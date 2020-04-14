Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü böyle duyurdular!
Ünlü teknik adam, Fenerbahçe için ülkesinden gelen teklifi reddetti...
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Ersun Yanal'la 3 Mart'ta oynanan Trabzonspor kupa maçından sonra yollarını ayıran Fenerbahçe, o günden bu yana teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
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Koronavirüs (corona virüsü) gündemine rağmen gelecek sezonun yapısını şimdiden oluşturma hedefindeki sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları her geçen gün değişiyor.
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HÜSEYİN EROĞLU HÜRRİYET'E KONUŞMUŞTU
Fenerbahçe ile ismi anılan adaylardan Hüseyin Eroğlu, Hürriyet'in "Ersun Yanal’ın istifasının ardından adınız sık sık Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Böyle bir teklif gelirse düşünceniz ne olur?" sorusunu cevaplamıştı.
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Hüseyin Eroğlu, "Sadece ben değil tüm Türk antrenörleri elbette ki Fenerbahçe’de çalışmak ister. Neden olmasın ki? Futbolda bu tür söylentiler de transferler de hep vardır. Benim futbolcum zirvedeki takımlarda oynuyorsa, onları yetiştiren bizler niye o takımları çalıştırmayalım?" açıklamasında bulunmuştu.
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EROL BULUT KIRGIN
Öte yandan Erol Bulut ise, Fenerbahçe için adı en çok geçen isimlerden biri ancak şu ana kadar genç teknik adam için resmi bir teklif yapılmamıştı.
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Yerli adaylar arasında en çok konuşulan isim olan Erol Bulut'a çok fazla sıcak bakılmadığı ve başarılı çalıştırıcının da şimdiye dek resmi teklif gelmemesinden dolayı Fenerbahçe'ye kırgın olduğu konuşuluyor.
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DEFTER KAPANDI
Yalçın Koşukavak defterinin de karşılıklı resmi açıklamaların ardından kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yabancı teknik adam arayışına başladığı fikri oluştu.
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YABANCI ADAYLAR
Fransa basını, Fenerbahçe'nin 54 yaşındaki teknik direktör Laurent Blanc ile görüştünü öne sürmüştü. İspanya basını ise sarı lacivertlilerin Marcelino ile temasta olduğunu iddia etmişti.
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Bir dönem Roma'da da çalışan ve ismi İspanyol ekipleri ile anılan teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun Türkiye'deki bir takımdan teklif aldığını açıklamasının ardından yeni bir gelişme yaşanmış ve oklar Fenerbahçe'ye yönelmişti.
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YENİ ADAY WILMOTS
Fenerbahçe'nin gündemindeki son isim uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Marc Wilmots...
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KARARINI VERDİ
İsmi Fenerbahçe ile anılan Marc Wilmots'ın geleceği adına önemli bir karar verdiği belirtildi.
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TEKLİFİ REDDETTİ
Belçika basınından Voetbal24'e göre Wilmots, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler nedeniyle reddetti.
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GÖNLÜ FENERBAHÇE'DE
Geçmişte Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü yapan Wilmots'un, Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e sıcak bakabileceği belirtiliyordu ama 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi reddettiği belirtildi.
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ANLAŞMA YAKIN
Voetbal24, Marc Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceğini ve bu takımın da Fenerbahçe olduğunu açıklarken iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını bildirdi.
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2012-16 yılları arasında Belçika A Milli Takımı'nı çalıştıran Wilmots, sonrasında Fildişi Sahili ve İran Milli Takımlarında kısa süreli görev aldı. 4 Aralık'tan bu yana boşta.