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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'den yılın takası! Galatasaray'dan flaş transfer kararı, Beşiktaş'ta hedef değişti
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Futbol
Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 - 09:46 | 

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'den yılın takası! Galatasaray'dan flaş transfer kararı, Beşiktaş'ta hedef değişti

Son Dakika Transfer Gelişmesi... Süper Lig'de heyecan başlarken transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe yılın takasını gerçekleştirmeye hazırlanırken Galatasaray'da flaş bir karar alındı. Beşiktaş'ta ise Batshuayi sonrası hedefler değişti.

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Günün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Süper Lig kulüpleri için çıkan transfer haberlerini sizler için derledik.

2BEŞİKTAŞTA YENİ HEDEF BOATENG

BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF BOATENG

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş , menajerlerin önerdiği isimleri de mercek altına alıyor. Bayern Münih’le sözleşmesi biten Jerome Boateng’in kulübe önerildiği belirlendi.(Sabah)

3GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Galatasaray, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a kancayı taktı. Avrupa kulüplerinin de radarında olan 18 yaşındaki file bekçisi için sarı kırmızılıların resmi girişimlere başladığı öğrenildi. Adı Fransız takımlarıyla anılan 1.89 boyundaki Doğan Alemdar, Galatasaray'ın isteği sonrası sarı kırmızılılara daha sıcak baktığı belirtildi. Burak Elmas ve yönetimi de Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile pazarlık masasına oturdu.(A Spor)

4TAYLAN VE KEREM AKTÜRKOĞLUNA ZAM

TAYLAN VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ZAM

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Yıllık 900 bin TL’ye oynayan Kerem ve 2.5 milyon TL garanti para alan Taylan’ın ücretlerine ciddi miktarda zam yapılarak uzun vadeli yeni sözleşmeler imzalanacak. Galatasaray’da ortaya koyduğu futbolla A Milli Takım’ın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosuna seçilen ve İtalya’dan Atalanta ile Genoa kulüplerinin transfer listesine giren Taylan Antalyalı’ya, bu sezon takım kaptanı Arda Turan’a verilen yıllık 8 milyon TL garanti para teklif edilecek.

5BEŞİKTAŞA BİR BREZİLYALI DAHA

BEŞİKTAŞ'A BİR BREZİLYALI DAHA

Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Orta saha" açıklaması ile Lucas Fernando Martins gündeme oturdu. Josef de Souza ve Alex Teixeira'nın yakın arkadaşı olan Lucas'ın, Beijing Guoan'dan bonservisini eline aldığı ve problemi kalmadığı aktarıldı. Oyuncuya "Gel" çağrısı yapıldığı takdirde kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak. (Sabah)

6F.BAHÇEDEN DENIS BOUANGA HAMLESİ

F.BAHÇE'DEN DENIS BOUANGA HAMLESİ

Fransız basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Saint-Etienne'den Denis Bouanga ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin Denis Bouanga ile teklif hazırladığı gelen bilgiler arasında. Sarı lacivertliler bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Tanzanyalı golcü Samatta da Fransız ekibine teklif edilecek. Fransız basını Samatta'nın da Ligue 1'de oynamaya sıcak baktığını belirtti .

7BEŞİKTAŞ SAAT SAYIYOR

BEŞİKTAŞ SAAT SAYIYOR

Bathshuayi ile 2.5 milyon Pound maaş üzerinden anlaşan Beşiktaş yönetimi, yıldız ismin sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletmek için yoğun çaba içerisinde... Deneyimli oyuncunun sözleşmesini uzatıp ardından Beşiktaş ’a kiralamaya olumlu yanıt veren İngiliz ekibine satın alma opsiyonu bedelinin 4 milyon Euro olarak belirlenmesi için ricada bulunan yönetim, pazarlıklarını sürdürüyor.(Fanatik)

8ADEM LJAJIC SORUNU

ADEM LJAJIC SORUNU

Teknik ekibin kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı. 3.7 milyon Euro’luk yıllık ücreti sebebiyle yönetimin göndermek istediği Sırp 10 numara, eğer ayrılmazsa kadro dışı bırakılacak. Ljajic’ten açılacak yabancı kontenjanının 8 numara transferinde kullanılabileceği belirtildi.

9GALATASARAYDAN OCAMPO HAREKATI

GALATASARAY'DAN OCAMPO HAREKATI

Uruguay basını, Galatasaray'ın Nacional forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Brian Ocampo'yu transfer etmek istediğini yazdı. Haberde Sarı-Kırmızılılar'ın genç futbolcu için 8 milyon dolar teklif ettiği ileri sürüldü.(Sabah)

10FENERBAHÇEDEN YILIN TAKASI

FENERBAHÇE'DEN YILIN TAKASI

Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için harekete geçen Fenerbahçe'de bir yetkili, golcü futbolcunun menajeriyle Paris'te masaya oturarak pazarlıkları başlattı. Fransa'dan gelen haberlere göre; Lyon Kulübü, Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor. Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun önümüzdeki günlerde bir menajerle İstanbul'a gelerek, iki futbolcunun şartlarını soracağı kaydedildi. Bu görüşmede, Moussa Dembele konusunun da masaya yatırılarak takas formülü dahil olmak üzere anlaşma zemini aranacağı ifade edildi.(Sabah)

11FENERBAHÇEDE SADIK ÇİFTPINAR AYRILIĞI

FENERBAHÇE'DE SADIK ÇİFTPINAR AYRILIĞI

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan eski futbolcusu Sadık Çiftpınar'la prensip anlaşmasına vardı. Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, "Sadık Çiftpınar ile prensip anlaşmasına vardık. Sadık Çiftpınar'ın kulübü Fenerbahçe ile ayrılık sürecini bekliyoruz. Sadık'ın transferi kiralık ya da bonservisiyle gerçekleşebilir. O konu henüz belli değil. Sadık, Malatyaspor'da önemli başarılar elde etti. İnşallah onun için de burası güzel olur." dedi.(Ajansspor)

12GALATASARAYDA FEGHOULI ÇIKMAZI

GALATASARAY'DA FEGHOULI ÇIKMAZI

Galatasaray'da yüksek maliyeti nedeniyle satış listesine konulan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli’yi yönetim göndermek istiyor. Ancak Fatih Terim, satılana kadar oyuncusundan faydalanma niyetinde. St.Johnstone'a İskoçya'da attığı golle turun geçilmesinde pay sahibi olan Feghouli konusunda yönetimin aldığı kararda değişiklik yok.(Sabah)

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