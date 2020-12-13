Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'tan Erol Bulut'a tepki! Emre Belözoğlu...
Süper Lig'in 12. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'a 3 golle yenilerek ağır bir mağlubiyet alan Fenerbahçe'de sinirler gerildi...
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Fenerbahçe’de bu sezon transfer edilen isimlerden Dimitrios Pelkas, Süper Lig’de forma giydiği 8 karşılaşmaya da ilk 11’de başlarken, dün Yeni Malatyaspor’a karşı Kadıköy’de 3-0’lık skorla kaybedilen maçta yine kenara alındı.
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OYUNDAN ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
İlk 11’de başladığı tüm müsabakalarda teknik direktör Erol Bulut tarafından oyundan alınan Yunan futbolcu, bu duruma tepki gösterdi.
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BİLEKLİĞİNİ YERE FIRLATTI
Öfkesine hakim olamayan 27 yaşındaki oyuncu kenara geldikten sonra bilekliğini çıkarıp atıp sinirli bir şekilde yerine oturdu.
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YOZGATLI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Antrenör Mehmet Yozgatlı ardından Pelkas’ın yanına gidip Yunan futbolcuyu sakinleştirdi.
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Tüm maçlarda oyundan alınan Pelkas, sinirlerine hakim olamazken, gergin tavrını sürdürdü.
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SİNİRLİ ŞEKİLDE OTURMAYA DEVAM ETTİ
Yunan futbolcu yerine geçerken de öfkesini devam ettirdi ve sinirli bir şekilde yerine oturdu.
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BELÖZOĞLU YIKILDI
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, maçı tribünden takip ederken, gelen goller sonrası morali bozuldu.
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HEYECANLA TAKİP ETTİ
Mücadeleyi heyecanlı bir şekilde takip eden Belözoğlu, takımın yediği gollerin ardından büyük üzüntü yaşadı.
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Son golün ardından yüzünü ellerinin arasına alan Belözoğlu, bir süre öyle kalırken, o anlar objektiflere böyle yansıdı.