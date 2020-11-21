Son dakika haberi | Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz kararı! Sözleşme uzatılacak mı?
Dünya devlerini peşinden koşturan genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Ömer Faruk Beyaz konusunda sürpriz bir karara imza attı.
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Fenerbahçe iki sezon önce genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'la 2021 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalamış, sözleşme ve doğum günü kutlamasına Ali Koç, dönemin sportif direktörü Damien Comolli ve yöneticiler katılmıştı.
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Geçtiğimiz sezonun son bölümünde takımda forma şansı bulan 16 yaşındaki genç yıldız adayına en büyük jest Emre Belözoğlu'ndan gelmiş ve efsane isim futbolu bıraktığı Rizespor maçında oyundan çıkarken kaptanlık bandını 16 yaşındaki Ömer Faruk'a teslim etmişti.
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İKİNCİ MERİH DEMİRAL VAKASI MI?
Sarı-Lacivertli camiada Fenerbahçe altyapısında yetişen ve çok fazla forma şansı bulamadığı için sarı lacivertli kulüpten ayrılan Merih Demiral'de yaşanan durumun bir benzerinin Ömer Faruk Beyaz'da yaşanacağı endişesi hakim...
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Bilindiği gibi Avrupa devlerinin peşinde olduğu Ömer Faruk Beyaz'ın, forma şansı bulamadığı gerekçesiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı iddia ediliyor.
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GEÇEN 8 HAFTADA HİÇ SÜRE ALAMADI
Fenerbahçe’nin kadrosunda yaşanan değişim ile birlikte Ömer Faruk Beyaz 8 haftası geride kalan Süper Lig’de henüz süre alamadı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu genç futbolcu ve ailesi ile sürekli görüşme halinde...
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AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
Başta Schalke olmak üzere Avrupa’nın önde gelen kulüpleri tarafından izlenen Ömer Faruk ile yeni sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçe oyuncu ile yakından ilgileniyor.
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Ali Koç ve Emre Belözoğlu daha önce yaptıkları açıklamada Ömer Faruk’un takımda kalmasını istediklerini ve onun geleceğini planlayacaklarını ifade etmişti.
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YÖNETİM ACELE ETMİYOR
Fenerbahçe ve Ömer Faruk Beyaz’ın ailesi ve menajeri sözleşme uzatma konusunda şu an bir anlaşmaya varılmış değil, ancak iki taraf da bu konuda aceleci davranmıyor.
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Öncelik oyuncunun geleceğinin iyi planlanmasına verilirken, tarafların sezon sonu gelmeden yeni sözleşme imzalanması için anlaşmaya varması bekleniyor.
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ALMANLAR YAKIN MARKAJA ALDI
Bu arada Almanya ise Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ı programlarda konuşuyor.
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Alman Sky Sport News kanalında yayınlanan Transfer Update-die Show programında Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz mercek altına almıştı.
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"SCHALKE 04'E ÇOK UYGUN"
Sky Sport transfer uzmanları, Ömer Faruk'un müthiş bir yeteneğe sahip ve raporlarının çok iyi olduğunu belirtmişlerdi.
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç oyuncunun Bundesliga, özellikle de bu tip oyunculara ihtiyacı olan Schalke 04 için ideal olabileceğini ifade etmişlerdi.
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“Müthiş bir oyun görüşü var ve takımın hücumuna inanılmaz etki yapıyor” diyen program yorumcuları Beyaz’ı 'Türk Messi' olarak nitelendirmişti.