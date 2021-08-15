Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'den yılın takası! Galatasaray'dan flaş transfer kararı, Beşiktaş'ta hedef değişti
Son Dakika Transfer Gelişmesi... Süper Lig'de heyecan başlarken transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe yılın takasını gerçekleştirmeye hazırlanırken Galatasaray'da flaş bir karar alındı. Beşiktaş'ta ise Batshuayi sonrası hedefler değişti.
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Günün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Süper Lig kulüpleri için çıkan transfer haberlerini sizler için derledik.
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BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF BOATENG
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş , menajerlerin önerdiği isimleri de mercek altına alıyor. Bayern Münih’le sözleşmesi biten Jerome Boateng’in kulübe önerildiği belirlendi.(Sabah)
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GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Galatasaray, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a kancayı taktı. Avrupa kulüplerinin de radarında olan 18 yaşındaki file bekçisi için sarı kırmızılıların resmi girişimlere başladığı öğrenildi. Adı Fransız takımlarıyla anılan 1.89 boyundaki Doğan Alemdar, Galatasaray'ın isteği sonrası sarı kırmızılılara daha sıcak baktığı belirtildi. Burak Elmas ve yönetimi de Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile pazarlık masasına oturdu.(A Spor)
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TAYLAN VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ZAM
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Yıllık 900 bin TL’ye oynayan Kerem ve 2.5 milyon TL garanti para alan Taylan’ın ücretlerine ciddi miktarda zam yapılarak uzun vadeli yeni sözleşmeler imzalanacak. Galatasaray’da ortaya koyduğu futbolla A Milli Takım’ın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosuna seçilen ve İtalya’dan Atalanta ile Genoa kulüplerinin transfer listesine giren Taylan Antalyalı’ya, bu sezon takım kaptanı Arda Turan’a verilen yıllık 8 milyon TL garanti para teklif edilecek.
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BEŞİKTAŞ'A BİR BREZİLYALI DAHA
Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Orta saha" açıklaması ile Lucas Fernando Martins gündeme oturdu. Josef de Souza ve Alex Teixeira'nın yakın arkadaşı olan Lucas'ın, Beijing Guoan'dan bonservisini eline aldığı ve problemi kalmadığı aktarıldı. Oyuncuya "Gel" çağrısı yapıldığı takdirde kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak. (Sabah)
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F.BAHÇE'DEN DENIS BOUANGA HAMLESİ
Fransız basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Saint-Etienne'den Denis Bouanga ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin Denis Bouanga ile teklif hazırladığı gelen bilgiler arasında. Sarı lacivertliler bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Tanzanyalı golcü Samatta da Fransız ekibine teklif edilecek. Fransız basını Samatta'nın da Ligue 1'de oynamaya sıcak baktığını belirtti .
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BEŞİKTAŞ SAAT SAYIYOR
Bathshuayi ile 2.5 milyon Pound maaş üzerinden anlaşan Beşiktaş yönetimi, yıldız ismin sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletmek için yoğun çaba içerisinde... Deneyimli oyuncunun sözleşmesini uzatıp ardından Beşiktaş ’a kiralamaya olumlu yanıt veren İngiliz ekibine satın alma opsiyonu bedelinin 4 milyon Euro olarak belirlenmesi için ricada bulunan yönetim, pazarlıklarını sürdürüyor.(Fanatik)
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ADEM LJAJIC SORUNU
Teknik ekibin kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı. 3.7 milyon Euro’luk yıllık ücreti sebebiyle yönetimin göndermek istediği Sırp 10 numara, eğer ayrılmazsa kadro dışı bırakılacak. Ljajic’ten açılacak yabancı kontenjanının 8 numara transferinde kullanılabileceği belirtildi.
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GALATASARAY'DAN OCAMPO HAREKATI
Uruguay basını, Galatasaray'ın Nacional forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Brian Ocampo'yu transfer etmek istediğini yazdı. Haberde Sarı-Kırmızılılar'ın genç futbolcu için 8 milyon dolar teklif ettiği ileri sürüldü.(Sabah)
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FENERBAHÇE'DEN YILIN TAKASI
Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için harekete geçen Fenerbahçe'de bir yetkili, golcü futbolcunun menajeriyle Paris'te masaya oturarak pazarlıkları başlattı. Fransa'dan gelen haberlere göre; Lyon Kulübü, Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor. Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun önümüzdeki günlerde bir menajerle İstanbul'a gelerek, iki futbolcunun şartlarını soracağı kaydedildi. Bu görüşmede, Moussa Dembele konusunun da masaya yatırılarak takas formülü dahil olmak üzere anlaşma zemini aranacağı ifade edildi.(Sabah)
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FENERBAHÇE'DE SADIK ÇİFTPINAR AYRILIĞI
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan eski futbolcusu Sadık Çiftpınar'la prensip anlaşmasına vardı. Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, "Sadık Çiftpınar ile prensip anlaşmasına vardık. Sadık Çiftpınar'ın kulübü Fenerbahçe ile ayrılık sürecini bekliyoruz. Sadık'ın transferi kiralık ya da bonservisiyle gerçekleşebilir. O konu henüz belli değil. Sadık, Malatyaspor'da önemli başarılar elde etti. İnşallah onun için de burası güzel olur." dedi.(Ajansspor)
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GALATASARAY'DA FEGHOULI ÇIKMAZI
Galatasaray'da yüksek maliyeti nedeniyle satış listesine konulan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli’yi yönetim göndermek istiyor. Ancak Fatih Terim, satılana kadar oyuncusundan faydalanma niyetinde. St.Johnstone'a İskoçya'da attığı golle turun geçilmesinde pay sahibi olan Feghouli konusunda yönetimin aldığı kararda değişiklik yok.(Sabah)