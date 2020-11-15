Son dakika haberi | Fenerbahçe'de kimse bunu beklemiyordu! Gökhan Gönül sonrası...

4 yıllık aradan sonra döndüğü Fenerbahçe’ye önemli katkı veren Gökhan Gönül’ün sakatlığı takımda moralleri bozmuştu.Konyaspor maçının ardından kasık bölgesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun çekilen MR’ında ikinci derece kısmi yırtık tespit edilmişti.35 yaşındaki yıldız futbolcunun 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyordu.Fenerbahçe'de Gökhan Gönül’ün yokluğunda bu bölgede Nazım Sangare'nin forma giymesi bekleniyor.Nazım bu sezon Gökhan'ın sakatlığı nedeniyle görev yapmadığı Göztepe maçında 11'de görev almıştı. Fenerbahçe'de bugün Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan genç sağ bek Serhat Ahmetoğlu da göz kamaştırdı.18 yaşındaki oyuncu kanat bindirmeleriyle dikkat çekerken 1 gol, 1 asistlik performansıyla da sahanın yıldızı oldu. 64. dakikada kenara alınan Serhat teknik ekibin yanı sıra sosyal medyada da birçok Fenerbahçe taraftarından övgüler aldı.