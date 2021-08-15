Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'den yılın takası! Galatasaray'dan flaş transfer kararı, Beşiktaş'ta hedef değişti

FENERBAHÇE'DE SADIK ÇİFTPINAR AYRILIĞI Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan eski futbolcusu Sadık Çiftpınar'la prensip anlaşmasına vardı. Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, "Sadık Çiftpınar ile prensip anlaşmasına vardık. Sadık Çiftpınar'ın kulübü Fenerbahçe ile ayrılık sürecini bekliyoruz. Sadık'ın transferi kiralık ya da bonservisiyle gerçekleşebilir. O konu henüz belli değil. Sadık, Malatyaspor'da önemli başarılar elde etti. İnşallah onun için de burası güzel olur." dedi.(Ajansspor)