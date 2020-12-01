Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! İstanbul'a geliyor...
Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyet ve yaşanan sakatlıklar sonrası morallerin bozulduğu Fenerbahçe'de sevindiren bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe, Süper Ligin 11'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü konuk olacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.
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HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman saat 16.00'da başladı. Beşiktaş maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.
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İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SÜRDÜ
Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.
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SAKATLAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Tolga Ciğerci, Nazım Sangare ve Harun Tekin koşulara başlarken; Mbwana Samatta fitness çalışmalarına, Sinan Gümüş de bireysel çalışmalara başladı.
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Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Kemal Ademi'nin de tedavilerine devam edildi.
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SİNAN GÜMÜŞ BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçede yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Sinan Gümüş, bireysel çalışmalara başladı. Karantina süresi yarın sona erecek olan Sinan Gümüşe iki test daha yapıldı.
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SÜRENİN DOLMASINI BEKLİYOR
Yapılan testleri negatif sonuçlanan başarılı futbolcu, karantina süresinin dolmasının ardından takımla çalışmalara katılacak.
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VALENCIA İSTANBUL'A DÖNÜYOR
Sarı lacivertli ekipte ülkesinin milli takımında Covid-19’a yakalanan Enner Valencia, bir süredir Ekvador'da tedavi görüyordu. Tedavisi tamamlanan Valencia, bu gece saatlerinde İstanbul'a gelecek.
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Yarın sabah bir daha PCR testi yapılacak olan Valencia'da herhangi bir sorunla karşılaşılmaması durumunda perşembe günü antrenmana katılacak.