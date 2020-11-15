Son dakika haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ikinci Mert Hakan vakası!

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Sezon başında Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'la anlaşmış ancak daha sonra Fenerbahçe devreye girerek transferi bitirmişti. Galatasaray'ın ön sözleşme şartını yerine getirmediği için Mert Hakan'ın Sarı-Lacivertliler'in yolunu tuttuğu haberleri basında sıkça yer almıştı.Hatta Fenerbahçe'nin Mert Hakan'la birlikte Sivasspor'un bir diğer yıldızı Emre Kılınç'ı da transfer etmeye çalıştığı iddia edilmişti. Ancak Emre Kılınç, Mert Hakan'ın aksine Galatasaray'a transfer olmayı tercih etmişti. Sabah'ın haberine göre; Ezeli rakipler tıpkı sezon başında olduğu gibi bu kez de devre arası transfer dönemi öncesi karşı karşıya geldi.Mısır basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed için resmi transfer teklifte bulunduğunu yazdı.Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Zamalek kulübüne yakın bir kaynak bu tekliflerle beraber Pyramids kulübünün de Zamalek'e Mohamed için 5 milyon euroluk teklif yaptığını aktardı.Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber gelen diğer teklifleri de reddeden Zamalek kulübünün, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona erene kadar oyuncusunu satmak istemediği dile getirildi.Öte yandan Mustafa Mohamed'i bu konuda ikna eden Zamalek kulübünün, oyuncu ile Şampiyonlar Ligi tamamlanana dek ayrılmayacağına dair anlaşma sağladığı dile getirildi.Mohamed'in Mısır'dan ayrılmak istediği dile getirilirken, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu sebeple Fenerbahçe veya Galatasaray'dan birine gitmek istediğini yönetime söylediği yazıldı.28 Kasım 1997 yılında doğan genç yetenek Mostafa Mohamed, Mısırlıdır. Zamalek'e 1 Temmuz 2019 yılında katılmıştır.Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor. 1.85 boyuyla hava toplarında çok etkili olduğu da belirtilen genç yıldız forvet pozisyonunda görev yapıyor. Mohamed için belirlenen bonservis bedeli 2.5 milyon Euro...