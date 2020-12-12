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GeriSpor Son Dakika Haberi | Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçına damga vuran diyalog! Karar sonrası çıldırdı
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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 20:42 | 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçına damga vuran diyalog! Karar sonrası çıldırdı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçına hakemle oyuncuların arasında geçen diyalog damgasını vurdu.

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Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen haftaki Yukatel Denizlispor maçına göre takımını 1'i zorunlu 2 değişiklikle sahaya sürdü.

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Deneyimli teknik adam, stoperde Serdar Aziz'in kart cezalısı olması nedeniyle bu bölgede Sadık Çiftpınar'a görev verdi.Yukatel Denizlispor maçında kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Luiz Gustavo ise, Jose Sosa'nın yerine ilk 11'e geri döndü.

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Orta ikilide Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'a şans veren Bulut, bu isimlerin önünde Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Dimitris Pelkas'ı oynattı. Genç teknik adam, gol yollarında ise yine Papiss Cisse'yi görevlendirdi.

4EROL BULUT ESKİ TAKIMINA KARŞI
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EROL BULUT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın başında eski takımı Yeni Malatyaspor'a karşı ilk kez sahaya çıktı.

5SOSA, KESİK YEDİ
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SOSA, KESİK YEDİ

Teknik direktör Erol Bulut, son maçlarda kondisyonuyla ilgili olumsuz eleştiriler alan Sosa'yı Yeni Malatyaspor karşısında yedeğe çekti. <

62. KEZ YEDEK SOYUNDU
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2. KEZ YEDEK SOYUNDU

Ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçına yedek olarak başlayıp oyuna sonradan dahil olan Sosa, bu sezon 2. kez Yeni Malatyaspor'a karşı yedek oturdu.

7SADIK 1 YIL SONRA 11DE
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SADIK 1 YIL SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, yaklaşık 1 yıl sonra ilk 11'de görevlendirildi.

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Erol Bulut, 2 stoperinin yokluğunda geçen sezon uzun bir sakatlık yaşayan ve hazırlık mücadelelerinde iyi bir görüntü sergileyen Sadık Çiftpınar'ı, Tisserand'ın yanında görevlendirdi.

9SİNAN VE NAZIM KULÜBEDE
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SİNAN VE NAZIM KULÜBEDE

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Nazım Sangare ile koronavirüse yakalanan Sinan Gümüş, uzun süre sonra kadroda yer aldı.

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Son olarak ligde 7. haftadaki Antalyaspor maçında forma giyen ve çift sarı karttan oyundan atılan Sinan Gümüş ise koronavirüse yakalandığı için uzun süre takımda yer almamıştı.

11FENERBAHÇEDE 7 EKSİK
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FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 7 futbolcusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamadı.

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Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

13TRİBÜNLERDE ANLAMLI PANKART
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TRİBÜNLERDE ANLAMLI PANKART

Fenerbahçe yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı tribünlere yerleştirdi.

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Pankartta, "Güzel Melekler Çınar ve Sayra Alpgündüz! Mekanınız Cennet Olsun." ifadesi yer aldı.

15SİNİRLER GERİLDİ
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SİNİRLER GERİLDİ

İlk yarının son anlarına doğru sahada gerginlik yaşandı. Fenerbahçeli Gökhan Gönül ile Karim Hafez arasında yaşanan gerginlik sonrası hakem kartına başvurdu.

16HOCA DUYMUYOR MUSUN
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"HOCA DUYMUYOR MUSUN?"

Fenerbahçe'nin Kaptanı Gökhan Gönül, Karim Hafez'in küfür ettiğini belirtip maçın hakemi Erkan Özdamar'a "Hoca duymuyor musun?" diye bağırdı.

17MERT HAKAN DA DAHİL OLDU
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MERT HAKAN DA DAHİL OLDU

Tartışmaya dahil olan Mert Hakan Yandaş, hakemin yanına giderek, "Hoca yüzüne söylüyor" diye çıkıştı. 

18GÖKHAN GÖNÜL DELİYE DÖNDÜ
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GÖKHAN GÖNÜL DELİYE DÖNDÜ

Hakem Erkan Özdamar, itirazda bulunan Gökhan Gönül'ü sarı kartla cezalandırırken, tecrübeli sağ bek kart sonrası öfkeden deliye döndü. 

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Takım arkadaşları tecrübeli oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi.

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