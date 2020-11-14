Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer yarışı! Teklifleri duyurdular
Yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe ile devre arasında ciddi takviyeler yapmayı planlayan Galatasaray, yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belöoğlu, yaz transfer döneminde sarı lacivertli ekibin kadrosuna 18 yeni isim katmış olmasına rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
2
Abone Ol
Galatasaray ise sezon başında yaşadığı sancılı dönem sebebiyle kış transfer döneminde atılacak imzalar için çalışmalarına erken başladı.
3
Abone Ol
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Emre Akbaba, Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş için kapışan ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, bir kez daha kıyasıya yarışa girdi.
4
Abone Ol
Emre Akbaba transferi ile ilk raundu kazanan Aslan olurken Vedat Muriqi'yi alarak Kanarya dengeyi sağlamıştı.
5
Abone Ol
Üçüncü rauntta ezeli rakipler Mert Hakan ve Emre Kılınç için tüm kozlarını oynarken; çok tartışılan transfer süreci sonrasında Mert Fenerbahçe, Emre de Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.
6
Abone Ol
SÖRLOTH İDDİASI GELMİŞTİ
Son olarak ismi Galatasaray ile anılan Alexander Sörloth için devreye girdiği öne sürülen Emre Belözoğlu, Norveçli golcünün transferi konusunda iddialı açıklamalarda bulunmuştu.
7
Abone Ol
Emre Belözoğlu'nun Alexander Sörloth hakkında "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandığı iddia edilmişti.
8
Abone Ol
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise "Sörloth'un Türkiye'ye kiralık veya satılık olarak gelmesi gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde ilk hak Trabzonspor Kulübündür." şeklinde açıklama yapmıştı.
9
Abone Ol
Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir golcüyü aldığı ve tekliflerin yapıldığı belirtildi.
10
Abone Ol
YENİ YARIŞ MISIRLI YILDIZ İÇİN
Mısır basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Zamalek kulübünde forma giyen Mostafa Mohamed için resmi transfer teklifinde bulundu.
11
Abone Ol
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zamalek kulübüne yakın bir kaynak bu tekliflerle beraber Pyramids kulübünün da Zamalek'e Mohamed için 5 milyon euroluk teklif yaptığını aktardı.
12
Abone Ol
F.BAHÇE VEYA G.SARAY'I İSTİYOR
Mohamed'in Mısır'dan ayrılmak istediği dile getirilirken, ülkesinden ayrılmasının ardından Avrupa'da boy göstermek istediği ve bu sebeple Fenerbahçe veya Galatasaray'dan birine gitmek istediğini yönetime söylediği yazıldı.
13
Abone Ol
Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber gelen diğer teklifleri de reddeden Zamalek kulübünün, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona erene kadar oyuncusunu satmak istemediğ dile getirildi.
14
Abone Ol
22 yaşındaki Mısırlı golcü kariyerinde 115 maça çıktı ve 39 gol, 10 asistlik performans sergiledi.