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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Filip Novak her şeyi itiraf etti! Trabzonspor ve Erol Bulut...
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Futbol
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 18:52 | 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Filip Novak her şeyi itiraf etti! Trabzonspor ve Erol Bulut...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği ve bu sezon henüz yalnızca 40 dakika forma giyebilen Filip Novak konusunda gerçekler ortaya çıktı.

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Fenerbahçe sezon başında çılgın bir transfer dönemi geçirmiş ve tam 18 futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

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Sarı-lacivertlilerin en dikkat çekici transferlerinden biri ise Filip Novak olmuştu.

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Çek futbolcunun Caner Erkin'le birlikte sol bek pozisyonuna transferi sarı lacivertli taraftarları bir hayli mutlu etmişti.

4YEDEK KALMAKTAN KURTULAMADI
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YEDEK KALMAKTAN KURTULAMADI

Ancak geçen sezona damga vuran Novak, Fenerbahçe'de yedek kalmaktan kurtulamadı.

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Bu sezon iki maçta forma giyen deneyimli futbolcu, bu iki karşılaşmada toplamda yalnızca 40 dakika süre aldı

6FORMAYI KAPTIRDI
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FORMAYI KAPTIRDI

F.Bahçe'de formayı Caner Erkin'e kaptıran Novak, Çekya Milli Takımı'nda da ilk 11'de yer alamadı.

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Filip Novak sarı-lacivertlilerde düzenli bir şekilde oynamaya başlamadıkça, milli takımda da bundan böyle formayı geri almasının zor olacağına dikkat çekilmişti.

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Filip Novak ise Fenerbahçe'deki durumu, İstanbul'daki günlerini anlattı ve Trabzonspor ile ilgili çarpıcı itirafta bulundu.

9İŞTE FILIP NOVAKIN AÇIKLAMALARI;
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İŞTE FILIP NOVAK'IN AÇIKLAMALARI;

Fenerbahçe'de, Trabzonspor'a kıyasla daha büyük rekabet olduğu doğru. Her pozisyonda neredeyse 3 oyuncu birden var. Türkiye'de büyük bir kulübe geldim, bunun farkındayım.

10FENERBAHÇE VE GALATASARAY...
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FENERBAHÇE VE GALATASARAY...

Fenerbahçe'nin geçmişi, hedefleri, her şeyiyle büyük olduğu belli. Her gün gazetelerde sayfalar ayrılıyor, televizyonlarda saatlerce Fenerbahçe konuşuluyor. Türkiye'nin en büyük kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray, milyonlarca taraftarları var ve ilgi çok büyük.

11İSTANBUL ÇOK BAŞKA
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İSTANBUL ÇOK BAŞKA

İstanbul gerçekten çok başka. Trabzon ile karşılaştırılamaz. İstanbul'da her şey var. İhtiyacım olan her şeyi buluyorum. Burada çok mutluyum. Şimdi sabırla oynama şansımı bekliyorum.

12ŞANSIMI BEKLİYORUM
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ŞANSIMI BEKLİYORUM

Maalesef takıma geldikten sonra sakatlandım ve tedavilerim sırasında da lig başladı. Benim takıma girmem için zaman kalmadı. Şansımı bekliyorum, kısa sürede şans geleceğine inanıyorum.

13BAŞKA NE YAPABİLİRİM
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BAŞKA NE YAPABİLİRİM?

Kulübede oturmak benim için normal değil ancak bu konuda bir şey yapamam, gerçeği kabul etmem gerekiyor. Ben oynamadığı için sorun yaratacak bir oyuncu değilim. Zihnimi açık tutmam, pozitif olmam gerekiyor. Şans geldiğinde de kullanacağım, başka ne yapabilirim ki?

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