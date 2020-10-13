Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri! Ocak ayında...

TEK DEĞER GÖRDÜĞÜ YER Almanya'da siyasi olarak da büyük bir baskı gören Mesut Özil, tıpkı Almanya gibi İngiltere'de de "değersiz" bir ürün futbolcu olarak konumlandırılıyor; dolayısıyla Özil'in değer, sevgi, saygı gördüğü en tepe yerlerden biri de Türkiye.