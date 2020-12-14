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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de olay iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 18:23 | 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de olay iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 12. haftasında evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe için olay bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'nin evinde Malatya’ya 3-0 mağlup olduğu maçtan sonra sarı-lacivertlilerde yaşanan sıkıntılar yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. İşte Fenerbahçe’de 12 haftalık periyotta yaşananlar;

2GİDİYORDU 1 NUMARA OLDU
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GİDİYORDU 1 NUMARA OLDU!

Teknik Direktör Erol Bulut, stoperde Serdar Aziz, Lemos, Zanka, Sadık ve Tisserland’a şans verdi.

3SEZON BAŞINDA GÖNDERİLMEK İSTENİYORDU
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SEZON BAŞINDA GÖNDERİLMEK İSTENİYORDU

F.Bahçe’nin yaş ortalaması 26.7. Bulut’un savunma tercihlerinin yaş ortalaması ise 28.8. Sezon başında gönderilmek istenen Serdar Aziz, stoperin 1 numaralı adayı oldu. Değişikliğin çok olması takım savunmasını etkiledi.

4SOSA’NIN MORALİ BOZULDU
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SOSA’NIN MORALİ BOZULDU

Sezon başında işlenen Gustavo-Sosa-Ozan üçlüsü Emre Belözoğlu’nun G.Saray’ın elinden kaptığı Mert Hakan’a yer açmak için bir anlamda bozuldu.

5KONSANTRESİ DAĞILDI
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KONSANTRESİ DAĞILDI

Trabzon maçının ikinci yarısında oyundan alınan Sosa’nın konsantresi tamamen dağıldı. Bu karşılaşmadan sonra Arjantinli oyuncu takıma bir türlü konsantre olamadı.

6PELKAS TEPKİ GÖSTERDİ
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PELKAS TEPKİ GÖSTERDİ

İlk 11’de başladığı tüm maçlarda oyundan alınan Yunan futbolcu Pelkas, bu olaydan çok etkilendi.

7BULUT ELEŞTİRİLDİ
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BULUT ELEŞTİRİLDİ

Malatyaspor maçında bu olaya net olarak tepkisini gösterdi. Teknik Direktör Erol Bulut’un oyuncu değişikliklerinde hep aynı isimleri tercih etmesi de eleştirildi.

8YEDEKLER FORMA BEKLİYOR
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YEDEKLER FORMA BEKLİYOR

Novak, Nazım Sangere gibi kaliteli isimler kadro içine monte edilemedi. Bu iki oyuncu takım olgusundan tamamen uzaklaştı.

Yedek oyuncuların takımın içine monte edilmemesi F.Bahçe’nin performasında etkili oldu.

9EMRE BELÖZOĞLU ETKİSİ
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EMRE BELÖZOĞLU ETKİSİ!

Akşam'da yer alan habere göre; F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun, Teknik Direktör Erol Bulut’un kadro tercihlerinde etkili olduğu iddia ediliyor.

10KADROYU BELÖZOĞLU KURUYOR İDDİASI
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KADROYU BELÖZOĞLU KURUYOR İDDİASI

Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun baskısıyla bazı isimlerin 11’de şans bulduğu ileri sürüldü.

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