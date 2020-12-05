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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu devreye girdi! Futbolcularla bir araya geldi ve...
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Futbol
Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 18:49 | 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu devreye girdi! Futbolcularla bir araya geldi ve...

Derbide Beşiktaş'a karşı alınan 4-3'lük şok yenilgi sonrası morallerin bozulduğu Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu devreye girdi.

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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Fenerbahçe'de, derbide Beşiktaş'a karşı alınan mağlubiyet moralleri bozdu.

2ŞOK DERBİ MAĞLUBİYETİ
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ŞOK DERBİ MAĞLUBİYETİ

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan, Emre Belözoğlu önderliğinde yapılan 18 transferle kadrosunu güçlendiren sarı lacivertlilerde, derbide alınan sonuç hayal kırıklığı yarattı.

3BEKLENMEDİK SONUÇ
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BEKLENMEDİK SONUÇ

Teknik Direktör Erol Bulut ve öğrencileri, 5-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinin ardından çıktıkları Beşiktaş maçında hiç beklemedikleri bir sonuç aldı.

4GALİBİYETE KİLİTLENDİ
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GALİBİYETE KİLİTLENDİ

Derbi yenilgisinin ardından Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, kazanmaktan başka bir şeyi düşünmüyor. 

5BAMBAŞKA BİR MOTİVASYON
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BAMBAŞKA BİR MOTİVASYON

Geçtiğimiz hafta siyah beyazlılar karşısında Kadıköy'de şok bir derbi mağlubiyeti alan Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanına bambaşka bir motivasyonla hazırlanıyor.

6FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ
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FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe'de takımı yakından takip eden Sportif Direktör Emre Belözoğlu, dün sarı lacivertli futbolcularla tesislerde bir araya geldi.

7YENİ BİR SAYFA AÇALIM
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"YENİ BİR SAYFA AÇALIM"

Denizlispor maçıyla yeni bir başlangıç yapmaları gerektiğini söyleyen Belözoğlu, "Geriye değil önümüze bakacağız. Denizli'de kazanıp yeni bir sayfa açalım. Zirve bizi bekliyor" dedi.

8DERBİ İŞ KAZASIYDI
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"DERBİ İŞ KAZASIYDI"

Beşiktaş derbisini iş kazası olarak niteleyen Belözoğlu, "En kısa sürede zirvenin sahibi olacağız. Bunun startını Denizli'de verelim. Herkes sizden şampiyonluk bekliyor" diye konuştu.

9FENERBAHÇE, 20 PUANLA 3. SIRADA
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FENERBAHÇE, 20 PUANLA 3. SIRADA

Süper Lig'de 10 maça çıkan sarı lacivertliler; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 20 puanı bulunan Fenerbahçe, ligde 3. sırada yer alıyor. (Sporx)

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