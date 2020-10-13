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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 21:55 | 

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri! Ocak ayında...

Yaptığı 18 transferle güçlü bir kadro oluşturarak Süper Lig'e giren Fenerbahçe'de, Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi an meselesi olan Mesut Özil sesleri yükseliyor...

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Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başlayan Mesut Özil'e, Acun Ilıcalı üzerinden baskı yapılmaya başlandı.

2ARSENAL İLE MASADA
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ARSENAL İLE MASADA

Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi kadrosundan çıkarttığı ve Premier Lig'de de süre vermediği Mesut Özil'in sözleşmesini feshetmek için resmi görüşmelere başladı.

3ARSENALDEN 15 MİLYON EURO İSTİYOR
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ARSENAL'DEN 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Arsenal'den haftalık 385 bin euro maaş alan Özil, ayrılık için toplam 15 milyon euro tazminat talep ediyor.

4ARSENALİN TEKLİFİ 3.4 MİLYON EURO
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ARSENAL'İN TEKLİFİ 3.4 MİLYON EURO

Özil'in menajeri ve avukatları ile bir görüşme gerçekleştiren Arsenal, Özil'e "gelecek" 9 aylık alacağı için toplam 3.4 milyon euro tazminat önerdi ancak bu teklif Özil'in avukatları tarafından kabul edilmedi.

5ANLAŞMA ÇOK ZOR
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ANLAŞMA ÇOK ZOR

Arsenal'in ayrılık talebine olumlu yanıt vermek için 15 milyon euroluk tazminat isteyen Mesut Özil, Gunners ile anlaşırsa ocak ayında ya da sezon sonunda sözleşmesini feshedecek ve bonservisini alacak.

6ÖZİLİN EŞİ TÜRKİYEYİ İSTİYOR
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ÖZİL'İN EŞİ TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR

Arabistan eksenli gelen teklifleri şu ana kadar reddeden Mesut Özil, eşi Amine Özil'in de isteği doğrultusunda kariyerine öncelikli olarak Türkiye'de devam etmek istiyor.

7TÜRKİYE OLABİLİR ÇÜNKÜ...
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TÜRKİYE OLABİLİR! ÇÜNKÜ...

ABD'de 3 yıllık bir sözleşme arayan Mesut Özil için bir diğer opsiyon da Türkiye! Hemen her fırsatta Türkiye'de oynayabileceğini dile getiren Mesut Özi'in Türkiye opsiyonunu fazlasıyla güçlendiren etkenler de var.

8AMİNE GÜLŞE ETKİSİ
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AMİNE GÜLŞE ETKİSİ

Eşi Amine Gülşe'nin ailesinin Türkiye'de yaşıyor olmasından dolayı Özil'in kariyerine Türkiye'de devam etmesini isteyen Amine, bu düşüncesi doğrultusunda Küçük Çamlıca'da (İstanbul) 10 milyon dolara tripleks ev aldı.

9FUTBOL OYNAMAK İSTEMESİ
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FUTBOL OYNAMAK İSTEMESİ

Arsenal'da düzenli olarak forma giyemeyen ve Arsenal tarafından gün geçtikçe daha da değersizleştirilen Mesut Özil'in kendisini yeniden değerli hissetmek için taraftar ve camia desteğine ihtiyacı var.

10TEK DEĞER GÖRDÜĞÜ YER
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TEK DEĞER GÖRDÜĞÜ YER

Almanya'da siyasi olarak da büyük bir baskı gören Mesut Özil, tıpkı Almanya gibi İngiltere'de de "değersiz" bir ürün futbolcu olarak konumlandırılıyor; dolayısıyla Özil'in değer, sevgi, saygı gördüğü en tepe yerlerden biri de Türkiye.

11ACUN ILICALI FAKTÖRÜ
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ACUN ILICALI FAKTÖRÜ

Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Mesut Özil, İstanbul'a geldiği anda soluğu Ilıcalı'nın ofisinde alıyor; yaz dönemi tatillerini de Iıcalı ile birlikte yapıyor. Acun Ilıcalı'nın Türkiye'de güçlü, sevilen, değer gören bir figür olması Özil açısından çok büyük bir avantaj...

12TARAFTAR BASKISI
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TARAFTAR BASKISI

Mesut Özil açısından "değer görmek" en önemli faktörlerden biri... İngiltere ve Almanya'da değersizleştiren Özil'in yeniden kendisini bulması için Türkiye'deki taraftar profili tam anlamıyla aranılan kan! Özil'in Instagram hesabına bir günde 10 bin Fenerbahçe taraftarının yorum yapması ve belki de tam da aranan duygusal yön olabilir.

13FENERBAHÇE NASIL YAPAR
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FENERBAHÇE NASIL YAPAR?

Mesut Özil'in 3 yıllık bir projeksiyonda olası bir transfer maliyeti minimum oranda anlaşma yapılsa dahi net olarak 10 milyon euroya dayanıyor. TFF'nin limiti ve UEFA'nın FFP baskısına rağmen 25 milyon euro oyuncu satışı ile 18 transfer yapan Fenerbahçe Yönetimi'nin Özil için de "Fenerbahçe için Özil de dahil her şeyi yapmaya hazırım" diyen Acun Ilıcalı'ya ihtiyacı olabilir. (Sporx)

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