MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ikinci Mert Hakan vakası!
GeriFutbol Son dakika haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ikinci Mert Hakan vakası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 14:23 | 

Son dakika haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ikinci Mert Hakan vakası!

Sezon başı Mert Hakan Yandaş'ın transferi için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez de genç yıldız için karşı karşıya geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.

2FENERBAHÇENİN YOLUNU TUTTU
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'NİN YOLUNU TUTTU

Sezon başında Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'la anlaşmış ancak daha sonra Fenerbahçe devreye girerek transferi bitirmişti.

3
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın ön sözleşme şartını yerine getirmediği için Mert Hakan'ın Sarı-Lacivertliler'in yolunu tuttuğu haberleri basında sıkça yer almıştı.

4EMRE KILINÇ, GALATASARAYA GİTMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

EMRE KILINÇ, GALATASARAY'A GİTMİŞTİ

Hatta Fenerbahçe'nin Mert Hakan'la birlikte Sivasspor'un bir diğer yıldızı Emre Kılınç'ı da transfer etmeye çalıştığı iddia edilmişti.

5
Abone Olgoogle-news

Ancak Emre Kılınç, Mert Hakan'ın aksine Galatasaray'a transfer olmayı tercih etmişti.

6
Abone Olgoogle-news

Sabah'ın haberine göre; Ezeli rakipler tıpkı sezon başında olduğu gibi bu kez de devre arası transfer dönemi öncesi karşı karşıya geldi.

7MOSTAFA MOHAMED İDDİASI
Abone Olgoogle-news

MOSTAFA MOHAMED İDDİASI

Mısır basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed için resmi transfer teklifte bulunduğunu yazdı.

8PYRAMIDS 5 MİLYON EURO ÖNERDİ
Abone Olgoogle-news

PYRAMIDS 5 MİLYON EURO ÖNERDİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Zamalek kulübüne yakın bir kaynak bu tekliflerle beraber Pyramids kulübünün de Zamalek'e Mohamed için 5 milyon euroluk teklif yaptığını aktardı.

9TRANSFERİ NE DURUMDA
Abone Olgoogle-news

TRANSFERİ NE DURUMDA?

Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber gelen diğer teklifleri de reddeden Zamalek kulübünün, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona erene kadar oyuncusunu satmak istemediği dile getirildi.

10
Abone Olgoogle-news

Öte yandan Mustafa Mohamed'i bu konuda ikna eden Zamalek kulübünün, oyuncu ile Şampiyonlar Ligi tamamlanana dek ayrılmayacağına dair anlaşma sağladığı dile getirildi.

11ŞİMDİ NE OLACAK
Abone Olgoogle-news

ŞİMDİ NE OLACAK?

Mohamed'in Mısır'dan ayrılmak istediği dile getirilirken, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu sebeple Fenerbahçe veya Galatasaray'dan birine gitmek istediğini yönetime söylediği yazıldı.

12MOSTAFA MOHAMED KİMDİR
Abone Olgoogle-news

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

28 Kasım 1997 yılında doğan genç yetenek Mostafa Mohamed, Mısırlıdır. Zamalek'e 1 Temmuz 2019 yılında katılmıştır.

13
Abone Olgoogle-news

Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor.

14
Abone Olgoogle-news

1.85 boyuyla hava toplarında çok etkili olduğu da belirtilen genç yıldız forvet pozisyonunda görev yapıyor.

15
Abone Olgoogle-news

Mohamed için belirlenen bonservis bedeli 2.5 milyon Euro...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi