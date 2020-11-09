Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vuruyor! Sil baştan...
Konyaspor karşısında şok bir yenilgi alan ve liderliği kaptıran Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, neşteri vuruyor.
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FENERBAHÇE SİL BAŞTAN!
Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında alınan "şok" yenilgi sarı-lacivertli takımda soğuk duş etkisi yarattı ve halının altına süpürülen sorunlar gün yüzüne çıkmaya başladı.
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3 GÜN İZİN SONRA VİDEOLU ANALİZ
Milli ara nedeniyle F.Bahçe'de futbolculara 3 gün izin verildi. Mağlubiyetin unutulmasını isteyen teknik direktör Erol Bulut, çarşamba günkü antrenman öncesi videolu toplantı yapılacağını duyurdu. Konyaspor maçındaki hatalar tek tek analiz edilecek.
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FUTBOLCULAR KONUYU KAPATTI
Kaptanlar, takıma yaptıkları konuşmalarda "Kimin ne hata yaptığının bir önemi yok. Hep birlikte kaybettik. Herkes zaten ne yaptığını biliyor. Önemli olan bu hataları tekrarlamadan yola devam etmek" diyerek konuyu kapattılar.
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EROL BULUT: NEŞTERİ VURACAĞIZ
Fenerbahçe tarihinin en geniş kadrolarından birine sahip olan ancak şu ana kadar bu geniş kadrodan tam anlamıyla istifade edemediği için eleştirilen Erol Bulut, Konyaspor maçının ardından kadroda da "neşteri" vuracağını dile getirdi.
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4 İSİM DEĞİŞECEK
Genel olarak aynı 11 ile sahaya çıkmayı prensip edinen ve takımda "iskelet" sistemine inanan Erol Bulut, milli aranın ardından ilk Gençlerbirliği maçıyla beraber ilk 11'inde 4 taşı değiştirecek.
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LEMOS YENİDEN 11'E
Stoperde Serdar Aziz - Tisserand ikilisi ile devam eden Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın oynadığı 8 maçın 6'sında gol yemesinin ardından stoper tandeminde yeniden Tisserand - Lemos ikilisine dönecek.
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NOVAK İLK 11'E HAZIR
Sol bekte sezon başından bu yana Caner Erkin'den vazgeçmeyen Erol Bulut, Milli aradan sonra bu kez de Novak'a Gençlerbirliği karşısında forma verecek.
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PEROTTI HAZIRLANIYOR
Sakatlık sürecini atlatan ve son iki maçta da süre alan Diego Perotti, 15 günlük milli aranın ardından daha güçlü bir şekilde Fenerbahçe 11'e dönüyor.
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ORTA SAHA DEĞİŞMEYECEK
Orta sahada Gustavo, Sosa ve Ozan Tufan üçlüsünden vazgeçmeyecek olan Erol Bulut, Mert Hakan Yandaş ve Tolga Ciğerci'yi en azından bir süre daha yedek kulübesinde tutacak.
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VALENCIA VE THIAM
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un vazgeçilmezlerinden olan Valencia ve hemen her fırsatta şans verdiği Thiam, sarı-lacivertli takımda artık yedek kulübesinin daimi figürleri olmaya hazırlanıyor.
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SAMATTA VE CISSE
Fenerbahçe'de şu ana kadar beklentileri karşılayamayan ve oyun içerisinde de etkinliği sınırlı kalan Samatta'yı yedek kulübesine çekmeye hazırlanan Erol Bulut takımdaki en büyük değişikliği Samatta - Cisse ile yapmayı planlıyor. (Sporx)