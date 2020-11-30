Bulut, bÃ¶yle bir maÃ§Ä± bir daha yaÅŸamak istemediÄŸini, takÄ±m olarak kazanÄ±p takÄ±m olarak kaybettiklerini ve kazanan takÄ±m kimliÄŸini de sahaya yine hep birlikte yansÄ±tacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.