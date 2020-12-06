Son dakika haberi | Samatta için bomba takas iddiası! Yeni takımı...
Fenerbahçe'de ilk 11'de çıktığı ilk maçta 2 golle yıldızlaşan Mbwana Samatta, ardından 5 maçı boş geçmişti. Belçika basını, Tanzanyalı golcü için çarpıcı bir haberi manşetlere taşıdı.
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Fenerbahçe'nin bu sezonki 18 transferinden en yüksek bonservis bedeli ödenen isim Mbwana Samatta olmuştu.
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6 MİLYON EURO ÖDENDİ
Tanzanyalı golcü için Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis + 750 bin euro ise sportif sonuçlara bağlı olarak bonus bedeli ödeneceği duyurulmuştu.
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Samatta, Fenerbahçe kariyerine çok iyi başlamış ve ilk 11'de çıktığı ilk maç olan Karagümrük karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızlaşmıştı.
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5 MAÇTIR SUSKUN
Ancak Tanzanyalı oyuncu ardından forma giydiği Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol kaydedemedi.
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Samatta son olarak milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle Beşiktaş derbisinde de forma giyememişti.
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SAMATTA - KRMENCIK TAKASI
Belçika basını geçtiğimiz günlerde forvet hattını güçlendirmek isteyen Club Brugge'ün radarındaki isimlerden birinin Fenerbahçeli Samatta olduğunu yazmıştı.
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Voetbal24 ise bir adım ileri giderek Belçika ekibinin Tanzanyalı oyuncu için takas formülünü düşündüğünü duyurdu.
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İlk hedef olarak Liverpool'un satış listesine koyduğu Divock Origi'yi belirleyen Club Brugge'ün bu transferde başarılı olamaması durumunda rotayı Samatta'ya çevireceği ifade edildi.
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HERKESİN ÇIKARINA OLUR
Mavi-siyahlı takımın, Samatta'ya karşılık Fenerbahçe'ye performansı beğenilmeyen Michael Krmencik'i teklif edeceği ileri sürüldü. Haberde, Türk ekibinin de Samatta'dan memnun kalmadığı iddia edildi.
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İstanbul'a Aston Villa'nın zorlamasıyla gittiği belirtilen Tanzanyalı forvetin de Belçika'ya dönmeye sıcak baktığı ve böyle bir takasın tüm tarafların çıkarına olacağı yorumu yapıldı.
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"YAZIN İSTEDİK FENERBAHÇE'YE GİTTİ"
Club Brugge'ün genel müdürü Vincent Mannaert, 9 numaraya bir oyuncu baktıklarını doğrularken, "Samatta geçen yaz transfer listesindeydi. Temas oldu. Philippe ve Belçika ligini tanıyor ama F.Bahçe'yi tercih etti" dedi.
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Mannaert, bugün için Samatta'nın F.Bahçe'den ayrılmak istediğini dair bir sinyal almadığını da belirtti.
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1.91'LİK BİR DEV
Plzen'den ocak ayında 6 milyon euro bonservisle Brugge'a gelen Michael Krmencik, forvet ve sağ kanatta oynuyor.
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27 yaşındaki oyuncu, Brugge'da 12 maçta 3 gol+2 asist üretti. 1.91 boyundaki Krmencik'in 26 kez yer aldığı Çek Milli Takımı'nda da 9 golü bulunuyor. (Fotomaç)