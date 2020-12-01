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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 20:21 | 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! İstanbul'a geliyor...

Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyet ve yaşanan sakatlıklar sonrası morallerin bozulduğu Fenerbahçe'de sevindiren bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe, Süper Ligin 11'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü konuk olacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.

2HAZIRLIKLAR BAŞLADI
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HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman saat 16.00'da başladı. Beşiktaş maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

3İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SÜRDÜ
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İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SÜRDÜ

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

4SAKATLAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI
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SAKATLAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Tolga Ciğerci, Nazım Sangare ve Harun Tekin koşulara başlarken; Mbwana Samatta fitness çalışmalarına, Sinan Gümüş de bireysel çalışmalara başladı.

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Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Kemal Ademi'nin de tedavilerine devam edildi.

6SİNAN GÜMÜŞ BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI
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SİNAN GÜMÜŞ BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçede yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Sinan Gümüş, bireysel çalışmalara başladı. Karantina süresi yarın sona erecek olan Sinan Gümüşe iki test daha yapıldı.

7SÜRENİN DOLMASINI BEKLİYOR
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SÜRENİN DOLMASINI BEKLİYOR

Yapılan testleri negatif sonuçlanan başarılı futbolcu, karantina süresinin dolmasının ardından takımla çalışmalara katılacak.

8VALENCIA İSTANBULA DÖNÜYOR
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VALENCIA İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Sarı lacivertli ekipte ülkesinin milli takımında Covid-19’a yakalanan Enner Valencia, bir süredir Ekvador'da tedavi görüyordu. Tedavisi tamamlanan Valencia, bu gece saatlerinde İstanbul'a gelecek.

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Yarın sabah bir daha PCR testi yapılacak olan Valencia'da herhangi bir sorunla karşılaşılmaması durumunda perşembe günü antrenmana katılacak.

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