶lgesinde Mbwana Samatta iÃ§in 6 milyon euro bonservis bedeli Ã¶denmesinin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±ldÄ±.
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FenerbahÃ§e; Mert Hakan, Caner Erkin, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, Novak, Thiam, Ä°smail, BarÄ±ÅŸ, Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Jose Sosa, Lemos, Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sangare, Mbwana Samatta ve Papiss Cisse'yi renklerine katarken asÄ±l hareketlilik transferin son gÃ¼nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti.
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Ã–NCE KEMAL ADEMÄ°
FenerbahÃ§e, ilk olarak Ä°sviÃ§reâ€™nin Basel takÄ±mÄ±nda forma giyen Alman asÄ±llÄ± Ä°sviÃ§reli oyuncu Kemal Ademi'yi renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
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SarÄ± Lacivertliler, 24 yaÅŸÄ±ndaki forvet oyuncusu ile 3+1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. Kemal Ademi transferle ilgili konuÅŸurken, "FenerbahÃ§e'ye geldiÄŸim iÃ§in Ã§ok mutluyum. TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼bÃ¼ndeyim. TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mla tanÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum" dedi.
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Ä°KÄ°NCÄ° BOMBA PELKAS
SarÄ± lacivertliler, Bakasetas iÃ§in Alanyaspor'dan istediÄŸi indirimi alamayÄ±nca alternatif olarak belirlediÄŸi Dimitris Pelkas'Ä± 1.6 milyon euro bonservis bedeli ve 1.2 milyon euro yÄ±llÄ±k Ã¼cretle bitirdi.Â
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SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 27 yaÅŸÄ±ndaki Pelkas'la 3+1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Geride kalan sezon PAOK'da 27 maÃ§a Ã§Ä±kan Pelkas, 3 gol attÄ±. PAOK'la 2018-2019 sezonunda ÅŸampiyonluk da yaÅŸayan Pelkas, bu sezon ise Yunan ekibiyle 8 resmi maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p, 2 gol kaydetti.
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VE DÄ°EGO PEROTTÄ°
FenerbahÃ§e, bu sezonki 18. transferini Romaâ€™da forma giyen Arjantinli yÄ±ldÄ±z futbolcu Diego Perotti ile gerÃ§ekleÅŸtirirken 32 yaÅŸÄ±ndaki kanat oyuncusu ile sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
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GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°stanbulâ€™a getirilen, KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä±nÄ± da statta takip eden Perotti, detaylÄ± saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan kendisini FenerbahÃ§eli yapan sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±.
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TÃœM KONTROLLER YAPILDI
Ortopedi, iÃ§ hastalÄ±klarÄ±, gÃ¶z, kulak-burun-boÄŸaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bÃ¶lÃ¼mlerinde muayene edilen futbolcularÄ±n, akciÄŸer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapÄ±lmasÄ±yla saÄŸlÄ±k kontrollerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
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ROMA'NIN CANI YANDI
FenerbahÃ§e'nin Diego Perotti'yi uzun sÃ¼re bekletmesi Roma'nÄ±n canÄ±nÄ± yaktÄ±. Roma, El Shaarawy'nin transferini zamanÄ±nda tamamlayamayÄ±nca transfer yattÄ±.Â
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BELGELER HAZIRLANAMADI
SarÄ±-lacivertliler ise Diego Perotti'nin transferini aÃ§Ä±klasa da Roma, istediÄŸi transferi gerÃ§ekleÅŸtiremedi. Ä°talyan basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re Roma, FenerbahÃ§e'nin Perotti transferini geÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ± nedeniyle Stephan El Shaarawy'nin belgelerini zamanÄ±nda hazÄ±rlayamadÄ±
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Bu durum transferin iptal olmasÄ±na neden olurkenÂ Stephan El Shaarawy, yatan transfer sonrasÄ±nda sosyal medya hesabÄ±ndan 'hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±' emojisi paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±.
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KOLAROV'UN RÃ–VANÅžI
FenerbahÃ§e, geÃ§tiÄŸimiz transfer dÃ¶neminde Kolarov'u uzunca bir sÃ¼re transfer etmek istemiÅŸ, Roma'nÄ±n katÄ± tavrÄ± nedeniyle imzalar atÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±.
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Ã–te yandan Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ ve Zanka gibi isimler ise kiralanarak takÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±. Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§, BaÅŸakÅŸehir'e giderken, Zanka Kopenhag'Ä±n yolunu tuttu.