Son dakika haberi | Fenerbahçe'den bir KAP açıklaması daha! Bilanço...
2020-21 sezonunu şampiyon olarak kapatmakta kararlı olan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adeta şov yaparken, bir KAP açıklaması daha yaptı.
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Erol Bulut’u takımın başına getirdikten sonra Emre Belözoğlu öncülüğünde güçlü bir kadro oluşturmak isteyen sarı lacivertliler, bu hedefine ulaştı.
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TRANSFERDE ŞAMPİYON
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve kötü geçen 2 sezonun izlerini silmek isten Fenerbahçe, var gücüyle transfere koyuldu.
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GÖKHAN VE CANER YUVAYA DÖNDÜ
Geçmiş sezonlarda savunma hattından çok çeken Fenerbahçe, eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin’e yeniden sarı lacivertli formayı giydirdi.
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BEKLERE TAKVİYE
Bekleri Filip Novak ve Nazım Sangare ile sağlamlaştıran Kanarya, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla gibi isimlerle de yollarını ayırdı.
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ZANKA YİNE KİRALANDI
Defansın ortasına Lemos ve Tisserand’ı getiren sarı lacivertliler, istediği verimi bir türlü alamadığı Zanka’yı eski takımı Kopenhag’a kiraladı.
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ORTA SAHAYA YILDIZ YAĞDI
Orta sahaya kaliteli ayakları transfer eden Fenerbahçe; Jose Sosa, Dimitrios Pelkas ve Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna katarken; Jailson, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Zajc gibi isimlerle de yollarını ayırdı.
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SÜRPRİZ AYRILIK DENİZ TÜRÜÇ
Hücumcu kanat olarak Sinan Gümüş, Thiam, Enner Valencia (kanat-forvet), Diego Perotti gibi yıldızlara formayı giydiren sarı lacivertliler, Deniz Türüç’ü ise Medipol Başakşehir’e kiraladı.
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VEDAT’TAN 17.5 MİLYON EURO
Hücum hattına Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi’yi katan Kanarya; Vedat Muriç’i 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio’ya, Mevlüt Erdinç’i Karagümrük’e, Michael Frey’i ise kiralık olarak Belçika’nın Waasland-Beveren takımına gönderdi.
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FENERBAHÇE'DE TRANSFER DÖNEMİ HESAPLARI AÇIKLANDI
Toplamda takıma 18 oyuncu katan sarı lacivertliler, yeni sezonda takımda düşünmediği birçok isimle yollarını ayırırken, transfer bilançosunu da yaptığı KAP bildirimiyle duyurdu.
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BİLANÇO KAP’A BİLDİRİLDİ
Sarı-lacivertli kulübün transfer sezonunun kapanmasının ardından Borsa İstanbul'a gönderdiği açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer aldı.
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18 GELDİ, 21 GİTTİ
Açıklamaya göre, tamamlanan yeni sezon yapılanması kapsamında 18 yeni futbolcu takıma katılırken, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu ile yollar ayrıldı.
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8.5 MİLYON EURO KAR
Yapılanma neticesinde, 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edildi. Yapılan transferlere ise 14,6 milyon euro harcandı. Sarı-lacivertli kulüp, toplamda 8,5 milyon euro transfer karı elde etti.