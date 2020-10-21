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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 09:43 | 

Son dakika haberi... Fenerbahçe'den flaş hamle! Ozan Tufan...

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 11 puan toplayarak şampiyonluk hedefini şimdiden ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin gösterdiği bu form grafiğinde Ozan Tufan dikkat çeken isimlerden biri oldu. Sarı lacivertli ekip Ozan'la ilgili beklenen hamleyi yaptı.

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A Milli Takım ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla parmak ısırtan başarılı futbolcu, Kanarya'da forvet arkası pozisyonda harika işlere imza atıyor.

2RİZEDE MORALİ BOZUKTU
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RİZE'DE MORALİ BOZUKTU

Aslında Ozan Tufan sezona kendi adına istediği gibi başlayamadı. Maç sonu takım otobüsü röportajlarında neşeli görüntüleriyle dikkat çeken Ozan, ilk Rizespor maçı dönüşü içine kapanıktı. Hatta muhabirin röportaj talebini ilk etapta reddeden Ozan Tufan'ın formayı Tolga Ciğerci'ye kaptırdığı için neşesizdi.

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Sonraki süreçte Milli maçta Sırbistan'a gol atan Ozan, Süper Lig'de oynadıkları Göztepe maçında penaltı kazandırdı ve bir de asist yaptı.

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Sarı lacivertli yönetim de hem A Milli Takım'da hem de Fenerbahçe'deki performansıyla göz dolduran deneyim orta saha için harekete geçti.

5RAKİBE BASKI YAPAN 10 NUMARA OLACAKSIN
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RAKİBE BASKI YAPAN 10 NUMARA OLACAKSIN

Herkes onu gidecek sandı ama teknik direktör Erol Bulut sezon başı Ozan'la toplantı yaptı. "Daha delici ataklar yapan, topu ileriye taşıyan, rakibe baskı yapan bir 10 numara olacaksın" dedi.

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Ozan Tufan önce özel hayatını düzene soktu. Nişanlandı. Evinin alt katını spor salonuna çeviren milli yıldız gücüne güç kattı. Fenerbahçe ve A Milli Takım'da ortaya koyduğu futbolla zirve yaptı.

7FENERBAHÇE MADDEYİ GÜNCELLEDİ
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FENERBAHÇE MADDEYİ GÜNCELLEDİ

Tavkim'in haberine göre; Ozan Tufan harika performansıyla Avrupa takımlarının da radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe yönetimi, genç yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ise güncelledi.

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Ozan Tufan, sezon sonu ancak 20 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'ye veda edebilecek.

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Fenerbahçe'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki orta sahanın transfer döneminde Valencia'nın gündemine girdiği iddia ediliyordu.

10PREMİER LİGİN RADARINDA
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PREMİER LİG'İN RADARINDA

İspanyol ekibinin milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edilirken bu transfer gerçekleşmemişti. Premier Lig'den de talipleri bulunan Ozan Tufan, Premier Lig takımlarının da radarında.

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Göztepe - Fenerbahçe maçında Ozan Tufan, Pelkas'ın ismini unutursa

Süper Lig'in 5. haftasındaki Göztepe - Fenerbahçe maçında Dimitrios Pelkas'ın adını unuttuğunu itiraf eden Ozan Tufan, "Sahada Pelkas'ın bir ara adını unuttum, 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an." ifadelerini kullandı.

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