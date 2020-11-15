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GeriFutbol Son dakika haberi | Fenerbahçe'de kimse bunu beklemiyordu! Gökhan Gönül sonrası...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 17:40 | 

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de kimse bunu beklemiyordu! Gökhan Gönül sonrası...

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün sakatlığı herkesi üzerken, sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

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4 yıllık aradan sonra döndüğü Fenerbahçe’ye önemli katkı veren Gökhan Gönül’ün sakatlığı takımda moralleri bozmuştu.

23-4 HAFTA YOK
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3-4 HAFTA YOK

Konyaspor maçının ardından kasık bölgesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun çekilen MR’ında ikinci derece kısmi yırtık tespit edilmişti.

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35 yaşındaki yıldız futbolcunun 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyordu.

4İLK ADAY NAZIM SANGARE
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İLK ADAY NAZIM SANGARE

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül’ün yokluğunda bu bölgede Nazım Sangare'nin forma giymesi bekleniyor.

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Nazım bu sezon Gökhan'ın sakatlığı nedeniyle görev yapmadığı Göztepe maçında 11'de görev almıştı.

6SERHAT AHMETOĞLU GÖZ KAMAŞTIRDI
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SERHAT AHMETOĞLU GÖZ KAMAŞTIRDI

Fenerbahçe'de bugün Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan genç sağ bek Serhat Ahmetoğlu da göz kamaştırdı.

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18 yaşındaki oyuncu kanat bindirmeleriyle dikkat çekerken 1 gol, 1 asistlik performansıyla da sahanın yıldızı oldu.

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64. dakikada kenara alınan Serhat teknik ekibin yanı sıra sosyal medyada da birçok Fenerbahçe taraftarından övgüler aldı.

9SERHAT AHMETOĞLU İÇİN YAPILAN YORUMLAR...
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SERHAT AHMETOĞLU İÇİN YAPILAN YORUMLAR...

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