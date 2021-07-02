Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı açıkladı! Taraftar ikiye bölündü, sosyal medyada Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'nin, bir dönem takımın başında olan Vitor Pereira'nın geri dönüşünü açıklaması üzerinde sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu gelişmeyle ilgili olumlu ve olumsuz yorumlarda bulundu.
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Fenerbahçe, yeni teknik direktörün Vitor Pereira'nın olduğunu açıklamasıyla birlikte sosyal medya ayağa kalktı. Portekizli teknik adamın bir kez daha göreve getirilmesi geniş yankı uyandırırken çok sayıda paylaşım yapıldı.
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Sarı-lacivertli taraftarlar, bu gelişmeyle ilgili olumlu ve olumsuz yorumlar yaptı.
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İşte 2015-2016 sezonunda ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de o dönem takımın başında olan Pereira için taraftarların yaptığı paylaşımlar...