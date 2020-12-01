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GeriFutbol Son dakika haberi | Yönetim Erol Bulut'a hesap sordu! 6 kritik soru
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 11:33 | 

Son dakika haberi | Yönetim Erol Bulut'a hesap sordu! 6 kritik soru

Fenerbahçe yönetimi 4-3 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası teknik direktör Erol Bulut'a yenilgiyle ilgili 6 kritik soru yöneltti.

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Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'u gösteriyor.

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Takvim'de yer alan habere göre; Yapılan 18 transfere, gelen birçok yıldıza ve rakiplerden çok daha güçlü olan kadroya rağmen 10 haftalık performans 1-2 maç dışında adeta sınıfta kaldı.

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50 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş'a karşı sergilenen silik ve ruhsuz futbol taraftarları isyan noktasına getirirken, sosyal medyada Erol Bulut'a yönelik ağır eleştiriler yapıldı.

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Süper Lig'in açık ara en güçlü kadrosu, krizdeki Galatasaray'ın bile gerisinde kaldı. Her anlamda çok büyük destek verilen Bulut yönetim içinde ilk kez tartışılmaya başlandı.

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Derbi sonrası kriz zirvesi yapan yönetim, Bulut'a yenilginin hesabını sordu. Takımla ilgili sıkıntı duyulan tüm konular bir bir masaya yatırıldı ve genç hocaya 6 soru soruldu?

61-) 11 tercihi ve değişikler hatalı
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1-) 11 tercihi ve değişikler hatalı

Caner ve Serdar neden 11'de değildi? Cisse niçin oyundan alındı?

72-) Tempo ve reaksiyon yok
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2-) Tempo ve reaksiyon yok

Takım neden temposuz? Yenilen gollere niye reaksiyon verilmedi?

83-) Beşiktaş iyi analiz edilmedi
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3-) Beşiktaş iyi analiz edilmedi

Rakip hiç izlenmedi mi? Eksileri-artıları niye iyi analiz edilmedi?

94-) Takım fiziki açıdan çok kötü
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4-) Takım fiziki açıdan çok kötü

10 kişi kalan Beşiktaş'a bile neden fiziksel üstünlük sağlanamadı?

105-) Hücumda ikinci bir plan yok
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5-) Hücumda ikinci bir plan yok

Neden ortalar ve duran toplan dışında hücumda ikinci bir plan yok?

116-) Mental hazırlık iyi değildi
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6-) Mental hazırlık iyi değildi

Herkes ruh gibiydi. Futbolcular neden mental olarak hazır değildi?

12EROL BULUT NE DEMİŞTİ
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EROL BULUT NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 4-3 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın ilk dakikalarında pozisyonu değerlendiremedik, bunun karşılığında yediğimiz bir hücum oldu ve kalemize gelen ilk şut gol oldu ve moraller bozuldu. Üzerine ikinci golü yiyince, oyun disiplininden çıktık.

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Attığımız golle 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda beraberliği yakalama şansımız varken, bireysel hatalardan 3 ve 4. golü yedik. Hep geride olan pozisyonda olduğumuzdan, yaptığımız bireysel hatalar ve savunma hatalarıyla maçı kaybettik.

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Kazandığımızda birlikte kazanıyorsak, bugün de birlikte kaybettik. Futbolcular ve teknik ekip olarak kaybettik. Defans anlamında çok hata yaptık, bunların analizini yapıp hataları minimuma düşürmemiz gerekiyor."

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