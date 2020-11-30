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Futbol
Haber GiriÅŸ: 30 KasÄ±m 2020 - 17:18 | 

Son dakika haberi | 4-3'lük ÅŸokun ardÄ±ndan Fenerbahçe'de Emre BelözoÄŸlu...

FenerbahÃ§e'de 4-3 kaybedilen BeÅŸiktaÅŸ derbisi sonrasÄ± sportif direktÃ¶r Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun futbolcularla soyunma odasÄ±nda neler konuÅŸtuÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda dÃ¼n akÅŸam sahasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a 4-3 yenildi.

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FenerbahÃ§e'yi KadÄ±kÃ¶y'de son olarak 17 Nisan 2005 tarihinde aldÄ±ÄŸÄ± 4-3'lÃ¼k skorla yenen BeÅŸiktaÅŸ, 15 yÄ±l sonra yine aynÄ± skorla KadÄ±kÃ¶y'den galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.

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Derbide kaybetmekten Ã§ok istediklerini sahaya yansÄ±tamamanÄ±n hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸayan sarÄ±-lacivertli oyuncular, birbirlerine gÃ¼venip Ã§alÄ±ÅŸmaktan baÅŸka ÅŸanslarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda birleÅŸtiler.

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Bu sezon camianÄ±n kendilerinden mutlak ÅŸampiyonluk beklediÄŸinin bilincinde olan FenerbahÃ§eli futbolcular, puan kayÄ±plarÄ±nÄ± telafi ederek hedeflerine yÃ¼rÃ¼yecekler.

5EROL BULUT: BÃ–YLE BÄ°R MAÃ‡I BÄ°R DAHA YAÅžAMAK Ä°STEMÄ°YORUM
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EROL BULUT: BÃ–YLE BÄ°R MAÃ‡I BÄ°R DAHA YAÅžAMAK Ä°STEMÄ°YORUM

Teknik DirektÃ¶r Erol Bulut, maÃ§ sonunda soyunma odasÄ±nda oyuncularÄ±na yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

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Bulut, bÃ¶yle bir maÃ§Ä± bir daha yaÅŸamak istemediÄŸini, takÄ±m olarak kazanÄ±p takÄ±m olarak kaybettiklerini ve kazanan takÄ±m kimliÄŸini de sahaya yine hep birlikte yansÄ±tacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

7EMRE BELÃ–ZOÄžLU: BU TAKIM ÅžAMPÄ°YON OLACAK
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EMRE BELÃ–ZOÄžLU: BU TAKIM ÅžAMPÄ°YON OLACAK

Sportif direktÃ¶r Emre BelÃ¶zoÄŸlu da bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸayan takÄ±mÄ± teselli ederek, "Bu maÃ§ bitti, Ã¶nÃ¼mÃ¼zde yeni bir maÃ§ var, kazanmamÄ±z gerekiyor.

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HatalarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼p, bu psikolojiden hemen Ã§Ä±kmalÄ± ve bu haftaki Denizlispor maÃ§Ä±na hep birlikte tÃ¼m camiamÄ±zla konsantre olmalÄ±yÄ±z.

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Dik duracaÄŸÄ±z, zorluklarÄ±n altÄ±ndan beraber kalkacaÄŸÄ±z, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takÄ±m ÅŸampiyon olacak" ifadelerini kullandÄ±.

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BelÃ¶zoÄŸlu takÄ±ma, "Herkes dersini alÄ±p, sorumluluÄŸunun farkÄ±nda olup, Ã¶nÃ¼ne baksÄ±n" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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Emre BelÃ¶zoÄŸlu ayrÄ±ca, "18 oyuncusu ve teknik heyeti yeni gelmiÅŸ olan bu takÄ±m, 10 maÃ§ta 3 derbi oynamasÄ±na raÄŸmen hala ligin zirvesinde. Kaybedilen hiÃ§bir ÅŸey yok" dedi. (DHA)

12ZÄ°RVE YARIÅžINDA YARA ALDI
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ZÄ°RVE YARIÅžINDA YARA ALDI

Bu yÄ±l yenilenen kadrosu ve teknik heyetiyle sezona iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan Erol Bulut'un Ã¶ÄŸrencileri, ilk 7 haftada maÄŸlubiyet yaÅŸamadÄ±. SarÄ±-lacivertliler, 7. hafta sonunda maÃ§ fazlasÄ±yla Aytemiz Alanyaspor'un Ã¶nÃ¼nde liderlik koltuÄŸuna otururken, son 3 haftada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± puan kayÄ±plarÄ±yla zirve yarÄ±ÅŸÄ±nda yara aldÄ±.

13KAYIPLAR KADIKÃ–YDE
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KAYIPLAR KADIKÃ–Y'DE

FenerbahÃ§e, bu sezon deplasmanda Ã§ok iyi bir performansa imza atarken, evinde kritik kayÄ±plar yaÅŸadÄ±. SarÄ±-lacivertliler, ligde geride kalan 10 haftada 20 puan topladÄ±, 10 puan yitirdi. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde kayÄ±plarÄ±nÄ±n sadece 2 puanÄ±nÄ± deplasmanda yaÅŸayan FenerbahÃ§e, 8 puanÄ± ise evinde kaybetti.

14KADIKÃ–YDE 27 SEZON SONRA ÃœST ÃœSTE MAÄžLUBÄ°YET
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KADIKÃ–Y'DE 27 SEZON SONRA ÃœST ÃœSTE MAÄžLUBÄ°YET

FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'de 27 sezon sonra evinde Ã¼st Ã¼ste 2 kez maÄŸlup oldu. Ligin 8. haftasÄ±nda Ä°ttifak Holding Konyaspor'a yenilen sarÄ±-lacivertliler, 10. haftada ise BeÅŸiktaÅŸ'a maÄŸlup olarak sahasÄ±nda Ã¼st Ã¼ste 2 maÃ§ kaybetti.

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FenerbahÃ§e, son olarak 1992-1993 sezonunda sahasÄ±nda Trabzonspor'a 1-0 ve ardÄ±ndan Galatasaray'a 4-1 yenilmiÅŸti. SarÄ±-lacivertliler, 1992-1993 sezonunda sonra aradan geÃ§en 27 sezonda ise evinde Ã¼st Ã¼ste 2 maÃ§ kaybÄ± yaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±.

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