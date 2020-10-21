Son dakika haberi... Fenerbahçe'den flaş hamle! Ozan Tufan...
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 11 puan toplayarak şampiyonluk hedefini şimdiden ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin gösterdiği bu form grafiğinde Ozan Tufan dikkat çeken isimlerden biri oldu. Sarı lacivertli ekip Ozan'la ilgili beklenen hamleyi yaptı.
A Milli Takım ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla parmak ısırtan başarılı futbolcu, Kanarya'da forvet arkası pozisyonda harika işlere imza atıyor.
RİZE'DE MORALİ BOZUKTU
Aslında Ozan Tufan sezona kendi adına istediği gibi başlayamadı. Maç sonu takım otobüsü röportajlarında neşeli görüntüleriyle dikkat çeken Ozan, ilk Rizespor maçı dönüşü içine kapanıktı. Hatta muhabirin röportaj talebini ilk etapta reddeden Ozan Tufan'ın formayı Tolga Ciğerci'ye kaptırdığı için neşesizdi.
RAKİBE BASKI YAPAN 10 NUMARA OLACAKSIN
Herkes onu gidecek sandı ama teknik direktör Erol Bulut sezon başı Ozan'la toplantı yaptı. "Daha delici ataklar yapan, topu ileriye taşıyan, rakibe baskı yapan bir 10 numara olacaksın" dedi.
FENERBAHÇE MADDEYİ GÜNCELLEDİ
Tavkim'in haberine göre; Ozan Tufan harika performansıyla Avrupa takımlarının da radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe yönetimi, genç yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ise güncelledi.
Fenerbahçe'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki orta sahanın transfer döneminde Valencia'nın gündemine girdiği iddia ediliyordu.
11