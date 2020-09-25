SELÃ‡UK ÅžAHÄ°N DE Ä°DMANDA Can Bartu Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu bizzat takip etti. Volkan BallÄ± ve eski FenerbahÃ§eli SelÃ§uk Åžahin ile antrenmanÄ± takip eden Emre BelÃ¶zoÄŸlu, antrenmanÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut ile yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Volkan Demirel, derbi hakkÄ±nda fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.