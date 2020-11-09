Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vuruyor! Sil baştan...

FUTBOLCULAR KONUYU KAPATTI Kaptanlar, takıma yaptıkları konuşmalarda "Kimin ne hata yaptığının bir önemi yok. Hep birlikte kaybettik. Herkes zaten ne yaptığını biliyor. Önemli olan bu hataları tekrarlamadan yola devam etmek" diyerek konuyu kapattılar.