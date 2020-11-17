Son dakika haberi | Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Herkes Dorukhan derken...

Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş sonrası Dorukhan Toköz transferinde de karşı karşıya gelen iki ezeli rakipten hangisinin mutlu sona ulaşacağı merak konusu olurken, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.