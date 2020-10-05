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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 11:28 | 

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den son dakika ayrılığı! Beşiktaş ile imzalıyor...

Son dakika transfer haberi.. Transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe'de sıra ayrılıklara geldi. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak...

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Transferin son gününde Süper Lig'de hareketlilik son hızıyla devam ediyor. İşte sizler için son dakika haberleri..

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Yaz döneminin transfer şampiyonu Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

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Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekip dün gece Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'in ilk 4 haftasında aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan almıştı.

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Erol Bulut, hücumda daha üretken olmak için bir de 10 numara transferi istediği öğrenilmişti.

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Sarı Lacivertlilerde yaşanan son dakika gelişmesinde PAOK takımında forma giyen Pelkas ile anlaştı.

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Fenerbahçe, PAOK'a 1.6 milyon avro teklif yaparken sonraki satıştan %20 pay verecek.

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Transferde gelenler olduğu kadar birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe'de son maçta kadroya bile alınmayan Serdar Aziz konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Daha önce Galatasaray ile alacakları karşılığında sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu.

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A Spor'da yer alan habere göre; deneyimli savunma oyuncus, ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı.

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Fenerbahçe'nin geniş kadroda düşünmediğini Serdar Aziz'e iletmesinden sonra siyah beyazlı yöneticiler Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldi ve transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

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Beşiktaşlı yöneticiler Serdar Aziz için bonservis bedeli ödemek istemediğini, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den alacaklarının yarısını karşılığında transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler.

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Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Serdar Aziz de sarı lacivertli ekipten ayrılmak istiyor.

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Serdar Aziz'in sarı lacivertli ekip ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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29 yaşındaki savunma oyuncusu eğer Fenerbahçe ile arasındaki alacak sorununu çözerse Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerine başlayacak.

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Tarafların anlaşması durumunda Serdar Aziz gün içerisinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Serdar Aziz bu sezon Fenerbahçe ile sadece 1 maçta forma giyerken geçen sezon 23 maçta forma giymiş 4 gole imza atmıştı.

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