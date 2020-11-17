Son dakika haberi | Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Herkes Dorukhan derken...

Sezon başında 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Sarı-Lacivertliler ara transfer dönemi ve yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.
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'DORUKHAN İLE ANLAŞILDI' İDDİASI
Fenerbahçe'de arayışlar sürerken, taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri de son günlerde adı sık sık sarı-lacivertli kulüple anılan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün transferi oldu.
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Yönetimin, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcuyla anlaşma sağladığı ve oyuncuya yıllık 1.8 milyon euro ücret ödeyeceği iddia edildi.
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G.SARAY, DORUKHAN İÇİN DIAGNE'Yİ ÖNERDİ
Öte yandan Galatasaray'ın da başarılı futbolcuyla ilgilendiği ve siyah-beyazlı takıma Mbaye Diagne'yi teklif ederek takas yoluyla transferi bitirmeye çalıştığı öne sürüldü.
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Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş sonrası Dorukhan Toköz transferinde de karşı karşıya gelen iki ezeli rakipten hangisinin mutlu sona ulaşacağı merak konusu olurken, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
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LUCAS ANDERSEN, ALEXANDER BAH VE JONAS WIND GÜNDEME ALINDI
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun talimatıyla, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Danimarka-İzlanda maçında ev sahibi takımdan 3 ismin izlendiği bildirildi.
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Takvim Gazetesi'nin haberine göre, takibe alınan isimlerin Aalborg'un sol kanadı Lucas Andersen, SönderjyskE'nin orta sahası Alexander Bah ve Kopenhag'ın golcüsü Jonas Wind olduğu öğrenildi.
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WIND'I GALATASARAY DA İSTİYOR
'Yeni Ibrahimovic' olarak anılan Jonas Wind'in Galatasaray'ın da gündeminde olduğu ve teknik direktör Fatih Terim'in oyuncuyu kadroda görmek istediği öğrenildi.
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Emre Belözoğlu'nun elini çabuk tutarak Wind ile birlikte diğer iki oyuncuyu da takıma kazandırmak için girişimlerini hızlandıracağı bildirildi.
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Sarı-lacivertlilerin ara transferin başlamasıyla birlikte bu 3 oyuncu için somut adımlar atması bekleniyor.
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JONAS WIND KİMDİR?
Tam adı Jonas Older Wind olan futbolcu 7 Şubat 1999 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde dünyaya geldi. Futbola Kopenhag altyapısında başlayan golcü futbolcu, 2018 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
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Bu sezon Danimarka ekibiyle iyi bir başlangıç yapan 21 yaşındaki futbolcu, çıktığı 12 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Wind'in güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.
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LUCAS ANDERSEN KİMDİR?
13 Eylül 1994 tarihinde Danimarka'nın Aalborg kentinde dünyaya gelen Lucas Andersen, futbola Aalborg altyapısında başladı. 2012 yılında 1.4 milyon Euro karşılığında Ajax'a transfer olan Danimarkalı futbolcu, Willem II'de de kiralık olarak forma giydi.
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2016 yılında 1.5 milyon Euro karşılığında İsviçre ekibi Grasshoppers'a gönderilen Andersen, 2018 yılında Aalborg'a kiralandı. Danimarkalı sol kanat oyuncusu, 2019 yılında 670 bin Euro karşılığında yeniden Aalborg'a döndü. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Lucas Andersen'in güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.
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ALEXANDER BAH KİMDİR?
Tam adı Alexander Hartmann Bah olan futbolcu, 9 Aralık 1997'de Danimarka'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinin B1913 Youth takımının altyapısında başlayan Danimarkalı futbolcu, 2013 yılında Naesby BK altyapısına transfer olmasının ardından Ocak 2016'da aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.
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2016/2017 sezonunun başında HB Köge'ye transfer olan Bah, 2018'de SönderjyskE'nin yolunu tuttu. Danimarka ekibiyle üçüncü sezonunu geçiren 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 700 bin Euro olan Bah'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.