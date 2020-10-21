Son dakika haberi... Fenerbahçe'den flaş hamle! Ozan Tufan...

RAKİBE BASKI YAPAN 10 NUMARA OLACAKSIN Herkes onu gidecek sandı ama teknik direktör Erol Bulut sezon başı Ozan'la toplantı yaptı. "Daha delici ataklar yapan, topu ileriye taşıyan, rakibe baskı yapan bir 10 numara olacaksın" dedi.