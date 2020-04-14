Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü böyle duyurdular!

Hüseyin Eroğlu, "Sadece ben değil tüm Türk antrenörleri elbette ki Fenerbahçe’de çalışmak ister. Neden olmasın ki? Futbolda bu tür söylentiler de transferler de hep vardır. Benim futbolcum zirvedeki takımlarda oynuyorsa, onları yetiştiren bizler niye o takımları çalıştırmayalım?" açıklamasında bulunmuştu.