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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer yarışı! Teklifleri duyurdular
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 16:50 | 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer yarışı! Teklifleri duyurdular

Yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe ile devre arasında ciddi takviyeler yapmayı planlayan Galatasaray, yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belöoğlu, yaz transfer döneminde sarı lacivertli ekibin kadrosuna 18 yeni isim katmış olmasına rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Galatasaray ise sezon başında yaşadığı sancılı dönem sebebiyle kış transfer döneminde atılacak imzalar için çalışmalarına erken başladı.

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Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Emre Akbaba, Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş için kapışan ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, bir kez daha kıyasıya yarışa girdi.

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Emre Akbaba transferi ile ilk raundu kazanan Aslan olurken Vedat Muriqi'yi alarak Kanarya dengeyi sağlamıştı.

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Üçüncü rauntta ezeli rakipler Mert Hakan ve Emre Kılınç için tüm kozlarını oynarken; çok tartışılan transfer süreci sonrasında Mert Fenerbahçe, Emre de Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

6SÖRLOTH İDDİASI GELMİŞTİ
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SÖRLOTH İDDİASI GELMİŞTİ

Son olarak ismi Galatasaray ile anılan Alexander Sörloth için devreye girdiği öne sürülen Emre Belözoğlu, Norveçli golcünün transferi konusunda iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

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Emre Belözoğlu'nun Alexander Sörloth hakkında "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise "Sörloth'un Türkiye'ye kiralık veya satılık olarak gelmesi gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde ilk hak Trabzonspor Kulübündür." şeklinde açıklama yapmıştı.

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Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir golcüyü aldığı ve tekliflerin yapıldığı belirtildi.

10YENİ YARIŞ MISIRLI YILDIZ İÇİN
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YENİ YARIŞ MISIRLI YILDIZ İÇİN

Mısır basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Zamalek kulübünde forma giyen Mostafa Mohamed için resmi transfer teklifinde bulundu.

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Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zamalek kulübüne yakın bir kaynak bu tekliflerle beraber Pyramids kulübünün da Zamalek'e Mohamed için 5 milyon euroluk teklif yaptığını aktardı.

12F.BAHÇE VEYA G.SARAYI İSTİYOR
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F.BAHÇE VEYA G.SARAY'I İSTİYOR

Mohamed'in Mısır'dan ayrılmak istediği dile getirilirken, ülkesinden ayrılmasının ardından Avrupa'da boy göstermek istediği ve bu sebeple Fenerbahçe veya Galatasaray'dan birine gitmek istediğini yönetime söylediği yazıldı.

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Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber gelen diğer teklifleri de reddeden Zamalek kulübünün, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona erene kadar oyuncusunu satmak istemediğ dile getirildi.

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22 yaşındaki Mısırlı golcü kariyerinde 115 maça çıktı ve 39 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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