Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu devreye girdi! Futbolcularla bir araya geldi ve...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Fenerbahçe'de, derbide Beşiktaş'a karşı alınan mağlubiyet moralleri bozdu.Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan, Emre Belözoğlu önderliğinde yapılan 18 transferle kadrosunu güçlendiren sarı lacivertlilerde, derbide alınan sonuç hayal kırıklığı yarattı.Teknik Direktör Erol Bulut ve öğrencileri, 5-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinin ardından çıktıkları Beşiktaş maçında hiç beklemedikleri bir sonuç aldı.Derbi yenilgisinin ardından Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, kazanmaktan başka bir şeyi düşünmüyor. Geçtiğimiz hafta siyah beyazlılar karşısında Kadıköy'de şok bir derbi mağlubiyeti alan Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanına bambaşka bir motivasyonla hazırlanıyor.Fenerbahçe'de takımı yakından takip eden Sportif Direktör Emre Belözoğlu, dün sarı lacivertli futbolcularla tesislerde bir araya geldi.Denizlispor maçıyla yeni bir başlangıç yapmaları gerektiğini söyleyen Belözoğlu, Geriye değil önümüze bakacağız. Denizli'de kazanıp yeni bir sayfa açalım. Zirve bizi bekliyor dedi.Beşiktaş derbisini iş kazası olarak niteleyen Belözoğlu, En kısa sürede zirvenin sahibi olacağız. Bunun startını Denizli'de verelim. Herkes sizden şampiyonluk bekliyor diye konuştu.Süper Lig'de 10 maça çıkan sarı lacivertliler; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 20 puanı bulunan Fenerbahçe, ligde 3. sırada yer alıyor. (Sporx)