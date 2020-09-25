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Futbol
Haber GiriÅŸ: 25 Eylül 2020 - 13:51 | 

Son dakika Haberi | Fenerbahçe'nin yeni transfer bombasÄ± imzayÄ± atÄ±yor! Emojisi de belli oldu...

FenerbahÃ§e'de son dakika transfer haberi! Transferin hÄ±zlÄ± takÄ±mÄ± FenerbahÃ§e'de bir imza daha atÄ±lÄ±yor.

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Samatta sonrasÄ± bir forvet daha beklentisi vardÄ± ama...

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Transfer sezonunun en hÄ±zlÄ± takÄ±mÄ± olan FenerbahÃ§e, kadrosunu gÃ¼Ã§lendirmeye devam ediyor.

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SarÄ±-lacivertliler son olarak Samatta'yÄ± kadrosuna kattÄ±. 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen TanzanyalÄ± golcÃ¼ bugÃ¼n ilk idmanÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±.

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KAHKAHA TUFANI

Samatta takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla tanÄ±ÅŸÄ±rken Caner Erkin ve Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n aralarÄ±nda bulunduÄŸu ekiple ÅŸakalaÅŸmalar da yaÅŸandÄ±.

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AyaÄŸÄ±nÄ±n tozuyla antrenmana Ã§Ä±kan Mbwana Samatta'nÄ±n Galatasaray derbisinde kadroda olmasÄ± bekleniyor.

6SELÃ‡UK ÅžAHÄ°N DE Ä°DMANDA
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SELÃ‡UK ÅžAHÄ°N DE Ä°DMANDA

Can Bartu Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu bizzat takip etti. Volkan BallÄ± ve eski FenerbahÃ§eli SelÃ§uk Åžahin ile antrenmanÄ± takip eden Emre BelÃ¶zoÄŸlu, antrenmanÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut ile yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Volkan Demirel, derbi hakkÄ±nda fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.

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SarÄ± lacivertliler Samatta transferinin duyurusundaÂ uÃ§ak emojisi kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

8YENÄ° EMOJÄ° BELLÄ° OLDU
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YENÄ° EMOJÄ° BELLÄ° OLDU

Kanarya'nÄ±n yeni transferinin de emojisi belli oldu.

9PEROTTÄ°, VÄ°SCA...
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PEROTTÄ°, VÄ°SCA...

FenerbahÃ§e, Ã¶zellikle Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun Ã§ok istediÄŸi ve beÄŸendiÄŸi Diego Perotti iÃ§in imza aÅŸamasÄ±na geldi. Arjantinli Diego Perotti, Mbwana Samatta'dan sonra aÃ§Ä±klanacak transfer olacak.

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Sabah'Ä±n haberine gÃ¶re; Roma ile uzun sÃ¼redir pazarlÄ±k masasÄ±nda olan FenerbahÃ§e, 32 yaÅŸÄ±ndaki Arjantinli yÄ±ldÄ±z iÃ§in Ä°talyanlar'Ä± ikna etmeyi baÅŸardÄ±. 3 milyon euro'luk bonservis talebini aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekmeye baÅŸaran FenerbahÃ§e, Perotti ile de el skÄ±ÅŸtÄ±.

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FenerbahÃ§e, Roma'dan ayrÄ±lmak isteyen ve yeniden Ã¶n planda gÃ¶rÃ¼neceÄŸi bir rolde yer alacak olmaktan Ã¶tÃ¼rÃ¼ mutlu olan Perotti, FenerbahÃ§e ile 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalayacak ve bonuslarla birlikte maksimum 2.5 milyon euro Ã¼cret alacak.

12EMOJÄ°SÄ° DE BELLÄ°
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EMOJÄ°SÄ° DE BELLÄ°!

GeÃ§en sezondan beri transferlerini sosyal medyada emojiyle aÃ§Ä±klayan FenerbahÃ§e, gÃ¼neÅŸ emojisiyle aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor. Perotti iÃ§in gÃ¼neÅŸ emojisinin kullanÄ±lma sÄ±rrÄ± ise oyuncunun Arjantinli olmasÄ± ve Arjantin bayraÄŸÄ±nÄ±n ortasÄ±nda 'gÃ¼neÅŸ' olmasÄ±.Â

13PEROTTI GELÄ°NCE GARRY KESÄ°N GÄ°DECEK
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PEROTTI GELÄ°NCE GARRY 'KESÄ°N' GÄ°DECEK!

Diego Perotti'nin geliÅŸiyle birlikte Garry Rodrigues ile de kesin olarak yollar ayrÄ±lacak. Olympiakos ile Garry Rodrigues konusunda her konuda anlaÅŸan FenerbahÃ§e, bÃ¶ylece sol kanadÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun istediÄŸi Perotti ile doldurmuÅŸ olacak.Â 

14MAÃ‡ BAÅžINA 0.42 GOLE ETKÄ°
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MAÃ‡ BAÅžINA 0.42 GOLE ETKÄ°

Kariyerinde Sevilla, Boca Juniors ve Genoa formalarÄ± da giyen Perotti, 2016 yazÄ±nda 9 milyon euro bonservis karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Roma'ya transfer oldu. 5 kez Arjantin mili takÄ±m formasÄ±nÄ± giyen Perotti, Roma'da 138 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ± ve 32 gol atÄ±p 26 asist yaptÄ±.

15VÄ°SCA HALA SICAK
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VÄ°SCA HALA SICAK

Ã–te yandan FenerbahÃ§e'de Edin Visca konusu da hala sÄ±cak. BelÃ¶zoÄŸlu'nun istediÄŸi bir baÅŸka isim olan BoÅŸnak futbolcu iÃ§in son hafta tekrar nabÄ±z yoklanacak.

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FENERBAHÃ‡E'NÄ°N BÄ°R BAÅžKA GOLCÃœ HEDEFÄ° ZE LUÄ°S

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