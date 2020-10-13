Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri! Ocak ayında...
Yaptığı 18 transferle güçlü bir kadro oluşturarak Süper Lig'e giren Fenerbahçe'de, Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi an meselesi olan Mesut Özil sesleri yükseliyor...
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Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başlayan Mesut Özil'e, Acun Ilıcalı üzerinden baskı yapılmaya başlandı.
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ARSENAL İLE MASADA
Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi kadrosundan çıkarttığı ve Premier Lig'de de süre vermediği Mesut Özil'in sözleşmesini feshetmek için resmi görüşmelere başladı.
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ARSENAL'DEN 15 MİLYON EURO İSTİYOR
Arsenal'den haftalık 385 bin euro maaş alan Özil, ayrılık için toplam 15 milyon euro tazminat talep ediyor.
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ARSENAL'İN TEKLİFİ 3.4 MİLYON EURO
Özil'in menajeri ve avukatları ile bir görüşme gerçekleştiren Arsenal, Özil'e "gelecek" 9 aylık alacağı için toplam 3.4 milyon euro tazminat önerdi ancak bu teklif Özil'in avukatları tarafından kabul edilmedi.
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ANLAŞMA ÇOK ZOR
Arsenal'in ayrılık talebine olumlu yanıt vermek için 15 milyon euroluk tazminat isteyen Mesut Özil, Gunners ile anlaşırsa ocak ayında ya da sezon sonunda sözleşmesini feshedecek ve bonservisini alacak.
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ÖZİL'İN EŞİ TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR
Arabistan eksenli gelen teklifleri şu ana kadar reddeden Mesut Özil, eşi Amine Özil'in de isteği doğrultusunda kariyerine öncelikli olarak Türkiye'de devam etmek istiyor.
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TÜRKİYE OLABİLİR! ÇÜNKÜ...
ABD'de 3 yıllık bir sözleşme arayan Mesut Özil için bir diğer opsiyon da Türkiye! Hemen her fırsatta Türkiye'de oynayabileceğini dile getiren Mesut Özi'in Türkiye opsiyonunu fazlasıyla güçlendiren etkenler de var.
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AMİNE GÜLŞE ETKİSİ
Eşi Amine Gülşe'nin ailesinin Türkiye'de yaşıyor olmasından dolayı Özil'in kariyerine Türkiye'de devam etmesini isteyen Amine, bu düşüncesi doğrultusunda Küçük Çamlıca'da (İstanbul) 10 milyon dolara tripleks ev aldı.
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FUTBOL OYNAMAK İSTEMESİ
Arsenal'da düzenli olarak forma giyemeyen ve Arsenal tarafından gün geçtikçe daha da değersizleştirilen Mesut Özil'in kendisini yeniden değerli hissetmek için taraftar ve camia desteğine ihtiyacı var.
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TEK DEĞER GÖRDÜĞÜ YER
Almanya'da siyasi olarak da büyük bir baskı gören Mesut Özil, tıpkı Almanya gibi İngiltere'de de "değersiz" bir ürün futbolcu olarak konumlandırılıyor; dolayısıyla Özil'in değer, sevgi, saygı gördüğü en tepe yerlerden biri de Türkiye.
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ACUN ILICALI FAKTÖRÜ
Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Mesut Özil, İstanbul'a geldiği anda soluğu Ilıcalı'nın ofisinde alıyor; yaz dönemi tatillerini de Iıcalı ile birlikte yapıyor. Acun Ilıcalı'nın Türkiye'de güçlü, sevilen, değer gören bir figür olması Özil açısından çok büyük bir avantaj...
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TARAFTAR BASKISI
Mesut Özil açısından "değer görmek" en önemli faktörlerden biri... İngiltere ve Almanya'da değersizleştiren Özil'in yeniden kendisini bulması için Türkiye'deki taraftar profili tam anlamıyla aranılan kan! Özil'in Instagram hesabına bir günde 10 bin Fenerbahçe taraftarının yorum yapması ve belki de tam da aranan duygusal yön olabilir.
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FENERBAHÇE NASIL YAPAR?
Mesut Özil'in 3 yıllık bir projeksiyonda olası bir transfer maliyeti minimum oranda anlaşma yapılsa dahi net olarak 10 milyon euroya dayanıyor. TFF'nin limiti ve UEFA'nın FFP baskısına rağmen 25 milyon euro oyuncu satışı ile 18 transfer yapan Fenerbahçe Yönetimi'nin Özil için de "Fenerbahçe için Özil de dahil her şeyi yapmaya hazırım" diyen Acun Ilıcalı'ya ihtiyacı olabilir. (Sporx)