Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de olay iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Süper Lig'in 12. haftasında evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe için olay bir iddia ortaya atıldı.
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Fenerbahçe'nin evinde Malatya’ya 3-0 mağlup olduğu maçtan sonra sarı-lacivertlilerde yaşanan sıkıntılar yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. İşte Fenerbahçe’de 12 haftalık periyotta yaşananlar;
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GİDİYORDU 1 NUMARA OLDU!
Teknik Direktör Erol Bulut, stoperde Serdar Aziz, Lemos, Zanka, Sadık ve Tisserland’a şans verdi.
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SEZON BAŞINDA GÖNDERİLMEK İSTENİYORDU
F.Bahçe’nin yaş ortalaması 26.7. Bulut’un savunma tercihlerinin yaş ortalaması ise 28.8. Sezon başında gönderilmek istenen Serdar Aziz, stoperin 1 numaralı adayı oldu. Değişikliğin çok olması takım savunmasını etkiledi.
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SOSA’NIN MORALİ BOZULDU
Sezon başında işlenen Gustavo-Sosa-Ozan üçlüsü Emre Belözoğlu’nun G.Saray’ın elinden kaptığı Mert Hakan’a yer açmak için bir anlamda bozuldu.
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KONSANTRESİ DAĞILDI
Trabzon maçının ikinci yarısında oyundan alınan Sosa’nın konsantresi tamamen dağıldı. Bu karşılaşmadan sonra Arjantinli oyuncu takıma bir türlü konsantre olamadı.
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PELKAS TEPKİ GÖSTERDİ
İlk 11’de başladığı tüm maçlarda oyundan alınan Yunan futbolcu Pelkas, bu olaydan çok etkilendi.
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BULUT ELEŞTİRİLDİ
Malatyaspor maçında bu olaya net olarak tepkisini gösterdi. Teknik Direktör Erol Bulut’un oyuncu değişikliklerinde hep aynı isimleri tercih etmesi de eleştirildi.
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YEDEKLER FORMA BEKLİYOR
Novak, Nazım Sangere gibi kaliteli isimler kadro içine monte edilemedi. Bu iki oyuncu takım olgusundan tamamen uzaklaştı.
Yedek oyuncuların takımın içine monte edilmemesi F.Bahçe’nin performasında etkili oldu.
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EMRE BELÖZOĞLU ETKİSİ!
Akşam'da yer alan habere göre; F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun, Teknik Direktör Erol Bulut’un kadro tercihlerinde etkili olduğu iddia ediliyor.
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KADROYU BELÖZOĞLU KURUYOR İDDİASI
Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun baskısıyla bazı isimlerin 11’de şans bulduğu ileri sürüldü.