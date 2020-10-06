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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 19:52 | 

Son dakika haberi | Fenerbahçe'den bir KAP açıklaması daha! Bilanço...

2020-21 sezonunu şampiyon olarak kapatmakta kararlı olan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adeta şov yaparken, bir KAP açıklaması daha yaptı.

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Erol Bulut’u takımın başına getirdikten sonra Emre Belözoğlu öncülüğünde güçlü bir kadro oluşturmak isteyen sarı lacivertliler, bu hedefine ulaştı.

2TRANSFERDE ŞAMPİYON
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TRANSFERDE ŞAMPİYON

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve kötü geçen 2 sezonun izlerini silmek isten Fenerbahçe, var gücüyle transfere koyuldu.

3GÖKHAN VE CANER YUVAYA DÖNDÜ
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GÖKHAN VE CANER YUVAYA DÖNDÜ

Geçmiş sezonlarda savunma hattından çok çeken Fenerbahçe, eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin’e yeniden sarı lacivertli formayı giydirdi.

4BEKLERE TAKVİYE
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BEKLERE TAKVİYE

Bekleri Filip Novak ve Nazım Sangare ile sağlamlaştıran Kanarya, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla gibi isimlerle de yollarını ayırdı.

5ZANKA YİNE KİRALANDI
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ZANKA YİNE KİRALANDI

Defansın ortasına Lemos ve Tisserand’ı getiren sarı lacivertliler, istediği verimi bir türlü alamadığı Zanka’yı eski takımı Kopenhag’a kiraladı.

6ORTA SAHAYA YILDIZ YAĞDI
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ORTA SAHAYA YILDIZ YAĞDI

Orta sahaya kaliteli ayakları transfer eden Fenerbahçe; Jose Sosa, Dimitrios Pelkas ve  Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna katarken; Jailson, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Zajc gibi isimlerle de yollarını ayırdı.

7SÜRPRİZ AYRILIK DENİZ TÜRÜÇ
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SÜRPRİZ AYRILIK DENİZ TÜRÜÇ

Hücumcu kanat olarak Sinan Gümüş, Thiam, Enner Valencia (kanat-forvet), Diego Perotti gibi yıldızlara formayı giydiren sarı lacivertliler, Deniz Türüç’ü ise Medipol Başakşehir’e kiraladı.

8VEDAT’TAN 17.5 MİLYON EURO
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VEDAT’TAN 17.5 MİLYON EURO

Hücum hattına Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi’yi katan Kanarya; Vedat Muriç’i 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio’ya, Mevlüt Erdinç’i Karagümrük’e, Michael Frey’i ise kiralık olarak Belçika’nın Waasland-Beveren takımına gönderdi.

9FENERBAHÇEDE TRANSFER DÖNEMİ HESAPLARI AÇIKLANDI
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FENERBAHÇE'DE TRANSFER DÖNEMİ HESAPLARI AÇIKLANDI

Toplamda takıma 18 oyuncu katan sarı lacivertliler, yeni sezonda takımda düşünmediği birçok isimle yollarını ayırırken, transfer bilançosunu da yaptığı KAP bildirimiyle duyurdu.

10BİLANÇO KAP’A BİLDİRİLDİ
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BİLANÇO KAP’A BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertli kulübün transfer sezonunun kapanmasının ardından Borsa İstanbul'a gönderdiği açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer aldı.

1118 GELDİ, 21 GİTTİ
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18 GELDİ, 21 GİTTİ

Açıklamaya göre, tamamlanan yeni sezon yapılanması kapsamında 18 yeni futbolcu takıma katılırken, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu ile yollar ayrıldı.

128.5 MİLYON EURO KAR
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8.5 MİLYON EURO KAR

Yapılanma neticesinde, 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edildi. Yapılan transferlere ise 14,6 milyon euro harcandı. Sarı-lacivertli kulüp, toplamda 8,5 milyon euro transfer karı elde etti.

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